Küchenbrand in der Rüdesheimer Str. – Meldung durch Nachbarn

Rauch drang aus dem Fenster und der Tür im Erdgeschoss. Zwei Personen befanden sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss. Die restlichen Hausbewohner standen bereits vor dem Gebäude.

Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Nord und Süd setzten einen Trupp unter Atemschutz ein, der die beiden Bewohner auf dem Balkon mit einer Fluchthaube durch den Treppenraum ins Freie führte. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz ging zur Brandnachschau in die Küche der Erdgeschosswohnung vor. Bewohner und die vor Ort befindlichen Polizeibeamten hatten den Topf mit dem angebrannten Essen bereits vom Herd genommen. Löschmaßnahmen waren keine mehr erforderlich. Das gesamte Gebäude wurde mit einem Belüftungsgerät entraucht. Alle Bewohner waren wohlauf und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde beendet. Insgesamt waren 23 Kräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Brand eines Einfamilienhauses

Eisenberg – Am Mittag des 15.02.2022 kam es in der Rinnengasse zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die am Wohngebäude angrenzende Garage geriet in Brand, die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über. Der Brand konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Feuerwehrkräfte und ein Bewohner erlitten bei der Durchführung von Löscharbeiten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.