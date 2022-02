14-Jährige auf Straße von unbekanntem Mann belästigt – Zeugen gesucht

Am 15.02.2022, gegen 20:30 Uhr, soll eine 14-Jährige zu Fuß von der Bad-Aussee-Straße in die Bürgermeister-Trupp-Straße abgebogen sein, als ein Mann auf einem Fahrrad zu ihr hinfuhr, sie ansprach und sie dann am Körper berührte. Die 14-Jährige habe geschrien und sei davongerannt. Der unbekannte Täter sei noch ein paar Meter hinter ihr hergerannt, habe dann aber von ihr abgelassen, als sie in eine Bar flüchtete, um Hilfe zu bekommen. Sie habe noch gesehen, wie der Unbekannte auf sein rotes Fahrrad stieg und in Richtung Edigheimer Straße fuhr.

Der unbekannte Täter sei etwa 30 – 40 Jahre alt gewesen und etwa 1,60-1,70 m groß. Seine Statur war kräftig und er trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Wollmütze.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Flucht vor Verkehrskontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Am 15.02.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12:15 Uhr, war von der Polizei eine Kontrollstelle in der Deutschen Straße / Freiastraße eingerichtet worden. Hierbei wurden verschiedene Verstöße festgestellt, wie Verstöße gegen die Gurtpflicht, telefonieren mit dem Handy während der Fahrt und mangelnde bzw. fehlende Kindersicherungen. Gegen 12:00 Uhr entzog sich ein Auto der Kontrolle und konnte im näheren Umfeld nicht mehr aufgefunden werden. Es handelte sich um einen schwarzen Fiat 500 mit Heidelberger Kennzeichen (HD). Er bekam eindeutige Anhaltezeichen von einer Polizeibeamtin, welchen er zunächst auch Folge zu leisten schien. Dann gab er jedoch wieder Gas und raste in Richtung Kreuzung Frankenthaler Straße / Rohrlachstraße davon. Hierzu überholte er auf dem Fahrrad- und Gehweg einen weißen Transporter. Eine Streife der Kontrollstelle nahm die Verfolgung auf, konnte das Auto im Nahbereich jedoch nicht mehr auffinden.

Der Fahrer war männlich, etwa 18 – 23 Jahre alt, hatte kurze Haare (an den Seiten kurz, oben etwas länger), eine schlanke Statur und ein schmales Gesicht.

Möglicherweise gefährdete er während seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Fahrradfahrer oder andere Fahrzeuge.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Fiat 500 mit „HD“ Kennzeichen und seinen Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden. Zudem bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, die sich durch den schwarzen Fiat gefährdet gefühlt haben, sich bei der Polizei zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Brennender Abfallcontainer

Am 15.02.2022, gegen 23:00 Uhr, brannte in der Kropsburgstraße ein gemeinschaftlich genutzter Abfallcontainer brennen würde. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, waren nur noch geschmolzene Überreste vom Abfallcontainer vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kleidung aus Keller gestohlen

In der Zeit zwischen dem 25.01.2022 und dem 15.02.2022 brachen unbekannte Täter in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße ein. Sie stahlen Kleider aus einem Koffer. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

17-Jähriger überfallen – Zeugen gesucht

Am 15.02.2022, gegen 12:00 Uhr, meldete ein 17-Jähriger der Polizei, dass er gerade in der Saarlandstraße überfallen worden sei. Als die Polizeibeamten eintrafen, erklärte ihnen der blutende 17-Jährige, dass er mit der Straßenlinie 6 gefahren sei und als er ausgestiegen sei, seien drei andere Jugendliche auch aus der Straßenbahn gestiegen. Sie hätten ihn anschließend in einen Hinterhof gezogen und dort sei er gefragt worden, ob er Geld habe. Als er dies verneint habe, sei er von einem der Jugendlichen mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen worden. Währenddessen sei er von einem der anderen Jugendlichen nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem die drei Jugendlichen bei ihm nichts gefunden hatten, hätten sie von ihm abgelassen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizeibeamten suchten die Umgebung ab, konnten aber niemanden mehr finden. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Achtung vor Trickbetrügern! Falsche Ordnungsamtsmitarbeiter stehlen Schmuck

Am 15.02.2022, gegen 12:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täter, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, bei einer 86-Jährigen und einem 92-Jährigen in Ludwigshafen an der Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. Sie wollten die Wohnung des Ehepaars betreten, um angeblich die Impfnachweise und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überprüfen. Einer der beiden Täter wies sich mit einem angeblichen Dienstausweis des Ordnungsamtes aus und drohte mit der Polizei, wenn der Zutritt nicht gestattet werden würde. So sehr unter Druck gesetzt, gewährten die beiden Senioren den Tätern Eintritt in ihre Wohnung. Während sie sich mit dem einen Täter in das Wohnzimmer begaben, um dort die Hygienemaßnahmen zu überprüfen, ging der zweite Täter in das Schlafzimmer und stahl Schmuck. Das Ehepaar stellte den Diebstahl erst fest, nachdem die beiden unbekannten Täter die Wohnung wieder verlassen hatten.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen! Sprechen Sie bitte auch mit Ihren Angehörigen, Verwandten und Bekannten darüber!

Beachten Sie, dass niemand zu Ihnen nach Hause kommen wird, um dort Impfnachweise oder Hygienevorschriften zu überprüfen!

Trickdiebstähle in Wohnungen und Häusern sind ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von offiziellen Funktionen, Notlagen oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter, sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Einbruch in Friseurgeschäft

Am 15.02.2022, vermutlich zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, warfen unbekannte Täter die Ladenscheibe eines Friseurgeschäfts in der Bannwasserstraße ein, griffen durch die beschädigte Scheibe und stahlen eine leere Spardose sowie mehrere Bürsten.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Telekom Gebäude

In der Zeit zwischen dem 14.02.2022, gegen 18:00 Uhr und dem 15.02.2022, gegen 07:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür im Bereich der Kantine des Telekom-Gebäudes in der Rheinallee auf und gelangten in einen unmittelbar dahinterliegenden Lagerraum. Dort stahlen sie insgesamt drei Säcke mit Pfandflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.