Einbrecher hebeln Fenster auf,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Mainblick, 15.02.2022, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr (pa)In Kronberg wurde am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße „Mainblick“. Nachdem die Täter die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit mehreren Hundert Euro Bargeld vom Tatort. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Angeblicher Kaufinteressent stiehlt Pkw

Friedrichsdorf, Köppern, Otto-Hahn-Straße, 15.02.2022, gg. 12.50 Uhr (pa)In Friedrichsdorf Köppern kam es am Dienstag zu einer besonders dreisten Variante eines Autodiebstahls. Am Mittag wurde bei einem Autohandel in der Otto-Hahn-Straße ein Mann vorstellig, der angab, sich für einen der auf dem Hof ausgestellten Gebrauchtwagen zu interessieren. Als ein Verkäufer mit dem angeblichen Interessenten zu dem Wagen – einem schwarzen Audi S4 Avant älteren Baujahrs – ging und ihm das Fahrzeug zeigte, nutzte der Unbekannte einen unbeobachteten Augenblick, um den Audi zu starten und damit vom Hof zu fahren. Der Autodieb wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, circa 180cm groß und kräftig. Er habe eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans sowie eine graue Mütze und einen medizinischen Mundnasenschutz getragen. An dem Audi waren zur Tatzeit keine Kennzeichenschilder montiert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu entgegen.

Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug entwendet

Friedrichsdorf, Köppern, Im Hahneck, 15.02.2022, 18.00 Uhr bis 16.02.2022, 07.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Friedrichsdorf Köppern ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Unbekannte brachen zwischen 18.00 Uhr abends und 07.00 Uhr am Morgen die Hecktür eines in der Straße „Im Hahneck“ geparkten Opel auf. Aus dem Laderaum des Kastenwagens entwendeten die Täter anschließend mehrere Werkzeuge des Herstellers „Bosch“. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Garage aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Fichtestraße, 14.02.2022, 13.00 Uhr bis 15.02.2022, 14.00 Uhr (pa)In Bad Homburg Kirdorf kam es von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in eine Garage. Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag wurde die Tür einer in der Fichtestraße gelegenen Garage gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter nichts, sodass es bei einem Sachschaden blieb. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Zwei Beteiligte bei Auffahrunfall verletzt, Landesstraße 3041, bei Neu-Anspach, Dienstag, 15.02.2022, 10:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3041 bei Neu-Anspach ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Beteiligte leicht verletzten. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 69-Jähriger aus Friedrichsdorf mit seinem Audi die Landesstraße vom „Hessenpark“ in Richtung Neu-Anspach entlang. Hierbei beabsichtigte der Mann auf einen Wirtschaftsweg in Richtung „Tannenhof“ abzubiegen und verlangsamte dafür sein Fahrzeug bis hin zum Stillstand. Einer hinter dem Audi fahrenden 42-Jährigen gelang ein Bremsmanöver nicht rechtzeitig, sodass ihr Peugeot auf den Audi auffuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurde ihr Peugeot gegen die rechtsseitige Leitplanke geschleudert, eher er im Straßengraben zum Stillstand kam. Beide Insassen der jeweiligen Fahrzeuge verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Audi, als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden vor Einkaufsmarkt, Usingen, Neuer Marktplatz, Dienstag, 15.02.2022, 16:50 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Am Dienstag verursachte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Usingen einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen 16:50 Uhr und 21:00 Uhr parkte ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz „Neuer Marktplatz“ hinter einem dortigen Einkaufsmarkt. In diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des VW. Infolge der Wucht des Aufpralls und den dabei entstandenen Beschädigungen war der Golf im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete daraufhin vom Unfallort ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.