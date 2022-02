Frankenthal – Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 16.02.2022 konnte ein 22-Jähriger Beschuldigter gegen 05:00 Uhr einer Verkehrskontrolle im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten diverse Auffallerscheinungen bei dem PKW-Fahrer festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf THC. Hieraufhin wurde der Fahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiinspektion Frankenthal genommen. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 22-Jährigen nun mindestens eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Frankenthal – Ladendieb gestellt

Am 15.02.2022 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße in Frankenthal. Nachdem im Eingangsbereich die Diebstahlssicherung auslöste, wurde der 36-Jährige Beschuldigte durch Mitarbeiterinnen wieder ins Ladeninnere geleitet. In einer durch ihn mitgeführten Sporttasche konnten insgesamt 6 entwendete Flaschen Parfüm in einem Gesamtwert eines mittleren 3-stelligen Betrags festgestellt werden.

Frankenthal – Gefälschter Impfausweis

Am 14.02.2022 wollte ein 39-Jähriger Beschuldigter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr in einer Apotheke am Rathausplatz in Frankenthal ein Impfzertifikat erwerbe. Der geschulten Apothekerin fielen Unstimmigkeiten auf dem Impfausweis auf, weshalb hiesige Dienststelle informiert wurde. Nach Rücksprache mit der laut Impfausweis impfenden Stelle konnte eruiert werden, dass der 39-Jährige dort nicht geimpft wurde. Auf den 39-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am 15.02.2022, zwischen 18:35 Uhr und 20:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gottfried-Keller-Straße in Frankenthal ein, während die Familie nicht anwesend war. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.