Kaiserslautern, Neustadt: Bauarbeiten zwischen Kaiserslautern und Neustadt in den Nächten vom 25./26. Februar bis 24./25. März 2022

Kein Halt in Weidenthal, Ausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt (Weinstr), zusätzliche Halte in Frankenstein, Weidenthal und Neidenfels, spätere Fahrzeiten

Kaiserslautern / Neustadt an der Weinstraße / Weidenthal – Aufgrund von Weichenarbeiten durch die DB Netz AG, zwischen Kaiserslautern und Neustadt, halten die einzelne Züge der Linie RE 6 (Kaiserslautern – Karlsruhe), sowie einzelne S-Bahnen der Linien S1 (Homburg – Osterburken), S2 (Kaiserslautern – Mosbach), S 3 (Germersheim – Karlsruhe) und S 44 (Ludwigshafen – BASF) in den unterschiedlichen Nächten nicht in Weidenthal. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen, wird zwischen Weidenthal und Neidenfels eingerichtet. Zu beachten sind die vom Zug/S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse.

Einzelne Züge der Linie RE 6 (Kaiserslautern – Karlsruhe) und einzelne S-Bahnen der Linie S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) fallen von Freitag, 25. Februar bis Freitag, 18. März 2022, zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf aus und werden größtenteils durch Busse ersetzt.

RE 4126 (Ankunft 23:30 Uhr in Mannheim) hält zusätzlich in Frankenstein (Pfalz), Weidenthal und Neidenfels.

Einzelne Züge der Linie RE1 (Koblenz – Mannheim) und RB 64 (Pirmasens – Kaiserslautern) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S1, S2 und S44 fahren auf verschiedenen Abschnitten zwischen Kaiserslautern Hbf und Pirmasens Hbf/Mannheim Hbf mit bis zu 21 Min. späteren Fahrzeiten.

Hinweis: Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen.

Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist leider nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.

Alle Fahrplangaben ohne Gewähr.