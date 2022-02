Bischoffen: Big-Packs an der Zollbuche

Mitarbeiter der Straßenmeisterei meldeten Big-Packs an der Landesstraße 3047 zwischen der Zollbuche und dem Abzweig nach Wilsbach. Die beiden Packs waren mit Schiefer vollbeladen und lagen am Straßengraben. Ob es sich bei den Big-Packs um verlorene Ladung handelt oder ob jemand die Packs absichtlich dort entsorgt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Big-Packs geben? Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Diebe greifen in Audi A3

Diebe öffneten zwischen Samstag (12.02.2022), 19:00 Uhr und Montag (14.02.2022), 07:00 Uhr einen in der Eduard-Kaiser-Straße abgestellten Audi. Wie die Unbekannten den Schließmechanismus überwunden haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Aus dem A3 stahlen sie einen Schlüssel, eine Parkkarte und ein Navigationsgerät. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Geldbörse gestohlen

Das Portemonnaie samt Inhalt einer 68-Jährigen schnappten sich Unbekannte am vergangenen Freitag (11.02.2022) gegen 11:20 Uhr. Die Seniorin hatte ihren Einkaufskorb vor dem TEDI-Einkaufsmarkt in der Hasselborner Straße abgestellt. In einem günstigen Moment griff der Dieb in den Korb, schnappte sich die Geldbörse und flüchtete. Neben verschiedenen Karten befand sich Bargeld im Portemonnaie. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Roller nach Diebstahl aufgefunden

Zwischen dem 28.01.2022, 23:00 Uhr und dem 29.01.2022, 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Kleinkraftroller. Der silberne Roller des Herstellers Generic stand auf dem Hof des Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Backhaus“. Vergangene Woche, am 11.02.2022, wurde der Roller demoliert aufgefunden. Offenbar hat der unbekannte Dieb das Zweirad mit blauer Farbe überlackiert, intensiv und ohne Rücksicht auf Beschädigungen in Wald und Feld genutzt, um ihn anschließend in unmittelbarer Nähe zum Tatort zurückzulassen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Dieb geben? Wer hat den Roller nach dem 28.01.2022 gesehen und kann Hinweise zu dem Nutzer geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.