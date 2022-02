Ludwigshafen: „Die heitere Orgel“ – Konzert zur 5. Jahreszeit am 26. Februar 2022

Ludwigshafen – Dass man auf einer großen Kirchenorgel nicht immer nur ernste, sakrale und getragene Stücke spielen muss, beweist zum wiederholten Mal Dekanatskantor Georg Treuheit mit seiner Konzertreihe „Die heitere Orgel“.

Auf der Orgel in St. Ludwig in Ludwigshafen-Mitte begibt er sich auf die unterhaltsame Reise durch die Jahrhunderte und die verschiedensten Genres. Das Konzert findet am 26. Februar um 11:11 Uhr in St. Ludwig statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Es gelten die Corona-Regeln.