Einbrecher steigen über Dach in Vellmarer Bar ein: Zeugen gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der vergangenen Nacht über das Dach in eine Bar am Vellmarer Rathausplatz eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Auf bislang ungeklärte Art und Weise waren die Täter auf das über 3 Meter hohe Flachdach des Gebäudes gelangt, hatten dort eine Lichtkuppel zerstört und waren so in die Gaststätte eingestiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit ihrer Beute über das aufgebrochene Dachfenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagabend, 21 Uhr, und den heutigen Mittwochmorgen, 10 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen am Rathausplatz oder den angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf A 44 in Richtung Kassel

Autobahn 44 (Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg): Auf der Autobahn 44 bei Volkmarsen ist es in Fahrtrichtung Kassel am heutigen Mittwochmorgen gegen 8:10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Dabei wurden die zwei Insassen des Pkw verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die A 44 Richtung Kassel bis 10:50 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu einem Stau von mehr als 10 Kilometern kam.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal zum Unfallhergang berichten, war ein 30-Jähriger aus Kassel mit einem Peugeot zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz „Am roten Ufer“ war er aus noch unbekannten Gründen nach rechts auf den rechten Fahrstreifen abgekommen und gegen die linke hintere Seite eines dort fahrenden Lkw-Anhängers gekracht. Der Lkw war durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine transportable Leitplanke, die dort derzeit wegen der Sperrung des nachfolgenden Parkplatzes aufgestellt ist, durchbrochen. Das Fahrzeug geriet im weiteren Verlauf in die Böschung und anschließend wieder nach links zurück auf die Fahrbahn. Dort verschob der Lkw die transportable Behelfsleitplanke auf einer Länge von ca. 50 Metern nach links auf die Fahrstreifen der A 44. Zudem wurde die Fahrbahn durch Erdreich erheblich verschmutzt. Bei dem Zusammenstoß war sowohl der 30-jährige Autofahrer als auch sein ebenfalls aus Kassel stammender 28-jähriger Beifahrer verletzt worden. In ihrem Fahrzeug befand sich zudem noch eine Katze in einer Transportbox, die unverletzt blieb und von der Freiwilligen Feuerwehr Warburg bei einem Tierarzt untergebracht werden konnte. Der Peugeot war erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die eingesetzten Beamten gehen von einem Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro aus. Auch der Iveco-Lkw und der Anhänger waren bei dem Unfall beschädigt worden. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der 32-jährige Fahrer des Lkw aus Helsa blieb bei dem Unfall unverletzt.

Wohnungseinbruch in Oberkaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kaufungen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montagmittag, 12:00 Uhr, und dem gestrigen Dienstagmorgen, 9:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in Kaufungen eingebrochen. Dort erbeuteten die Täter mehrere hochwertige Schmuckstücke und Manschettenknöpfe. Die Kasseler Kripo ist nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Wie die am Tatort in der Schulstraße, nahe der Stephanusstraße, eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Wohnung eingebrochen. Anschließend suchten die Einbrecher in mehreren Zimmern nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchteten sie vermutlich wieder über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wann genau sich die Tat ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Schulstraße oder in angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

In Kassel gestohlenes Pedelec in Espenau geortet: Zeugenhinweise erbeten

Kassel/ Espenau: Nachdem einem 38-jährigen Mann am gestrigen Dienstagnachmittag sein hochwertiges Pedelec in der Kasseler Nordstadt gestohlen wurde, führte ein installierter GPS-Tracker nur zwei Stunden nach der Tat zum Auffinden des Rades in einem Innenhof in Espenau. Der glückliche Besitzer wird sein Fahrrad nun nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können. Da vom unbekannten Täter bislang jede Spur fehlt, erbitten die zuständigen Ermittler nun Hinweise durch Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl oder dem Abstellen des Pedelecs gemacht haben.

Ereignet hatte sich der Diebstahl vor einem Fitnessstudio in der Unteren Königsstraße gegen 17:20 Uhr. Der 38-Jährige aus Kassel hatte sein schwarzes Pedelec dort abgestellt und mit einem Felgenschloss gesichert. Als er nur zehn Minuten später zurückkam, war sein Fahrrad im Wert von 5.500 Euro verschwunden, woraufhin er die Polizei rief. Was der unbekannte Täter nicht wissen konnte: Das Rad war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgerüstet. Die Standortmeldung auf dem Handy des Besitzers führte die aufnehmenden Polizisten zunächst zum Holländischen Platz, wo von dem gestohlenen Pedelec trotz intensiver Absuche jede Spur fehlte. Nur zwei Stunden später konnte der Kasseler sein Rad jedoch am Bahnhof in Espenau orten und rief erneut die Polizei. Diesmal verlief die Suche erfolgreich: Versteckt hinter einem Busch eines Innenhofs in der Bahnhofstraße entdeckten die Polizeibeamten das gestohlene Fahrrad. Da das Felgenschloss noch eingerastet war, ist davon auszugehen, dass das Rad zunächst weggetragen und anschließend nach Espenau gebracht wurde.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.