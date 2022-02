Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Crash bei Fahrstreifenwechsel

Fulda. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (14.02.) leicht verletzt. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 20.05 Uhr in Fulda die Kohlhäuser Straße aus Richtung Keltenstraße kommend auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mainstraße und wollte an der Kreuzung Kohlhäuser Straße / Mainstraße nach links in die Mainstraße abbiegen. Hierzu wechselte er plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen neben dem Lkw befuhr. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fulda. Am Dienstag, (15.02.), gegen 19 Uhr, wurde der Polizeistation Fulda von Passanten mitgeteilt, dass ein Verteilerkasten der OsthessenNetz GmbH in der Liebigstraße in Fulda-Malkes beschädigt sei. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich die Liebigstraße in Fulda, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Stromverteilerkasten und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

E-Bike-Fahrer verletzt

Fulda – Ein 40-jähriger E-Bike-Fahrer aus Mittelkalbach wurde bei einem Unfall am Sonntag (13.02.) leicht verletzt. Er befuhr zwischen 19 und 20 Uhr in Fulda die K 100 aus Richtung Ziegel kommend in Fahrtrichtung Kerzell-Steinberg. In Höhe km 0.800 überholte ihn, laut eigenen Angaben, ein Fahrzeug, welches kurz vor ihm wieder einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 40-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ludwigsau. Am Dienstag (15.02.), gegen 8.10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die B27 aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld in Richtung Bebra. In der Ortslage Ludwigsau-Friedlos wollte er nach links in den Nachtigallenweg abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt aufgrund von Gegenverkehr zunächst warten. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. fuhr aus der Gegenrichtung vom Grundstück einer Bäckerei in den fließenden Verkehr ein, nachdem sich eine Lücke der aus Fahrtrichtung Bebra kommenden Fahrzeuge auftat. Diese Lücke nahm auch der 63-jährige Fahrer wahr und wollte diese gleichsam nutzen, um abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw-Fahrer aus Rotenburg und beide Fahrzeuge stießen trotz Vollbremsung noch leicht zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Vorfahrt genommen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (15.02.), gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Hainstraße in Fahrtrichtung Innenstadt (Reichsstraße). Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim befuhr die Straße „Neustadt“ und wollte dort unerlaubt geradeaus in Fahrtrichtung Breitenstraße fahren. Dabei missachtete er das Zeichen „Vorfahrt beachten“, fuhr in die Hainstraße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrer aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der 21-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall beim Abbiegen

Schlitz. Am Sonntag (13.02.), gegen 17.30 Uhr, fuhren ein 59-jähriger Opel-Mokka-Fahrer und ein 16-jähriger KTM-Fahrer hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Günthergasse entlang. Als der Mokka-Fahrer nach links in den Schlossgartenweg abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab. Dies übersah der Leichtkraftfahrer und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.100 Euro.

Ladendieb greift Mitarbeiter an

Kirchheim. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Stockäcker“ wurde am Dienstagmittag (15.02.), gegen 15.30 Uhr, auf einen Ladendieb aufmerksam, der Lebensmittel in Höhe von rund 40 Euro stehlen wollte. Zur Personalienfeststellung nahm er den Beschuldigten mit in ein Büro. Dort griff der Mann den Mitarbeiter an und flüchtete ohne Diebesgut in Richtung Ortsmitte. Begleitet wurde er dabei von einer weiteren unbekannten männlichen Person. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisch, circa 35 Jahre alt, schlanke Statur, rund 185 bis 188 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einer dunkle Softshell-Jacke, einer eckigen Brille und einem schwarzen Rucksack ähnlich einer Sporttasche. Zudem trug der Täter eine schwarze Stoffmaske als Mund-Nasen-Bedeckung.

Sein Begleiter wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisch, circa 175 Zentimeter groß, etwas längere blonde und nach hinten gestylte Haare. Er trug eine knielange Winterjacke in den Farben Beige, Schwarz und Weiß.

Wer Hinweise zu den zwei unbekannten Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Roller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag (15.02.) einen Roller, der an Straße „Am Roten Graben“ vor einem Wohnhaus abgestellt war, auf noch unbekannte Weise. Das Zweirad des Herstellers Aprilla in den Farben Grün, Rot und Weiß hat einen Wert von rund 650 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Honda gestohlen

Bad Hersfeld. Ein mittels Lenkradschloss gesichertes Motorrad, eine schwarze Honda NX 125, wurde in der Nacht zu Dienstag (15.02.) durch unbekannte Täter entwendet. Das Zweirad war an der Straße „Am Hopfengarten“ geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VW Golf gestohlen

Flieden. Unbekannte stahlen zwischen Montagabend (14.02.), 22 Uhr, und Dienstagmorgen (15.02.), 4 Uhr, einen grauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MA 1300. Im Fahrzeug lagen verschiedene persönliche Wertgegenstände. Das Auto stand im Hof eines Einfamilienhauses in der Straße „Hohe Birke“ und hatte einen Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen und vor Polizei geflüchtet

Hünfeld. Im Bonifatiusweg entwendeten Unbekannte am Dienstagabend (15.02.), zwischen 19 Uhr und 20.25 Uhr, einen grauen Roller der Marke Piaggio. Das Zweirad stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 21.50 Uhr geriet ein Rollerfahrer auf der Landstraße 3176 Höhe Fraurombach ins Visier einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg. Der unbekannte Fahrer entzog sich der Kontrolle. Dabei stürzte er und flüchtete zu Fuß weiter. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass es sich bei dem Zweirad um den zuvor im Bonifatiusweg entwendeten Roller handelt, und stellten diesen zunächst sicher.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer geben kann oder zum Tatzeitpunkt rund um den Bonifatiusweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Graffiti an Schule

Homberg. Unbekannte Täter besprühten zwischen Freitagabend (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) großflächig die Mauer einer Bushaltestelle sowie drei Fenster einer Schule in der Hochstraße mit Graffiti in Form verschiedener Schriftzüge und Symbole. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (14.02.) und Dienstag (15.02.) auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rimbergstraße im Stadtteil Lingelbach. Die Einbrecher stiegen durch den Hintereingang in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend hebelten sie auch im Nachbarhaus gewaltsam die Kellertür auf und flüchteten mit Diebesgut – darunter mehrere Geldbeutel und ein Mobiltelefon – in unbekannte Richtung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall zwischen Kleintransporter und Lkw – Ein Leichtverletzter

Fulda-Kalbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw kam es am späten Dienstagabend (15.02.) auf der A 7 in der Gemarkung Kalbach. Ein 54-jähriger tschechischer Staatsbürger fuhr mit seinem Kleintransporter kurz vor Mitternacht auf der Autobahn in nördlicher Richtung, als er zwischen der Landesgrenze und der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen-Ost auf dem rechten Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Anhänger eines vorausfahrenden Gliederzugs prallte. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 51-jährige Lkw-Fahrer aus Litauen blieb hingegen unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,- Euro. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren Kräfte der Feuerwehren Kalbach und Uttrichshausen, ein Rettungswagen des DRK Bad Kissingen, sowie ein Notarzt aus Fulda an der Unfallstelle eingesetzt. Während der umfangreichen Bergungsarbeiten wurde der Verkehr neben einer kurzzeitigen Vollsperrung für etwa 2 ½ Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam jedoch zu keinerlei größeren Behinderungen.

Kleintransporter kracht gegen Sattelzug – Ein Schwerverletzter

Haunetal (ots)

Ein Schwerverletzter und ca. 20.000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (15.02.) auf der A 7 in der Gemarkung Haunetal. Ein 33-jähriger Rumäne befuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Kleintransporter die Autobahn in südlicher Richtung, als er zwischen der Anschlussstelle Niederaula und der Tank- und Rastanlage Großenmoor im dreispurigen Bereich aus bislang ungeklärter Ursache auf dem rechten Fahrsstreifen nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug mit polnischer Zulassung auffuhr. Dessen Fahrer, ein 55-jähriger Ukrainer, barg den schwerverletzten Rumänen aus seinem total zerstörten Führerhaus und leistete ihm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Er wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem polnischen Sattelzug entstand vergleichsweise geringer Sachschaden. Dessen Fahrer blieb zudem unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg im Bereich der Unfallstelle für 2 ½ Stunden gesperrt werden. Zu Behinderungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens jedoch nicht.

36-jähriger Quadfahrer ohne Führerschein unterwegs

Friedewald (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld kontrollierte am Mittwoch gegen 02:15 Uhr einen 36-jährigen Quadfahrer auf der Kreisstraße 13 zwischen Friedewald und Motzfeld. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer des Quads nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Bad Hersfeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sollte durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld ein 39-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in der Friedloser Straße kontrolliert werden. Dazu wurden dem Fahrzeugführer deutliche Anhaltesignale gegeben, welche er missachtete. Für den Fahrzeugführer endete schließlich die Fahrt in einem Waldgebiet und die Polizeibeamten konnten ihn festnehmen. Die Gründe für das Fluchtverhalten des Mannes ließen sich schnell klären. Er stand unter Drogeneinfluss und er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Kleinkraftrad gestohlen. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.