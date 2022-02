Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Wer sah den Vorfall? – Offenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Dienstagabend in der Ziegelstraße (im Bereich der 20er-Hausnummern) ereignet hat. Gegen 18.40 Uhr soll auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus ein Mann herumgeschrien haben. Dies galt offensichtlich seiner Lebenspartnerin mit dem Ziel, in die Wohnung gelassen zu werden. Die Frau rief allerdings die Polizei. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die das Auftreten des Mannes gesehen oder gehört haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Kripo sucht Zeugen: Zwei 5er BMW aufgebrochen – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag in Sprendlingen mindestens zwei Autos aufgebrochen – offensichtlich mit Zielrichtung auf die Innenausstattung. In der Straße „Am Heckenborn“ gelangten die Täter zwischen 17 und 9 Uhr auf bislang unbekannte Weise in einen BMW G5L. Hieraus bauten sie unter anderem das Lenkrad, Fahrerdisplay und das festeingebaute Navigationssystem aus. Zudem erbeuteten die Diebe eine Spielkonsole, Kleidungsstücke und eine Tankkarte. Im Pappelweg hebelten die Täter zwischen 20 und 7 Uhr eine Garage auf und machten sich ebenfalls an einem 5er BMW zu schaffen. Nachdem die Unbekannten eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen hatten, wurde der Tachometer ausgebaut und gestohlen. In beiden Fällen flüchteten die Täter mit ihrer Beute, deren Wert sich jeweils auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer sah die Unfallflucht? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Die Ordnungshüter in Seligenstadt suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der am Montag in der Siemensstraße in Höhe der Hausnummer 15 einen dort geparkten schwarzen Mercedes CLA 250 beschädigt hat. Der Unfall, bei dem Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro entstand, soll sich zwischen 11 und 14.30 Uhr zugetragen haben. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Einbrecher-Duo ertappt: Kripo erbittet Zeugenhinweise – Hanau

(lei) Überrascht vom Inhaber flüchteten am frühen Mittwochmorgen zwei Diebe mit sportlicher Figur aus einer Shisha-Bar in der Oderstraße, nachdem sie kurz zuvor in die Lokalität eingebrochen waren. Das Einbrecher-Duo hatte gegen 2.25 Uhr eine Tür im rückwärtigen Bereich der Gaststätte aufgehebelt und gelangte hierüber in den Innenraum des Lokals – Sachschaden etwa 300 Euro. Noch bevor die ungebetenen Gäste (beide trugen jeweils einen hellen Rucksack) das Objekt nach Stehlgut durchsuchen konnten, betrat der 30 Jahre alte Besitzer seine Bar, da er den Einbruch anhand technischer Sicherheitsvorkehrungen mitbekommen hatte. Beide Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Während der eine Kriminelle komplett schwarz gekleidet war und einen hellen Kapuzenpullover trug, war sein Komplize mit einer hellen Hose und einem hellen Kapuzenpulli bekleidet. Die Kripo ermittelt und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können (Hinweise per Telefon an 06181 100-123).

Einbruch in Kiosk – Hanau/Steinheim

(jm) Einbrecher drangen am frühen Mittwochmorgen gewaltsam in einen Kiosk in der Otto-Hahn-Straße ein und hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Gegen 3 Uhr gelangten die Täter über eine Schiebetüre ins Innere des Ladens. Hierbei nahmen sie aus der Auslage eine noch unbestimmte Anzahl von Zigarettenpackungen mit und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Diebe waren auf Werkzeug aus – Hanau/Großauheim

(aa) Diebe drangen zwischen Montag, 13.45 Uhr und Dienstag, 6 Uhr, auf ein Gewerbegelände in der Benzstraße ein. Zunächst drückten sie ein Zaunteil auf. Anschließend hebelten die Täter die Tür zur Lagerhalle auf und stahlen aus einem dort stehenden Firmenfahrzeug (Mercedes Vito) Werkzeug. Zudem zertrümmerten die Eindringlinge ein Fenster, um sich weiteren Zugang zum Verkaufsraum, Bürobereich und den Lagerräumen zu verschaffen. Nach deren Durchsuchung stahlen sie nochmals Werkzeug und aus einer Kasse Geld. Werkzeug und Arbeitsmaschinen nahmen die Diebe aus einem draußen auf dem Gelände stehenden Opel Combo mit. Dieses Fahrzeug einer anderen Firma hatten die Täter auf unbekannte Weise aufgebrochen. Eine genaue Auflistung der Beute muss noch erfolgen. Auf dem Gewerbegelände stand des Weiteren ein Fahrzeug einer anderen Firma. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Unbekannte brechen vier Autos auf – Appell und Zeugensuche – Bruchköbel

(as) Die Beamten des Kommissariats 22 ermitteln derzeit in vier Fällen wegen des Einbruchs und anschließenden Diebstahls in Fahrzeuge im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr. In der Breslauer Straße schlugen die Autoaufbrecher in den einstelligen Hausnummern die Scheibe eines Skoda Octavia ein und entwendeten ein Hundehalsband, ein Wärmebildhandgerät und Bargeld. In der Heinrich-von-Brentano-Straße in den 30er-Hausnummern hebelten sie die Scheibe an einem Audi A4 auf und nahmen ein Portemonnaie mit. In der Robert-Koch-Straße in den einstelligen Hausnummern zerstörten sie die Scheibe eines Opel Insignia und stahlen Bargeld und Lebensmittel. Das vierte Fahrzeug, ein Toyota Yaris stand in der Emil-von-Behring-Straße ebenfalls in den einstelligen Hausnummern. Auch dort wurde ein Fensterglas zu Bruch gebracht und Bargeld entwendet. Da sehr oft zu beobachten ist, dass Fahrzeugbesitzer beim Verlassen ihrer Autos sichtbar ihre Wertsachen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz oder auf der Rückbank zurücklassen, rät die Polizei, die Sachen mitzunehmen, damit den Kriminellen nicht schon beim bloßen Vorbeigehen die Wertsachen in den abgestellten Fahrzeugen auffallen. Schließlich ist das Auto kein Safe; Wertsachen sollen nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden, um mögliche Straftaten, wie Autoaufbrüche, zu vermeiden. Hinweise auf die Autoaufbrecher nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer kennt die beiden Graffiti-Sprayer? – Bruchköbel

(lei) Zwei dunkel gekleidete Graffiti-Sprayer tobten sich am Dienstagabend, 19.15 Uhr, an einer Bahnunterführung nahe des Wendehammers im Kinzigheimer Weg aus und sprühten dort einen Schriftzug in weißer und pinker Farbe an eine Wand. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 300 Euro an. Die beiden Unbekannten, die mit Skateboards und Rucksäcken unterwegs waren, wurden bei der Tatausführung durch einen Passanten beobachtet, woraufhin sie Reißaus nahmen. Wer weitere Hinweise auf die beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.