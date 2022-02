Gießen: Ladendieb erwischt

Am vergangenen Montag (14. Februar) gegen 18.30 Uhr, hielt der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Bahnhofstraße einen jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Grund war, der 18-Jährige hatte Bekleidung im Wert von rund 13 Euro entwendet und zuvor versuchte, eine Winterjacke im Wert von 70 Euro zu stehlen. Der junge Mann muss sich nun für sein Handeln in zwei Strafverfahren verantworten.

Grünberg: Verkehrskontrolle an der Autobahn – 22 Fahrer missachten rotes Kreuz

Beamte der Autobahnpolizei Butzbach führten am Mittwoch der vergangenen Wochen (09. Februar2022) an der Autobahn 480 Verkehrskontrollen durch. Sie stoppten zwischen 10.00 und 14.30 Uhr an der Autobahnraststätte Reinhardshein 36 Fahrzeuge und überprüften 45 Personen. In einer Dreiviertelstunde missachteten 22 Fahrer das rote Kreuz. Sie müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 90 Euro rechnen. Zehn Verkehrsteilnehmer nahmen es mit der Geschwindigkeit nicht so genau und waren zu schnell unterwegs. Ein Fahrzeuglenker konnte seine Finger nicht von seinem Mobiltelefon lassen. Ein Fahrer überholte verbotswidrig und drei Verkehrsteilnehmer missachteten ein Durchfahrtsverbot (Verkehrszeichen 250).

Gießen: Graffiti im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren

Unbekannte beschmierten im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren eine Bushaltestelle und eine Hausfassade. Am Dienstag gegen 09.15 Uhr stellte eine Streife der Wachpolizei die Schriftzüge an der Hausfassade eines Gebäudes der Justus-Liebig-Universität in der Schloßgasse fest. Etwa sechs Stunden später, gegen 15.30 Uhr, sahen die Angestellten weitere Schmierereien an einer Bushaltestelle in der Ostanlage nahe des Landgerichtes Gießen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Dienstag oder davor verdächtige Beobachtungen in der Schlossgasse und Ostanlage gemacht? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Handtaschenraub

Im Seltersweg kam es am Dienstagabend zum Raub einer Handtasche. Gegen 20.45 Uhr war eine 23-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis zu Fuß unterwegs, als ihr in Höhe des „TK-Maxx“ ein Mann auf einem Fahrrad auffiel. Er entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Theaterpark. Zwei Zeugen bekamen die Hilferufe der Frau mit und versuchten dem Täter hinterherzulaufen. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen fand eine Streife die Handtasche, aus der das Bargeld fehlte. Vom Täter fehlt jede Spur. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß und hellhäutig. Er war mit einer dunklen Hose und einer grünen Jacke bekleidet. Er flüchtete auf einem Fahrrad mit Gepäckträger. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat den flüchtenden Tatverdächtigen gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Hungen: Vandalen wüten an Schule

Unbekannte ließen in der vergangenen Woche ihre sinnlose Zerstörungswut in der Friedenstraße aus. Zwischen Montag (07. Februar) und Freitag (11. Februar) beschädigten sie Sitzbänke in einer Umkleidekabine der Sporthalle, eine Außenwand der Gesamtschule und eine Scheibe sowie eine Tür der Verkehrsschule. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Sprinter beschmiert

In der Wilhelm-Liebknecht-Straße besprühten Unbekannte einen geparkten Sprinter. Die Tat ereignete sich zwischen 16.10 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg: Laterne in Mainzlar beschädigt

Unbekannte beschädigten in einem Fußweg zwischen dem Tarjanplatz und einer Grundschule eine Laterne. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sie Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Langgöns/A45: LKW-Unfall führt zu Vollsperrung und Behinderungen im Berufsverkehr

Ein Verkehrsunfall führte Mittwochvormittag auf der Autobahn 45 zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz zu Behinderungen im Berufsverkehr. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Coesfeld war gegen 03.40 Uhr in Richtung Hanau unterwegs. In einer Baustelle kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Leitplanke und beschädigte auf einer Strecke von über 150 Metern mehrere Verkehrsschilder, eine Bodenverankerung und einen Schaltkasten. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Brummifahrer glücklicherweise nicht. Die Autobahn musste über mehrere Stunden teilweise oder voll gesperrt werden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen der Autobahn. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 100.000 Euro.

Buseck: Unfallfluchten in Großen-Buseck

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem grauen Polo kosten, nachdem ein Unbekannter im Alten-Busecker-Weg gegen den geparkten VW stieß. Der Kleinwagen stand dort zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 05.30 Uhr am Montag. Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter zwischen 19.00 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Montag einen in der Straße „Oberstruth“ geparkten Lada. Der Frontschaden an dem blauen „Aygo wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.