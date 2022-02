Auto gestohlen

Wiesbaden, Eichelhäherstraße Montag, 14.02.2022, 22:00 Uhr bis Dienstag,

15.02.2022, 07:00 Uhr

(wo) Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntagabend bis

Dienstagmorgen einen Mercedes GLE in Wiesbaden Nordenstadt. Das Auto konnte im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Sachsen-Anhalt aufgefunden werden. Dem

unbekannten Täter gelang die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Scheibe von Bus beschädigt

Wiesbaden, August-Ruf-Straße Montag, 14.02.2022, 22:12 Uhr

(wo) In der Nacht von Montag beschädigte in der August-Ruf-Straße ein oder

mehrere unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Linienbusses. Die Ursache der

Beschädigung bleibt bislang unklar.

Als der Busfahrer um 22:12 Uhr die August-Ruf-Straße entlang fuhr, hörte er ein

knackendes Geräusch. Im Nachgang stellte er im hinteren Bereich des Busses ein

Loch in der Scheibe fest. Wie dieses entstand, konnte noch nicht abschließend

geklärt werden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Tresor leergeräumt

Wiesbaden, Eichenweg Montag, 06.12.2021 bis Montag, 14.02.2022

(wo) Im Zeitraum zwischen dem 06.12.2021 und dem 14.02.2022 räumten unbekannte

Täter den Tresor eines Wiesbadeners leer und erbeuteten Bargeld und

Silbermünzen.

Dem Dieb oder der Diebin gelang es auf unbekannte Art und Weise sich Zutritt zur

Wohnung zu verschaffen und den in der Wohnung befindlichen Tresor zu öffnen.

Neben Silbermünzen, konnte Bargeld in einer fünfstelligen Höhe erbeutet werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0.

Telefonleitung durchtrennt

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring Montag, 14.02.2022, 01:55 Uhr bis 07:00 Uhr

(wo) Unbekannte Täter durchtrennten an einem Gebäude im Kaiser-Friedrich-Ring

Montagnacht die Telefon-/Internetleitung und flüchteten unerkannt.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt auf das befriedete

Grundstück, indem sie über den Zaun kletterten. Anschließend wurde mit einem

Werkzeug die an der Hausfassade befestigte Telefon-/Internetleitung durchtrennt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Diebstähle aus PKW

Wiesbaden, Memelstraße, Freudenbergstraße, Hallgarter Straße Montag, 14.02.2022,

18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 01:45 Uhr

(wo) Im Zeitraum von Montag, den 14.02.2022 bis Mittwoch, den 16.02.2022

entwendeten unbekannte Täter im Wiesbadener Stadtgebiet Wertgegenstände im

dreistelligen Bereich aus geparkten Autos.

In der Memelstraße stellte ein 54-Jähriger Halter fest, dass die Tür von seinem

geparkten Auto offenstand. Bei näherer Betrachtung bemerkte er, dass Gegenstände

aus seinem VW fehlten, dafür aber eine Taschenlampe vom unbekannten Täter

zurückgelassen wurde.

Aus einem Hyundai in der Freudenbergstraße wurde ein Rucksack gestohlen. Als der

Halter zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt

wurde und meldete den Diebstahl bei der Polizei.

Sein offenstehendes Auto fand ebenfalls ein 62-Jähirger in der Hallgarter Straße

vor. Der Dieb durchsuchte den Innenraum des Mercedes, flüchtete aber dann doch

mit leeren Händen.

Alleinunfall mit Schwerverletztem

Wiesbaden, Otto-Suhr-Ring/Anna-Birle-Straße Dienstag, 15.02.2022, 11:40 Uhr

(wo) Gestern Mittag kam es auf dem Otto-Suhr-Ring zu einem Alleinunfall, bei dem

sich der Fahrzeugführer schwerverletzte.

Ein 28-jähriger Wiesbadener befuhr den Otto-Suhr-Ring in Richtung Wiesbadener

Straße, um vermutlich in die Anna-Birle-Straße nach rechts abzubiegen. Aus noch

unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über den Sprinter und knallte gegen

einen Ampelmast. Der Wiesbadener verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde

in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzten 10.000 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Wiesbaden, Luftbrückenstraße Dienstag, 15.02.2022, 18:40 Uhr

(wo) Am Dienstagabend kam es in der Luftbrückenstraße zu einem Auffahrunfall,

bei dem eine Person leichtverletzt und anschließend im Krankenhaus ambulant

behandelt wurde.

Gegen 18:40 Uhr fuhr eine 29-jährige Ford-Fahrerin die Luftbrückenstraße in

Richtung B 455. Im Kreuzungsbereich Luftbrückenstraße/ Zum Friedhof hielt die

29-Jährige hinter einer 35-Jährigen Fiat-Fahrerin an der Ampel an. Als die Ampel

umschaltete, beschleunigte die Mustang-Fahrerin zu stark und fuhr der

Fiat-Fahrerin auf. Diese wurde dabei leichtverletzt und kam vorsorglich in ein

Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zusammenstoß auf der Bundesstraße, Eltville am Rhein,

Martinsthal, Bundesstraße 42, Dienstag, 15.02.2022, 17:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Eltville-Martinsthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, welcher zu

einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Verkehrs führte. Gegen 17:45 Uhr befuhr

ein 53-Jähriger Geisenheimer die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden. In Höhe

Martinsthal kam er mit seinem Pkw der Marke Land Rover aufgrund einer

Fahrzeugpanne auf dem rechten Fahrzeugstreifen zum Stehen. Einem 44-jährigem

Rheingauer, welcher mit seinem Audi A3 ebenfalls in Richtung Wiesbaden unterwegs

war, gelang es ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr rechtzeitig abzubremsen,

sodass er auf den stehenden Land Rover auffuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich

der Fahrer des Audi leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von

etwa 20.000 Euro. Da die Kraftfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten

entsprechende Abschleppdienste gerufen werden. Im Rahmen der Abschleppmaßnahmen

musste die B42 zeitweise gesperrt werden. Hierbei kam es im Feierabendverkehr

zum Rückstau.

Unfallflucht in Geisenheim, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz, Dienstag,

15.02.2022, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Fahrzeug in Geisenheim im Rahmen einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und

Zeugen. Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr parkte ein weißer Peugeot Expert in der

Straße „Bischof-Blum-Platz“ und wurde hierbei von einem bislang unbekannten

Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden in Form von

Kratzern auf der Fahrerseite beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Zusammenstoß geflüchtet, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Freitag,

11.02.2022, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Weiherstraße in

Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Ford Focus stand

zwischen Freitag und Sonntag in einer Parklücke geparkt und wurde mutmaßlich

beim Ein oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren linken

Fahrzeugseite beschädigt. Die unfallverursachende Person kam ihren Pflichten

nicht nach und verließ einfach den Unfallort.

Gibt es Zeuginnen oder Zeugen die den Unfall beobachtet haben? Wenn ja, melden

sich diese bitte über die (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.