Ludwigshafen: Stadtnotizen 16.02.2022

Kanalbauarbeiten in der Friesenheimer Straße

In der Friesenheimer Straße werden von Montag, 21. Februar, bis Donnerstag, 31. März 2022, zwischen Horst-Schork-Straße und Fritz-Winkler-Straße sechs Hausanschlussleitungen erneuert. Während der Bauarbeiten ist die Friesenheimer Straße für den Durchgansverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger bleibt während der Bauarbeiten frei. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.

Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben steht Matthäus Kokot, Telefon: 0621/504-6884, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Kurs für „Smart Surfer“ an der VHS – Online-Schulungen für Senior

An der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) findet unter dem Titel „Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag“ eine Kursreihe für Senioren statt. Die einzelnen Termine dauern eineinhalb Stunden und werden online durchgeführt. Teilnehmende erhalten im Vorfeld einen Zugangslink, über den die Teilnahme ganz einfach möglich ist. Die nächsten Termine sind zum Thema „Wie man Risiken im Netz vermeidet“ am Dienstag, 22. Februar 2022, und zum Thema „Die Welt des mobilen Internets“ am Dienstag, 15. März 2022, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr.

Benötigt wird ein internetfähiges Tablet oder Laptop mit aktuellem Browser, Mikrofon und Kamera. Die Gebühr pro Termin beträgt elf Euro.

Die Lerneinheiten wurden gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und weiteren Kooperationspartnern erstellt, die Reihe wird von der VHS Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Frankenthal und Worms angeboten. Anmelden kann man sich bei der VHS Ludwigshafen telefonisch unter 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de. Weitere Informationen zur Reihe „Smart Surfer“ gibt es bei Juliane Krohn, Telefon 0621 504-2017.

Stadtverwaltung warnt vor Trickbetrügern

Aus aktuellem Anlass möchte die Stadtverwaltung Ludwigshafen vor Trickbetrügern warnen, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Mitarbeiter des Bereichs Öffentliche Ordnung sich mit ihren Dienstausweisen stets ausweisen können. Auf den Dienstausweisen ist die Stadt Ludwigshafen als Arbeitgeber zum Beispiel anhand des Wappens deutlich erkennbar. Im Falle des Kommunalen Vollzugsdienstes tragen die Mitarbeiter zudem Uniformen, an denen sie erkennbar sind. Die Mitarbeiter des Bereichs Öffentliche Ordnung besuchen niemanden zuhause, um Impfnachweise zu kontrollieren. Es wird zurzeit jedoch vom Bereich Öffentliche Ordnung stichprobenartig kontrolliert, ob Menschen, die aufgrund einer Corona-Infektion unter Quarantäne stehen, diese einhalten. Hierzu betreten die Mitarbeiter aber nicht die Wohnung; es genügt, wenn sich die betreffende Person an der Haustür zeigt. Zum Hintergrund: Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hatte vermeldet, dass es in Ludwigshafen zu einem Diebstahl bei einem älteren Ehepaar gekommen war. Die Täter hätten sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgegeben, um in die Wohnung der Geschädigten zu gelangen.