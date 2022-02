Kreis Bergstraße

Bensheim: Sakristei aufgebrochen

Bensheim (ots) – Mit dem Schlüssel für das Tabernakel verschwanden Kriminelle,

die am letzten Dienstag (15.02) die Kirche St. Georg am Marktplatz betreten

hatten. Um an den Schlüssel zu gelangen, wurde eine Tür zur Sakristei

aufgebrochen. Das Tabernakel wurde jedoch nicht angegangen. Die Täter hielten

sich während der Öffnungszeit, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, in der Kirche auf.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der

06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

Viernheim: Einbrecher treten Rückzug an

Viernheim (ots) – Einbrecher haben am Dienstagabend (15.02.) gegen 22.45 Uhr die

Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Lamberth-Straße, auf Höhe

der querenden Beethovenstraße, aufgebrochen. Beim Eintreten ins Haus bemerkten

sie offensichtlich, dass sich noch Personen im Haus befinden. Ohne etwas zu

stehlen traten sie den Rückzug an. An der Tür entstand Sachschaden.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Tatortes bemerkt hat, wendet

sich bitte unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 an die Kriminalpolizei (K 21/

22) in Heppenheim.

Heppenheim-Kirschhausen: Zigarettenautomat geplündert

Heppenheim (ots) – Mit einem Winkelschneider wurde die stabile Metallsicherung

eines Zigarettenautomaten in der Siegfriedstraße, Nähe Birkenweg, an der

Bundesstraße 460, aufgeschnitten. Die eingelagerten Zigaretten sowie Bargeld im

Gesamtwert von mindestens 1000 Euro wurden entnommen.

Die Tat wurde am Dienstagmorgen (15.02.) entdeckt und kann Tage oder Wochen

zurückliegen.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 41 in

Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Eschollbrücken gesucht

Pfungstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Anwesen im Stadtteil

Eschollbrücken im Laufe des Dienstags (15.02.) sucht das Kommissariat 21/22 nach

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die

bislang noch unbekannten Täter zwischen 17 Uhr und 21 Uhr die Terrassentür zu

dem Einmfamilienhaus in der Straße „Am Schelmsberg“ auf und gelangten so ins

Innere. Hier schlugen sie unter anderem eine Glastür ein, die zu einer

angrenzenden Arztpraxis führt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die

genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Auch ist noch

nicht abschließend geklärt, ob die Kriminellen beute gemacht haben. Zeugen, die

im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Durchsuchungen und Festnahmen in einem umfangreichen Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Eingreifreserve – und das Polizeipräsidium Südhessen – Polizeidirektion Groß-Gerau – haben am 16. Februar 2022 in einem umfangreichen Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus Rüsselsheim sowie weitere Personen insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsräume, Bankschließfächer sowie einen Bordellbetrieb durchsucht und 4 Hauptbeschuldigte aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Darmstadt festgenommen. Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt 19 Beschuldigte im Alter von 16 bis 61 Jahren.

Die Durchsuchungen erfolgten im Landkreis Groß-Gerau (12 Durchsuchungsorte), dem Landkreis Gießen (2 Durchsuchungsorte, darunter ein Bordellbetrieb), in Mainz (ein Durchsuchungsobjekt) und in Worms (ein Durchsuchungsort). Insgesamt 6 weitere Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Groß-Gerau und in Frankfurt am Main erfolgten zum Teil zeitgleich in einem zusammenhängenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Den 4 festgenommenen Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, bandenmäßig einen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Kokain und Marihuana) organisiert und betrieben zu haben.

Insgesamt 7 weiteren Beschuldigten wird in dem Ermittlungskomplex eine Beteiligung an dem bandenmäßigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen, 8 weiteren Beschuldigten Geldwäsche durch Verschleierung der Erlöse aus dem Betäubungsmittelhandel.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten zahlreiche Beweismittel, insbesondere Betäubungsmittel (Kokain), Computer, Mobiltelefone und Datenträger sowie als Zufallsfunde Blanko-Impfpässe sichergestellt werden. Zur Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten konnten zudem Wertgegenstände (insbesondere hochwertige Uhren) sowie Bargeld in sechsstelliger Höhe sichergestellt werden.

An den umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen waren 6 Staatsanwälte der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Darmstadt sowie über 370 Beamtinnen und Beamte der Hessischen Polizei und der Bundespolizei, darunter über 160 Spezialkräfte beteiligt. Zum Einsatz bei den Durchsuchungsmaßnahmen kamen zudem Bargeld-, Waffen- und Drogenspürhunde der Hessischen Polizei.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Polizeipräsidium Südhessen danken allen an den Maßnahmen beteiligten Dienststellen der Polizei und Justiz für die sehr gute Zusammenarbeit.

Odenwaldkreis

Bad König: Seniorin mit Schockanruf um Schmuck und Uhren gebracht – Vorsicht vor Trickbetrugs-Masche

Bad König (ots)

Kriminelle haben am Dienstag (15.02.) eine Seniorin aus Bad König um hochwertigen Schmuck und Uhren gebracht. Mit der „Schockanruf“ Masche brachten die Trickbetrüger die ältere Dame dazu, die Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu übergeben.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten sich die bislang noch unbekannten Täter am Nachmittag telefonisch bei der Rentnerin und gaukelten dieser vor, dass ihre Tochter in München einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind ums Leben kam und dessen Mutter schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne die Angerufene jetzt die Untersuchungshaft für ihre Tochter abwenden. Durch weitere Telefonate, in denen sich die Kriminellen als Polizist oder Richterin ausgaben, setzten sie die Seniorin weiter unter enormen psychischen Druck. Schließlich übergab die Frau aus Bad König einem unbekannten Abholer mehrere Goldringe und -ketten sowie drei wertvolle Uhren.

Erst als die Betrüger mit der Beute bereits über alle Berge waren, fiel der Schwindel auf. Das Kommissariat 23 der Odenwälder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die perfiden Maschen der Kriminellen aufmerksam gemacht und folgendes geraten: Die Polizei fordert niemals Geld oder Schmuck am Telefon für eine Kaution! Übergeben Sie auch niemals Wertgegenstände an unbekannte Personen nur aufgrund eines Telefonats. Sollten Sie Zweifel haben, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie den Notruf 110.