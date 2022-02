Ein 26-jähriger Mann wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 26-jähriger Mann soll sich bereits am Montag, dem 20.12.2021, zu einem nicht

näher bekannten Zeitpunkt zwischen 02:00 Uhr und 06:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu

dem Verteilerstützpunkt eines Paketdienstleisters in Eschelbronn verschafft

haben, indem er eine Zugangstür aufgehebelt haben soll. In dem Gebäude soll er

dann mehrere noch nicht zugestellte Pakete geöffnet und die darin befindlichen

hochwertigen Waren an sich genommen haben. Außerdem soll er mehrere noch nicht

zugestellte Briefsendungen entwendet haben. Im Anschluss soll der 26-Jährige

unerkannt von der Tatörtlichkeit entkommen sein.

Bei einer Anfang Februar 2022 durch die Polizei durchgeführten allgemeinen

Verkehrskontrolle im Bereich Sinsheim wurde auch der 26-jährige Mann mit seinem

Fahrzeug, einem Seat Ibiza, kontrolliert. In dem Pkw konnten neben

einbruchtypischem Werkzeug mehrere fremdadressierte Briefsendungen und eine

nicht auf den Mann ausgestellte Debitkarte sowie geringe Mengen Rauschgift

(Amphetamin, Marihuana) aufgefunden und sichergestellt werden. Die sich daran

anschließenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, des

Polizeipostens Waibstadt und des Polizeireviers Sinsheim ergaben, dass es sich

bei den sichergestellten Dokumenten mutmaßlich um einen Teil des aus dem

Einbruch im Dezember 2021 in Eschelbronn stammenden Diebesguts handeln dürfte.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am 10.02.2022 beim

Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr

gegen den nunmehr im dringenden Tatverdacht des Diebstahls in einem besonders

schweren Fall stehenden 26-Jährigen. Die Ermittlungsrichterin erließ den

Haftbefehl antragsgemäß.

Am Montag, dem 14.02.2022, konnte der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der

Polizei im Bereich Sinsheim festgenommen werden. Einen Tag später wurde er der

Haft-und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm

den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, des Polizeipostens Waibstadt

und des Polizeireviers Sinsheim dauern weiter an. Dabei wird auch geprüft, ob

der 26-Jährige möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Eigentumsdelikte in

der Region verantwortlich sein könnte.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Aufbruch in Tiefgarage – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstag, im Zeitraum von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr, drangen

ein oder auch mehrere Unbekannte gewaltsam in einen Pkw, der in einer Tiefgarage

in der Kurt-Schumacher-Straße stand, ein. Die Unbekannten schlugen dabei mit

einem unbekannten Gegenstand die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite des Pkws

ein und verschafften sich so widerrechtlich Zugang in das Fahrzeuginnere. Die

Täter wurden im Fahrzeug jedoch nicht fündig – entwendet wurde augenscheinlich

nichts.

Das Polizeirevier Weinheim nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in

dieser Sache verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkws in der Schwetzinger Innenstadt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend beschädigten ein oder mehrere Unbekannte zwei

in einem Hinterhof in der Carl-Theodor-Straße geparkte Pkws. Sie zerkratzten im

Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:15 Uhr die jeweils linke Fahrzeugseite zweier

Audis mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. An beiden Pkws entstand

Sachschaden in Höhe von zusammen mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die

Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen

unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden an Leitplanke und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer die B 45 in Fahrtrichtung Meckesheim und kam aus

ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidiert mit der dort

befindlichen Leitplanke. Der Verursacher, der durch die Kollision eine 14 m

lange Beschädigung an der Leitplanke verursacht hatte, entfernte sich ohne den

Verkehrsunfall zu melden von der Unfallstelle. Der an der Leitplanke entstandene

Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Telefonnummer 06223 9254-0, in

Verbindung zu setzen. Aufgrund der Abdrucktiefe der im Grünstreifen

hinterlassenen Reifenspuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei

dem Unfallverursacher um den Fahrer eines Lkws handelt.