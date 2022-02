Mainz – Ingelheim, Zug der Deutschen Bahn mit Stein beworfen – Staatsanwaltschaft Mainz und Polizeipräsidium Mainz ermitteln wegen versuchtem Tötungsdelikt

Mainz (ots) – Am Dienstag, 15.02.2022 wurde zwischen 13:15 und 13:30 Uhr ein

Intercity der Deutschen Bahn, beim Durchfahren der Ortslagen Heidesheim/

Uhlerborn (Stadt Ingelheim) mit einem großen Stein beworfen.

Der Stein prallte bei hoher Geschwindigkeit unterhalb einer Scheibe des

Führerstands auf. Der Zugführer verständigte seine Leitstelle und setzte die

Fahrt in Richtung Süden, bis zum nächsten Halt fort. Einsatzkräfte der

Bundespolizei befragten diesen dort und stellten an der Außenhaut des

Triebfahrzeuges eindeutige Beschädigungen fest. Eine parallel durchgeführte

Fahndung in den Ortslagen Heidesheim und Uhlerborn erbrachte zunächst keine

Hinweise auf den oder die Täter. Am Tatort wurden Spuren, unter anderem Steine

sichergestellt, die Rückschlüsse auf die Tat zulassen. Diese werden nun

kriminaltechnisch untersucht.

Die Staatsanwaltschaft Mainz stuft dieses Delikt als versuchten Mord ein. Das

Kommissariat K 11, Kapitaldelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Personen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich

zu melden. Insbesondere möchte die Polizei wissen:

Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?

Wem sind

auffällige Personen, am Dienstagmittag in Heidesheim oder Uhlerborn

aufgefallen?

auffällige Personen, am Dienstagmittag in Heidesheim oder Uhlerborn aufgefallen? Brüstet sich jemand mit der Tat in den sozialen Medien

oder Messengern?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 – 65 3630 oder

kdmainz.kdd@polizei.rlp, oder jede andere Polizeidienststelle. Es steht auch das

Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz für Hinweise zur Verfügung:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Trickdiebstahl zum Nachteil einer Mainzer Seniorin

Mainz-Oberstadt (ots) – Im Bereich der Oberstadt kam es am gestrigen Dienstag

zwischen 11:00 und 11:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch einen unbekannten

Täter.

Eine 82-jährige Mainzerin wurde in ihrem Haus von einem Mann aufgesucht, der

sich als Telekommunikations-Mitarbeiter ausgab. Da die Seniorin zufälligerweise

tatsächlich Probleme mit ihrem Festnetzanschluss hatte, ließ sie den Mann ins

Haus.

Unter einem Vorwand brachte der Täter sie dazu, ihn vorübergehend in dem Haus

alleine zu lassen, erbeutete in diesem Zeitraum einen vierstelligen

Bargeldbetrag und floh in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche

Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Personenbeschreibung:

männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 185 cm

kräftige Statur

schwarze, kurze Haare

dunkelblaue Steppjacke

kariertes Hemd, blau/weiß

dunkle Jeans

leichter Teint

sprach kein fließendes Deutsch

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Manche sind unbelehrbar

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Mittwoch, den 09. Februar, wurde gegen

einen 27-jährigen Mainzer eine multiple Strafanzeige wegen Diebstahls,

Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Am gestrigen Dienstagabend wurde eine Polizeistreife erneut auf ein durch den

Mann im öffentlichen Verkehrsraum abgestelltes Auto aufmerksam. An diesem

befanden sich Kennzeichen, welche auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren.

Da der Mainzer unter Verdacht steht, das Fahrzeug zwischenzeitlich mehrfach

benutzt zu haben, muss er sich nun erneut wegen Diebstahls, Urkundenfälschung,

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

strafrechtlich verantworten.

Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der Mainzer, welcher im

Rahmen der Anzeigenaufnahme angetroffen werden konnte, wurde auf der

Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt.

Polizei warnt vor Sturmböen auf den Autobahnen

A 61, A 63 – Rheinhessen (ots) – Aufgrund der aktuellen Wettersituation mit

gemeldeten Böen bis zur Orkanstärke, die bis in die Nachtstunden anhalten

sollen, werden die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den Talbrücken rund um

das Alzeyer Kreuz zur Minimierung der Unfallgefahr reduziert. Die Maßnahmen

werden vermutlich auch am 17. Februar noch andauern. Laut den Wettervorhersagen

besteht aktuell für den Raum Alzey eine Warnung vor Sturm- und Orkanböen mit

Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h in den Nachtstunden. Sowohl auf der

Weinheimer Talbrücke (A 63) als auch auf der Alzeyer Talbrücke (A 61)ist

aufgrund der gemeldeten starken Sturmböen insbesondere für leichte, unbeladene

Kraftfahrzeuge oder solchen mit hohen Aufbauten mit einer erhöhten Unfallgefahr

zu rechnen. Die Polizei bittet um Beachtung. Nutzende entsprechender

Kraftfahrzeuge sollten diese Strecken ggfs. meiden und sich alternative Routen

suchen. Durch die Stadt Alzey selbst bestehen keine geeigneten

Umleitungsstrecken. Ferner bitten wir um generell der Witterung angepasste,

vorsichtige und vorausschauende Fahrweise, um etwa rechtzeitig auf Gegenstände,

die auf die Fahrbahn geweht werden könnten oder herumliegende Äste oder

umgestürzte Bäume reagieren zu können.

Dreifachkollision mit einem Auto und dessen Fahrer

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Dienstagmorgen musste ein 42-jähriger Autofahrer

beim Verlassen des Parkplatzes eines Supermarktes verkehrsbedingt mitten auf der

Fahrbahn anhalten. Kurz darauf kollidierte ein 91-jähriger Mainzer mit dem auf

der Fahrbahn stehenden Fahrzeug. Der Senior rollte anschließend kurz zurück und

fuhr dann erneut gegen das stehende Auto.

Als der 42-Jährige den Senior auf den Unfall ansprechen wollte, setzte dieser

mit seinem Auto zur Weiterfahrt an und fuhr den 42-Jährigen dabei frontal an.

Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Verstauchungen an den

Beinen ins Krankenhaus gebracht. Der Senior muss sich nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Was die Ursache für diesen

Unfallhergang war, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Mainz – Diebstahl eines 68´er Ford Mustang Cabrio

Mainz (ots) – Ein 54 Jahre altes Ford Mustang Cabrio ist zwischen Freitag,

11.02.2022, 19 Uhr und Sonntag, 13.02.2022 um 11:00 Uhr aus einer privaten

Tiefgarage oberhalb der Mombacher Straße, in der Fritz-Kohl-Straße entwendet

worden.

Das seltene Fahrzeug war bereits einige Tage zuvor Ziel eines Diebstahlversuchs.

Bei diesem wurde versucht die Schlösser zu öffnen, die daraufhin durch die

Besitzer ausgetauscht wurden. Der nunmehr erfolgreiche Diebstahl lässt den

Schluss auf eine sehr zielgerichtete Tatbegehung zu. Bei dem Fahrzeug handelt es

sich um ein grün-metallic-farbenes Cabrio mit cremefarbenen Stoffdach und weißer

Innenausstattung. Das Fahrzeug ist mit einem originalen 6-Zylinder-Motor, mit

3,3 Litern Hubraum ausgestattet. Das Cabrio hat einen Wert von ca. 40.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise:

Wer hat seit dem 11. Februar das grüne Ford Mustang Cabrio

gesehen?

gesehen? Wem sind verdächtige Personen und Fahrzeuge

(PKW-Transporter, Anhänger) beim Verladen dieses Fahrzeuges

aufgefallen?

(PKW-Transporter, Anhänger) beim Verladen dieses Fahrzeuges aufgefallen? Wem ist das Fahrzeug oder Teile davon angeboten

worden?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter: 06131-653630 oder

kdmainz.kdd@polizei.rlp.de oder die Onlinewache der Polizei.

Zum Überholen rausgezogen – Unfall mit leichtverletztem Fahrer

A 61/Albig (ots) – Da ein 62-Jähriger verbotswidrig mit seinem LKW auf der A 61

in Richtung Ludwigshafen bei Albig zum Überholen ansetzte, kam es zu einem

Verkehrsunfall mit zwei weiteren Beteiligten. Dabei missachtete der 62-Jährige

am 15.02.2022 gegen 14 Uhr das bestehende Überholverbot für LKW und zog nach

links. Zu allem Unglück übersah er dabei noch einen 34-Jährigen, der sich gerade

mit seinem PKW neben dem LKW des 61-Jährigen befand. Der 34-jährige PKW-Fahrer

wollte noch ausweichen, prallte dabei aber in die Schutzplanke und kollidierte

anschließend mit einem weiteren LKW, der von einem 47-jährigen Fahrer gelenkt

wurde. Am PKW des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Der Mann wurde leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Am LKW des unverletzten 47-Jährigen entstand Schaden in

Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher blieb ohne Verletzungen oder

Sachschäden. Dieser muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Mainz – Altstadt, zerstochene Reifen an Mainzer Leihfahrrädern von „meinRad“

Mainz (ots) – Über 140 Reifen sind in den letzten Wochen an Fahrrädern der

Mainzer Mobilität zerstört worden. Die bislang unbekannten Täter dürften einen

Schaden in einem hohen vierstelligen Bereich verursacht haben.

Seit dem 6. Dezember sind in mindestens sechs einzelnen Tatserien, an

abgestellten Mietfahrrädern in der Mainzer Altstadt, zum Teil beide Reifen

zerstochen worden. In einer einzigen Nacht sind so zwischen 9 und 36 Fahrräder

gleichzeitig unbrauchbar gemacht worden. Die letzte Tatserie wurde am 24.01.2022

festgestellt. An 11 Fahrrädern in der Radstation „Malakoffterrasse“ wurden dabei

18 Reifen zerstört. Mitarbeiter der Mainzer Mobilität entdeckten die Taten im

Rahmen ihrer täglichen Kontrollen und teilten diese der Polizei mit.

Erste Ermittlungen zeigen, dass die Reifen offensichtlich mit einer spitzen

Klinge, ähnlich der eines Taschenmessers, zerstochen wurden. Hinweise auf die

Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Die Ermittlungen werden derzeit vom „Haus des Jugendrechts“ der Polizeidirektion

Mainz geführt. Dieses hat folgende Fragen:

Wer hat seit Anfang Dezember Personen im Bereich

Malakoffterrasse bei ungewöhnlichen Handlungen an der Radstation

beobachtet?

Malakoffterrasse bei ungewöhnlichen Handlungen an der Radstation beobachtet? Wer hat in den sozialen Medien oder in Messengern von

den Taten erfahren?

den Taten erfahren? Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich

mit diesen Taten brüsten?

Hinweise bitte per Mail an das Haus des Jugendrechts: pdmainz.hdr@polizei.rlp.de

das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz: Onlinewache Polizei (rlp.de) oder

telefonisch an jede Polizeidienststelle.

Hinweise können auch über das Kontaktformular auf der Webseite der Main

Handy- und Abstandsverstöße beanstandet

A61/A63 – Rheinhessen (ots) – Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellten Beamte

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Vormittag des 15.2.2022 gleich

mehrere Verkehrsverstöße fest. Gegen 6:30 Uhr fiel auf der A 61 bei Armsheim ein

LKW-Fahrer auf, der zum Vorausfahrenden den erforderlichen Sicherheitsabstand

von 50 Metern nicht eingehalten hatte. Um 8:30 Uhr kontrollierten die Beamten

auf der A 61 bei Worms einen LKW-Fahrer, der während der Fahrt sein Smartphone

nutzte. Er zeigte sich uneinsichtig und erklärte, er habe das Handy lediglich

zur Navigation benutzt. Weil ein PKW-Fahrer mit seinem Smartphone hantierte und

zusätzlich noch eine seit April 2021 abgelaufene TÜV-Plakette hatte,

kontrollierte eine Streife den Fahrer an der A 61 bei Gau-Bickelheim. Bei Albig

fiel gegen 9:50 Uhr der Streife ein LKW-Fahrer auf der A 61 auf, der den

Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden nicht einhielt und zudem noch auf sein

Smartphone blickte und darauf herumtippte. Auf der A 63 überprüften die Beamten

bei Göllheim einen PKW-Fahrer, der ebenfalls während der Fahrt mit dem

Smartphone telefonierte.

In allen Fällen wurden die Ertappten über die Gefahren zu geringen Abstandes und

beim Telefonieren während der Fahrt aufgeklärt. Sie müssen mit entsprechenden

Bußgeldern rechnen.