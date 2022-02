Zusammenstoß mit Pkw – Motorrollerfahrer verletzt, Hünfelden, Mensfelden, Hehnerstraße, 15.02.2022, 07.30 Uhr,

(pl)In Mensfelden wurde am Dienstagmorgen ein 41-jähriger Motorrollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der 41-Jährige fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Motorroller die Hehnersraße in Richtung Sonntagsstraße entlang. Im Bereich der Kreuzung beider Straßen stieß der Rollerfahrer frontal mit dem Pkw einer 43-jährigen Autofahrerin zusammen, welche von der Sonntagsstraße nach links in die Hehnerstraße abbiegen wollte und sich auf einer abknickenden Vorfahrtstraße befand. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die vorfahrtberechtigte Autofahrerin und deren drei im Fahrzeug befindlichen Kinder erlitten einen Schock. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Rollerfahrer über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und der Motorroller nicht versichert war.