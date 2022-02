Karlsruhe – Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 – zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14:00 Uhr auf der

Autobahn 8 wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden

von geschätzten 50.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei wechselte ein 41-Jähriger

BMW-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dabei

übersah er offenbar auf Höhe der Anschlussstelle Karlsbad einen Seat-Fahrer und

stieß mit ihm zusammen. Darüber hinaus fuhren die beiden Unfallfahrzeuge noch

gegen die Absperrwand einer dort eingerichteten Wanderbaustelle.

Aufgrund des Unfalls war der rechte Fahrstreifen bis zum Abschluss der notwendig

gewordenen Reinigungsarbeiten bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt und

die Folge war ein längerer Stau.

Rheinstetten – Einbrecher stehlen Schnelltests aus Lagerhalle

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen wohl in der Nacht auf

Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 8 Uhr in eine Lagerhalle in der Forchheimer

Akazienstraße ein und entwendeten über 60 Paletten mit Corona-Schnelltests.

Nach derzeitigem Ermittlungstand der Kriminalpolizei gelangten die Einbrecher

auf unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle. Zum Abtransport des Diebesgutes

benötigten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Die gestohlenen Schnelltests hatten einen Wert von mindestens 250.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.

Waldbronn – PKW durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Waldbronn-Busenbach (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am

Dienstagmorgen zwischen 09:35 Uhr und 09:50 Uhr auf Höhe des Marktplatzes in

Busenbach die Heckscheibe eines geparkten Autos.

Der Übeltäter entnahm die mobile Beschilderung eines Behindertenparkplatzes und

schlug damit die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Es entstand ein geschätzter

Sachschaden von 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem

Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Eine Schwerletzte und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Ettlingen (ots) – Eine Schwerverletze, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden

von geschätzten 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom

Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 3555 bei Marxzell.

Ein 84-Jähriger war gegen 8:15 Uhr mit seinem PKW auf der Kreisstraße aus

Pfaffenrot kommend unterwegs, als er beim Abbiegevorgang ein entgegenkommendes

Fahrzeug übersah und mit diesem zusammenstieß.

Die 74 Jahre alte Fahrzeugführerin wurde von einem Rettungsdienst schwerverletzt

ins Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt hingegen

leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme und einer erforderlichen Nassreinigung kam es

temporär zu einer Straßensperrung und einer örtlichen Umleitung des Verkehrs.

Karlsruhe – 22-Jähriger fährt mit Elektro-Roller unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Mann war in der Nacht zum Mittwoch offenbar

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in der Ettlinger Allee unterwegs. Auf

Höhe der Kreuzung Ettlinger Allee/ Fautenbruchstraße wurde der Fahrer angehalten

und von Streifenbeamten des Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt kontrolliert.

Bei seiner Durchsuchung fand die Streife zudem einen Joint auf. Der 22- Jährige

wurde schließlich zur Blutentnahme auf das Polizeirevier verbracht und muss nun

mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe rechnen.

Weingarten – Vermutlich durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Autofahrer, als er am

Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5 Höhe Weingarten die Kontrolle über

seinen VW Polo verlor und in der Folge mehrere Fahrzeuge beschädigte. Der

hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer gegen 07:45 Uhr mit seinem Polo

auf dem Seitenstreifen der A 5 von Bruchsal kommend in Richtung Karlsruhe.

Anschließend wechselte er nach dem Überholvorgang auf den mittleren Fahrstreifen

und kollidierte dabei vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs mit dem Heck

eines Sattelaufliegers.

Anschließend verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet auf

den rechten Fahrstreifen. Hier prallte er in der Folge mit einem fahrenden

Sattelzug zusammen, schleuderte in die Schutzplanke und kam letztendlich auf dem

Seitenstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und musste zur weiteren Versorgung

durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug des

22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen war bis 09:20 gesperrt. Es bildete

sich zeitweise eine Staulänge von bis zu 5 km.

Ettlingen – Bei „Zündeln“ Hütte in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Ein 12- und 14-jähriger Junge setzten am Dienstag gegen 16.25

Uhr wohl beim „Zündeln“ eine in Nähe der Karlsruher Straße gelegene Hütte in

Brand.

Zwei Zeugen beobachteten, wie die Beiden vermeintlich aus einer brennenden Hütte

rannten und diese mit Ihren Smartphones filmten. Anschließend hielten die Zeugen

die Jungen bei ihrer Flucht auf.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 24 Kräften sowie die Polizei mit

drei Streifenwagen und sechs Beamten im Einsatz. Die Hütte wurde durch das Feuer

vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Nach ersten Ermittlungen hat das Duo offensichtlich in der Hütte „gezündelt“,

wodurch diese in Brand geraten sei. Glücklicherweise gab es keine Verletzte.

Die Polizei verbrachte die Jungen auf das Polizeirevier Ettlingen und

verständigte ihre Eltern. Weitere Ermittlungen werden durch Beamte des Haus des

Jugendrechts übernommen.

Rheinstetten – Junger Mann Opfer von Schlägen und Tritten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 19-Jähriger wurde am Dienstagabend von zwei bislang

unbekannten jungen Männern zunächst geschlagen und dann getreten. Er erlitt wohl

leichtere Verletzungen. Der Hintergrund könnten finanzielle Forderungen gewesen

sein.

Die Tat ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle in Forchheim gegen 20.15

Uhr. Das junge Opfer hatte sich zuvor mit einem der beiden Aggressoren getroffen

und war mit ihm ein Stück mitgegangen. Plötzlich kam ein zweiter Angreifer hinzu

und beide traktierten ihr Opfer mit Schlägen und Tritten. Dem Opfer gelang die

Flucht und ein Anwohner verständigte für ihn die Polizei.

Die beiden Angreifer werden als junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren alt

beschrieben, einer trug eine graue Jacke. An der Jacke des anderen war Fell am

Kragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich gerne mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe- Mehrere Kelleraufbrüche im Stadtteil Mühlburg

Karlsruhe (ots) – Insgesamt fünf Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäuser haben

bislang unbekannte Täter vermutlich von Montag auf Dienstag in Mühlburg

gewaltsam aufgebrochen.

In der Philippstraße gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise in das

Wohnhaus und begaben sich daraufhin in die Kellerräumlichkeiten. Hier traten sie

zwei Holzverschläge auf und durchsuchten die darin befindlichen Kartonagen. Nach

jetzigem Kenntnisstand machten sich die Eindringlinge ohne Beute aus dem Staub.

In der Bachstraße hingegen verschafften sich die Täter durch Klingeln Zutritt in

das Wohnhaus. Anschließend gelangten sie ungehindert ins Untergeschoss. Hier

öffneten sie ebenfalls gewaltsam drei Türen von Kellerverschlägen und suchten

nach Wertgegenständen. Ob die Diebe auf ihrer Suche fündig wurden, kann auch

hier noch nicht genau gesagt werden.

Zeugen, die im Bereich der Philippstraße und Bachstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall auf BAB 8 – LKW schiebt PKW auf Mittelleitplanke

Karlsbad (ots) – Gegen 18.30 Uhr kam es am Dienstag auf der BAB 8 Höhe Karlsbad

in Fahrtrichtung Karlsruhe aus bislang unbekannter Ursache zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW schob hierbei den PKW

auf die Mittelleitplanke, so dass das Heck des Wagens in den Gegenverkehr

Richtung Pforzheim ragte. Der 39jährige PKW-Führer wurde leicht verletzt und kam

vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 79jährige LKW-Führer blieb unverletzt. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro

geschätzt. Zur Bergung des PKW war ein Kran erforderlich und die Autobahn musste

in beide Richtungen teilweise gesperrt werden.