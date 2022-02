Der Markt für Kryptowährungen ist heutzutage sehr gefragt. Viele Menschen wollen ein Nebeneinkommen erzielen, indem sie zunächst in virtuelle Währungen investieren und dann profitable Geschäfte machen. Doch wie steige ich ins Trading mit Kryptowährungen ein? Was muss ich beachten und wie kann mir eine Trading-Software helfen? Antworten auf alle diese Fragen werden Sie aus diesem kleinen Artikel erfahren. Auf gehts.

Eine Exchange auswählen und sich über diese informieren lassen

Sobald du einiges über die Kryptowährung gelesen hast und jetzt über einige Kenntnisse verfügst, kannst du deinen Computer starten und auf die Suche nach einer Exchange gehen. Beachte dabei, dass diese eine vertrauenswürdige und ernste Seite sein soll, denn wenn du nur nach geringen Provisionen schaust, kann es sein, dass du auf eine unseriöse Seite anstößt. Es wäre aber echt schade, alle deine Verdienste gleich zu verlieren. Die Seite muss auch den modernsten Sicherheitsstandards entsprechen und wenn du etwas gefunden hast, was deinen Anforderungen entspricht, kannst du mit Traden beginnen.

Über mögliche Verluste nachdenken

Jedem, der mit Trading anfangen will, soll es klar sein, dass es ein riskanter Prozess ist, und man dadurch auch sein ganzes Geld verloren kann. Wenn du nicht dafür bereit bist, brauchst du nicht weiterlesen. Für alle alle anderen gehts mit dem nächsten Punkt weiter.

Mit Vorsicht vorgehen

Wenn du ein absoluter Anfänger bist, empfehlen wir dir am Anfang dich vorsichtig zu verhalten. Investieren nicht zu viel und beobachte, wie der Markt sich überhaupt verhält und welche Logik dahinter steckt. Warte die ersten Wochen oder sogar Monate ab, erst dann kannst du vielleicht mit größeren Summen traden.

Fragen kostet nichts

Du musst dich immer wieder mit dem Markt auseinandersetzen. Lies im Internet nach oder wende dich an Community Mitglieder wenn du Fragen hast. Man darf sich auf keinen all schämen, wenn man etwas nicht kennt. Es kann auch sein, dass man am Anfang eine Trading-Software braucht, um sein Leben zu vereinfachen, oder um zu erfahren, wie diese den Markt auch analysiert.

Was ist eine Software für den Handel mit Kryptowährungen?

Ein Handelsroboter, wie zum Beispiel Bitcoin Code ist eine spezielle Plattform, die ihren eigenen Arbeitsalgorithmus hat. Sie können diese Software mit Ihrem persönlichen Konto verbinden, aber nur, wenn Ihre Börse offiziell eine API zur Verfügung stellt. Der Cryptocurrency Trading Bot sammelt und analysiert automatisch Informationen und erstellt Aufträge.

Der Programmierer, der den Algorithmus entwickelt, passt den Roboter in der Regel entweder an eine universelle oder an eine spezifische Strategie an, aber es gibt bestimmte Nuancen, die nicht berücksichtigt werden können.

So kann die Software beispielsweise eine Entscheidung allein auf der Grundlage von Indikatoren, Preisen, Charts und anderen Statistiken treffen. Ein solches Programm kann jedoch nicht gut mit einer neuen Konstellation umgehen, da es nur nach einem vorgegebenen Algorithmus handeln kann. Beim Entwurf oder Kauf eines Bots ist es wichtig, diesen Punkt zu berücksichtigen.

Vor- und Nachteile von Kryptobots

Natürlich können Kryptowährungshandelsroboter einen Trader nicht zu 100 % ersetzen, aber sie sind ein großartiger Assistent, der die meisten Arbeitsprozesse automatisieren kann.

Vorteile von den Softwaren sind:

1. Gute Skalierbarkeit

2. Hoher Genauigkeitsgrad der Software

3. Automatische Ausführung von Geschäften

4. Kein emotionaler Druck

5. Praktisch keine Chance, ein profitables Angebot zu verpassen

6. Regelmäßiges passives Einkommen

7. Minimaler Zeitaufwand für die Ausführung von Geschäften und Marktanalysen

Nachteile von den Softwaren sind:

1. 50 % des Gewinns verliert man durch die Nutzung von Bots.

2. Es gibt unrentable Risiken.

3. Für die Nutzung eines von einem Programmierer entwickelten Bots müssen Sie eine Provision zahlen.

4. Die Strategie funktioniert nicht mehr bei einer großen Anzahl von Verlustgeschäften

5. Keine Bewertung von Nachrichten und Markttrends

6. Die Überprüfung des Algorithmus nimmt viel Zeit in Anspruch

Fazit

Beachte alle hier aufgelistete Punkte. Was die Software angeht, muss jeder potenzielle Nutzer selbst entscheiden, ob der Bot für ihn geeignet ist oder nicht, oder ob es besser ist, auf die Automatisierung zu verzichten, um nicht zu viel zu bezahlen. Es gibt keine universelle Antwort für alle. Du sollst den Markt und deine eigenen Bedürfnisse analysieren, um herauszufinden, welche Option für dich besser geeignet ist.

