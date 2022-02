Einbruch in Gaststätte,

Kelkheim-Fischbach, Rathausplatz, Mittwoch, 16.02.2022, 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte am Rathausplatz in Fischbach eingebrochen. Im Zeitraum von Mitternacht bis 01:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gastraum des Betriebes. Dort angekommen durchsuchten sie neben dem Gastraum weitere Räume nach Wertgegenständen und brachen unter anderem einen Zigarettenautomaten auf. Insgesamt gelangten die Täter an Bargeld und Zigaretten im Wert von einigen Tausend Euro. Am und im Restaurant hinterließen sie einen Sachschaden von ebenfalls mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Räume der Jugendverkehrsschule, Eschborn, Am Sportfeld, Freitag, 11.02.2022, 13:00 Uhr bis Dienstag, 15.02.2022, 09:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag versuchten Unbekannte in den Lagerraum einer Jugendverkehrsschule in Eschborn einzubrechen. Der oder die Täter suchten das Objekt in der Straße „Am Sportfeld“ auf und versucht mittels Gewalteinwirkung eine Eingangstür zu öffnen. Wie sich zeigte, gelang es den Tätern nicht in den Lagerraum einzusteigen, sodass sie ohne Beute die Flucht antraten. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

E-Scooter gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhofstraße, Montag, 14.02.2022, 07:20 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Bahnhof in Eddersheim wurde im Laufe des Montages ein Elektroroller gestohlen. Der Besitzer des Elektrokleinstfahrzeuges der Marke „MI“ stellte sein Gefährt an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße ab und versah es mit einem Schloss. Als er gegen 16:30 Uhr an den Abstellort zurückkehrte, stellte er das Fehlen fest und informierte die Polizei. Zuletzt war der Roller mit dem Versicherungskennzeichen „893 YNK“ versehen.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pkw stark beschädigt, Bad Soden am Taunus, Alleestraße, Dienstag, 15.02.2022, 16:20 Uhr bis 16:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag beschädigten Unbekannte in der Alleestraße in Bad Soden einen geparkten Nissan Qashqai und verursachten dadurch einen erheblichen Sachschaden. In der halben Stunde zwischen 16:20 Uhr und 16:50 Uhr zerkratzten der oder die Täter das Fahrzeug und hinterließen dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

Verkehrstage Ost – Polizei kontrolliert gemeinsam mit Kommunen, Schwalbach am Taunus, Eschborn, Bad Soden am Taunus, Sulzbach am Taunus, 15.02.2022

(pl)Bei gemeinsamen Kontrollen der Kommunen Schwalbach, Eschborn, Bad Soden und Sulzbach mit der Eschborner Polizei sind am Dienstag zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüft worden. Der Schwerpunkt lag bei Gurt- und Handyverstößen. Im Rahmen des Verkehrstages Ost wurden durch die eingesetzten Kräfte insgesamt 93 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert. Hierbei war bei 30 Personen der Sicherheitsgurt nicht angelegt und 13 Personen verwendeten ein Handy während der Fahrt. Ansonsten fehlte in sechs Fahrzeugen das Warndreieck, in 14 Fahrzeugen das Verbandmaterial sowie dreimal die Warnweste. Bei einem Paketzusteller musste die Profiltiefe der Fahrzeugreifen und an sieben weiteren Fahrzeugen defekte Scheinwerfer sowie ein herunterhängender Außenspiegel beanstandet werden. Bei weiteren drei Fahrzeugen war der TÜV abgelaufen. Darüber hinaus wurden eine Rotlichtfahrt sowie zwei verkehrswidrig auf dem Gehweg abgestellte Fahrzeuge festgestellt und entsprechend verwarnt. Im Rahmen der ersten Kontrollstelle im Bereich einer Schule in der Straße „Am Weißen Stein“ in Schwalbach wurde insbesondere auf die sogenannten Elterntaxis geachtet. Während des Kontrollzeitraumes wurden die Kräfte mehrfach durch Eltern sowie Lehrkräfte angesprochen und für die durchgeführten Kontrollen gelobt.