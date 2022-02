Kurioser Fund im Briefkasten

Kaiserslautern (ots) – Eine 27-jährige Frau aus Kaiserslautern fand am Dienstag

keine gewöhnliche Post in ihrem Briefkasten vor, sondern eine Softair-Pistole.

Die hinzugerufene Polizei identifizierte die im Briefkasten befindliche Waffe

schnell als Spielzeug. Die Hintergründe sind bislang unbekannt. Die Polizei nahm

Pistole mit zur Dienststelle. |cst

Granate an Polizei übergeben

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 58-Jähriger gab am Dienstag an der Pforte der

Polizei Liegenschaft in Enkenbach-Alsenborn eine Granate ab. Verständigte

Spezialkräfte untersuchten die Granate. Die Untersuchung ergab, dass von der 7,5

cm Sprenggranate keine Gefahr ausging. Die Ermittlungen zum Fundort der Granate

laufen. |cst

Fahrzeug von Paketdienst beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Paketbote parkte sein Fahrzeug am Dienstagmittag um

13:45 Uhr in Kaiserslautern in der Opelstraße am linken Fahrbahnrand. In der

kurzen Zeit, in der der Bote ein Paket zur Haustür brachte, beschädigte ein

bisher unbekanntes Fahrzeug das Lieferfahrzeug an der Beifahrertür und dem

Außenspiegel. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 zu melden. |cst

Vandalismus auf Spielplatzgelände

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Wie der Polizei erst nachträglich

bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 08. bis 11.02.2022 in der

Straße „Am Damm“ eine Station für Hundekotbeutel stark beschädigt. Weiterhin

wurden zwei Absperrbügel sowie ein Fußballtor vom Spielplatzgelände entfernt und

in die Alsenz geworfen. Die Beschädigungen wurden am vergangenen Freitag um die

Mittagszeit festgestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok