Polizeieinsatz in der Marbach (Abschlussmeldung)

Der Einsatz der Polizei anlässlich der Veranstaltung mit den eingeladenen namhaften und hochrangigen Gästen aus der Politik und Wirtschaft aus dem In- und Ausland ist zu Ende. Im Rahmen einer angemeldeten Versammlung demonstrierten rund 20 Menschen friedlich für eine weltweite Freigabe von Impfstoffen vor dem Werksgelände in der Michelbacher Straße. Die Versammlung endete um 11.25 Uhr. Darüber hinaus gab es aus polizeilicher Sicht keine besonderen Vorkommnisse.

Polizeieinsatz in der Marbach

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei ist heute wegen einer Veranstaltung bei der Firma Biontech im Einsatz. Zu dieser Veranstaltung sind namhafte und hochrangige Gäste aus der Politik und Wirtschaft aus dem In- und Ausland eingeladen.

Es ist die Aufgabe der Polizei, diese Veranstaltung und die Teilnehmer zu schützen und für einen störungsfreien Verlauf zu sorgen.

Wir stehen in einem engen Austausch mit den Verantwortlichen der einladenden Firma und den Sicherheitsverantwortlichen der Besucher.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen wird heute u.a. von der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Während des Einsatzes kann es rund um den Görzhäuser Hof auf der Landstraße 3092 und der Michelbacher Straße zu Beeinträchtigungen durch kurzzeitige Sperrungen kommen.

Auskünfte an Medienschaffende werden von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Telefonnummer 0641/7006-2058 erteilt.

Biedenkopf – Unfallflucht am Krankenhausparkplatz

Der Besitzer eines schwarzen VW Beetle war gleich zwei Mal Opfer einer Unfallflucht. Tatort war in beiden Fällen der eigentlich für Mitarbeiter gedachte, tatsächlich aber auch von Besuchern benutzte Parkplatz des Krankenhauses im Obermühlsweg. Die Polizei geht derzeit in beiden Fällen von Verkehrsunfallfluchten aus. Vermutlich kam es in beiden Fällen bei Ein- oder Ausparkmanövern zu den Kollisionen. Der erste Unfall passierte am Freitag, 28. Januar, der zweite am Dienstag, 15. Februar, jeweils in der Zeit zwischen 07.30 und 15.30 Uhr. Im ersten Fall entstand ein Schaden am Kotflügel hinten rechts, im zweiten am Kotflügel hinten links. In beiden Fällen ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer kann sich an Fahrmanöver auf dem Parkplatz erinnern, die eventuell die Kollision mit einem schwarzen Beetle zur Folge gehabt haben könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Ein Toter bei Wohnungsbrand

Bei dem Brand in einem zur Vitos-Klinik gehörenden Gebäude konnten Rettungskräfte aus der brennenden Wohnung einen Mann nur noch tot bergen. Eine Nachbarin hatte am Dienstagabend (15. Februar), gegen 22 Uhr, einen Alarm gehört, den Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Unterbringung der Nachbarin, die nach Untersuchungen unverletzt blieb, erfolgte in einem anderen Teil des Krankenhauses. Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen fünfstellig. Die Brandursache steht nicht fest. Erste Ermittlungen ergaben dabei keine Hinweise auf eine Einwirkung von außen. Erst nach einer Obduktion und weiteren Ermittlungen sind Angaben zur Identifizierung und Feststellung der Todesursache möglich.

Polizeikontrollen

Biedenkopf/Bad Endbach/Neustadt

Bei mehreren Kontrollen fielen Autofahrer aus verschiedenen Gründen auf. In Biedenkopf stoppte die Polizei wegen der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit in der Innenstadt einen Daimler. Der 37-jährige Fahrer wies sich mit einem georgischen Reisepass und einem russischen Führerschein aus. Der Führerschein erwies sich als Fälschung, sodass die Polizei die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verhinderte. Für einen 19-Jährigen endete die Autofahrt mit der Kontrolle in Bad Endbach. Da er trotz der Verdachtsmomente einen Drogentest ablehnte, ordnete die Staatsanwaltschaft die notwendige Blutprobe zur Feststellung einer etwaigen Fahruntüchtigkeit an. In Neustadt überprüfte die Polizei einen Audi mit einem 27 Jahre alten Mann am Steuer. Der Mann räumte den Genuss von Amphetaminen ein. Es stellte sich heraus, dass der Mann noch nie einen Führerschein hatte. Außerdem stellte die Polizei bei ihm im Auto über 110 Gramm Amphetamine sicher. Die Polizei veranlasste zudem eine Blutprobe und stellte zudem den Autoschlüssel sicher.

Momberg – Fahrraddiebstahl

Zwischen 13 Uhr am Sonntag und 09 Uhr am Dienstag, 15. Februar verschwanden zwei beim Carport eines Anwesens in der Querstraße abgestellte Fahrräder. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad mit einer 21er Gangschaltung und ein 26 Zoll Mountainbike in den Farben blau und schwarz und ebenfalls mit 21 Gängen. Ein ebenfalls dort abgestelltes Kinderrad blieb zurück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Reddehausen – Scheunendach beschädigt – Unfallflucht in der Oberrospher Straße

Der Schaden am Scheunendach des Anwesens Oberrospher Straße befindet sich in 3,80 Meter Höhe, sodass als verursachendes Fahrzeug nur ein Bus oder Lastwagen in Frage kommt. Das verursachende Fahrzeug fuhr wahrscheinlich über die Oberrospher Straße vom Sandackerweg zur Bernsdorfer Straße und beschädigte beim Passieren und wahrscheinlich vom Fahrer unbemerkt das Scheunendach. Der Unfall war vor Montag, 14. Februar, 08.30 Uhr. Wer hatte vor dieser Zeit am Unfallort eine Begegnung mit einem Bus oder Lastwagen, bei der es z.B. durch ein Ausweichmanöver zu dem Schaden an dem Dach gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.