Mannheim-Neckarau: Brand in Schultoilette löst Feuereinsatz aus

Mannheim (ots) – Gegen 14 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands im

Stadtteil Neckarau alarmiert. In einer Toilette im 3. OG eines Gymnasiums in der

Luisenstraße war es aus bislang unklarer Ursache zu einem Brand gekommen. Das

Gebäude wurde rasch geräumt. Die Schüler zu einem Sammelpunkt gebracht. Durch

die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Personen

kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert

werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurden zwischenzeitlich beendet. Auch

die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache durch die Brandermittler des Polizeirevier Mannheim-Neckarau dauern

an.

Mannheim-Rheinau: Nicht ausreichend gesicherte Lkw-Ladung führt zu Verkehrsunfall auf der B 36

Mannheim (ots) – Wegen unzureichend gesicherter Ladung auf einem LKW-Anhänger

kam es am Dienstagvormittag gegen 11:45 Uhr auf der B 36 im Stadtteil Rheinau,

Höhe Karlsplatz, Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau, zu einem Verkehrsunfall. Auf

dem Anhänger des Lkw befand sich ein mit Holzresten befüllter

Bauschuttcontainer. Von diesem löste sich während der Fahrt eine ca. 2 m lange

Wand-/Deckenpaneele und fiel auf die Fahrbahn. Ein hinter dem Lkw befindlicher

33-jähriger Pkw-Führer konnte mit seinem Mercedes Benz dem plötzlichen Hindernis

nicht mehr ausweichen und – es kam zu einer Kollision. Das Fahrzeug des

33-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch

nicht beziffert werden.

Mannheim / Viernheim / BAB 6: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrmals mit Betonschutzwand –

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr auf der BAB 6 auf Höhe

des Autobahnkreuzes Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige befuhr

mit ihrem Toyota die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn den mittleren der drei

Fahrstreifen, bevor sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der

Fahrbahn abkam und frontal mit der dort verlaufenden Schutzwand kollidierte. Die

Fahrzeugführerin geriet durch die Kollision mit ihrem Pkw ins Schleudern und

prallte ein weiteres Mal an die Betonwand, nun mit dem Fahrzeugheck. Das

Fahrzeug der Alleinbeteiligten kam zuletzt zwischen dem rechten und dem

mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen

und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der

Toyota war infolge der hohen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt worden. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.

Mannheim-Gartenstadt: Polizeiliche Ermittlungen wegen Farbschmierereien an Schule

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Am Montagnachmittag stellte ein Mitarbeiter einer

weiterführenden Schule in der Walkürenstraße Farbschmierereien an einer

Toilettentür fest. Wegen des mit Filzstift gemalten Hakenkreuzes und des daneben

befindlichen Schriftzuges, der auf ein schädigendes Ereignis hindeutete,

verständigte er die Polizei. Der aufgemalte Schriftzug wurde durch besonders

geschultes Personal der Polizei in Augenschein genommen. Nach einer Bewertung

bestand weder für die Schülerinnen und Schüler, noch für die Lehrkräfte und

Mitarbeitenden der Schule eine konkrete Gefahr. Die Abteilung Staatsschutz der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen zur Herkunft der

Farbschmierereien. Bereits am Morgen des 11.02.2020 hatte Schulpersonal die

Polizei über ähnliche Farbschmierereien an einem Schornstein der Schule

informiert. Ob hier ein Zusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Kriminalpolizei und Schulleitung standen von Beginn der Ermittlungen an in engem

Austausch. Das örtlich zuständige Polizeirevier Mannheim-Sandhofen war während

der Überprüfungen mit mehreren Streifenwägen vor Ort.

Mannheim-Innenstadt: Hund vor Supermarkt gestohlen – Tatverdächtige in Haft!

Mannheim (ots) – Nachdem am Montagnachmittag vor einem Supermarkt im Quadrat R1

ein angeleinter Hund entwendet wurde, nahm die Polizei eine Tatverdächtige fest

und gab den Hund an seinen Eigentümer zurück. Die 21-jährige wohnsitzlose

Tatverdächtige war mit dem gestohlenen Hund gegen 21:15 Uhr mit der Straßenbahn

unterwegs, als sie aufgrund ihrer Alkoholisierung auf Höhe der Haltestelle

„Isarweg“ von ihrem Sitzplatz fiel. Der Bahnfahrer wurde auf den Vorfall

aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die alarmierten Beamten wollten die Personalien der 21-Jährigen feststellen.

Diese reagierte aggressiv und begann, die Polizisten zu beleidigen, zu bedrohen

und mit Gegenständen zu bewerfen. Schließlich gelang es den Beamten, die Frau,

die sich zudem äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt, zu fixieren und

unter erheblichem Kraftaufwand zum zuständigen Polizeirevier nach Neckarau zu

transportieren. Den Hund, der geduldig den Polizeieinsatz abgewartet hatte,

nahmen die Beamten ebenfalls mit zur Dienststelle. Auf dem Weg in die

Gewahrsamszelle griff die 21-Jährige die Polizisten unvermittelt an. Die

eingesetzten Beamten konnten zwar den körperlichen Angriff abwehren, zwei

weitere Polizeibeamte konnten jedoch nicht mehr ausweichen, als die 21-Jährige

ihnen ins Gesicht spuckte. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte beim

zuständigen Amtsgericht Haft für die aggressive Frau, die bereits wegen ähnlich

gelagerter Taten polizeilich in Erscheinung getreten war. Die 21-Jährige wurde

dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Den rechtmäßigen Besitzer des Tieres konnte die Polizei nach intensiven

Ermittlungen ausfindig machen. Er erhielt seinen Hund noch am späten

Dienstagabend wohlbehalten zurück.

Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim/BAB 6 (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag

bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Mannheim. Ein 53-jähriger Mann war gegen

15 Uhr mit seinem VW Crafter auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe

der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen musste er wegen einer

Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur seine Geschwindigkeit stark reduzieren.

Dabei fuhr ihm ein nachfolgender 40-jähriger Audi-Fahrer aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit und mangelnden Sicherheitsabstands hinten auf.

Hierbei lösten im Audi alle Airbags aus. Der Audi wurde durch den Aufprall so

stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Der Sachschaden wird auf

rund 30.000 Euro geschätzt. Die zwei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und

blieben unverletzt.

Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mannheim/BAB 6 (ots) – Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von

rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am frühen

Dienstagnachmittag auf der A 6 bei Mannheim ereignete. Eine 34-jährige Frau war

kurz nach 13 Uhr mit ihrem Ford auf der mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung

Heilbronn unterwegs. Aufgrund von Verkehrsstockungen musste ein voranfahrender

60-jähriger Mann seinen BMW stark abbremsen. Dies bemerkte die 34-Jährige zu

spät und fuhr dem BMW auf. In der Folge kam der Ford nach rechts von seinem

Fahrstreifen ab und stieß gegen eine auf der rechten Fahrspur ebenfalls

bremsenden Sattelzug.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des Ford leichte Verletzungen und wurde

zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Sowohl der Ford als auch der Auflieger des Sattelzugs waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren der rechte und mittlere

Fahrstreifen gesperrt. Bis 16.20 Uhr konnten wieder alle Fahrspuren freigegeben

werden.

Mannheim-Käfertal: Mehrere geparkte Autos aufgebrochen und Bargeld entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Käfertal brachen unbekannte Täter in der Nacht von

Montag auf Dienstag im Stadtteil Käfertal in mehrere geparkte Autos ein. Die

Unbekannten schlugen in der Nelkenstraße sowie in den Straßen „Auf dem Sand“ und

„Am Rebstock“ an einem BMW, einem Peugeot und einem Mazda im Bereich der

vorderen, bzw. hinteren Tür jeweils die Dreieckscheibe ein. Anschließend griffen

sie durch das entstandene Loch und entriegelten das jeweilige Fahrzeug. Danach

durchsuchten sie die Fahrzeuge und ließen ausschließlich Bargeld mitgehen. Die

Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.