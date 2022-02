Maikammer – Nach Feierabend ein Bier zu viel

Ein 43 Jahre alter Autofahrer wurde am Dienstagabend (15.02.2022, 23.56 Uhr) in der Weinstraße Nord kontrolliert. Weil er stark gerötete und glasige Augen hatte und zudem stark nach Alkohol roch, wurde er zum Test gebeten, mit dessen Ergebnis er sich für die Blutprobe „qualifizierte“. Seinen Angaben zufolge hatte er lediglich ein „Feierabendbier“ getrunken.

A65/Edenkoben – Vollsperrung wegen brennendem LKW

Wegen einem brennenden LKW kurz vor der Ausfahrt Edenkoben (in Fahrtrichtung KA) und der damit verbundenen Löscharbeiten musste gestern Nachmittag (15.02.2022, 16.30 Uhr) die A65 für 45 Minuten voll gesperrt werden. Ursächlich hierfür dürfte ein Defekt an der Hinterachse gewesen sein. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Landau/Herxheim – Schulwegüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag fand an der Grundschule Süd in Landau eine Schulwegüberwachung und im Horstring in Landau und in der unteren Hauptstraße in Herxheim eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Im Horstring war ein Autofahrer zu schnell unterwegs, in der Unteren Hauptstraße in Herxheim wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste wurde in Herxheim bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 52km/h gemessen.