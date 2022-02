Südpfalz – Besitzer von Fahrrädern gesucht

Wörth am Rhein; Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurden bei einen Beteiligten mehrere Fahrräder entdeckt, für die die Person keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Die Polizei sucht nun nach Hinweise oder nach den Besitzern der aufgefundenen Fahrräder. Der Tatzeitraum dürfte sich auf Januar und Februar 2022 beschränken.

Weingarten – verunfalltes Auto ohne Fahrer

Gestern Morgen wurde die Polizei Germersheim über ein verunfalltes Fahrzeug auf dem Feldweg zwischen Freisbach und Weingarten informiert. Vor Ort stellten die Beamten das unbesetzte Unfallfahrzeug fest, dessen geflüchteter Fahrer offenbar von der Fahrbahn abkam und an einen Baum prallte. Durch weitere Ermittlungen bei dem Fahrzeughalter konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass dieser zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Germersheim – Schulwegkontrolle mit positivem Fazit

Alles in allem verhielten sich die Elterntaxis vorschriftsmäßig, die ihre Kinder am Dienstagmorgen in die Gottfried-Tulla-Schule brachten. Lediglich ein Fahrzeugführer missachtete das dortige Durchfahrtsverbot.

Wörth am Rhein – alkoholisierten LKW Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Wörth am Rhein; Am 16.02.2022 wurde um 03:40 Uhr wurde von den Polizeibeamten ein LKW Gespann auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe festgestellt. Während der Nachfahrt konnten deutliche Unsicherheiten erkannt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Vortest erbrachte einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Umsetzung des LKW’s musste eine Spezialfirma angefordert werden.