Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Top Ten Coins bei rund 1,6 Billionen Dollar. Im vergangenen Jahr überstieg sie zwischenzeitlich die Marke von zwei Billionen Dollar. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt von Russland lag 2020 bei 1,47 Billionen Dollar.

Den mit Abstand größten Teil der Marktkapitalisierung machen dabei die Kryptowährungen Bitcoin und Etherium aus. Doch den größten Zuwachs haben 2022 bislang Stablecoins wie der USD Coin oder Terra (Luna). Der Rest verteilt sich auf die mehr als 16.000 anderen Kryptowährungen. Doch nur wenige davon sind wirklich relevant.

Will man die Top Ten der Kryptowährungen herausfiltern, ist die Markkapitalisierung eine sinnvolle Messgröße. Auch wenn diese sich täglich ändert, da der Krypto-Markt hochvolatil ist, bleibt das Verhältnis in etwa gleich. Das sind die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im Ranking 2022

Platz 10 – Polkadot (DOT)

Auf dem zehnten Rang der aktuell größten Kryptowährungen liegt der im Jahr 2017 gegründete Polkadot. Die Marktkapitalisierung des Polkadot liegt aktuell bei rund 26,7 Milliarden Dollar. Gavin Wood, Gründer des Polkadots, war auch an der Gründung der Kryptowährung Ethereum beteiligt.

Platz 9 – Terra (LUNA)

Terra ist ein Blockchain-Protokoll für wertstabile Kryptowährungen, sogenannte Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die eins zu eins an einen Basiswert gebunden sind. Das kann zum Beispiel eine Währung wie der Dollar sein. So bildet etwa der „TerraUSD“ den US-Dollar nach. Dadurch schwankt der Preis nicht ansatzweise so stark wie bei herkömmlichen Cyberdevisen. Dabei bündelt das Terra-Netzwerk auch Kryptowährungen, die unter anderem den Euro oder Yuan nachbilden.

Platz 8 – XRP/Ripple (XRP)

XRP, auch unter dem Namen Ripple bekannt, landet mit einer Marktkapitalisierung von 37,9 Milliarden Dollar auf Platz acht im aktuellen Ranking. XRP soll in seiner endgültigen Ausbaustufe als ein verteiltes Peer-to-Peer-Zahlungsverfahren sowie als ein Devisenmarkt fungieren. Das Ripple-Netzwerk unterstützt dabei jede beliebige Währung, so beispielsweise auch Dollar, Euro, Yen oder Bitcoin.

Platz 7 – Cardano (ADA)

Auf dem siebten Platz im Ranking der größten Kryptowährung im Jahr 2022 liegt Cardano. Der Coin ist eine Blockchain-basierte Kryptowährung und wurde im Jahr 2015 von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson entwickelt. Cardano hat das Ziel, alle bekannten aktuellen Schwierigkeiten bisheriger Blockchainwährungen wissenschaftlich zu erforschen und zu lösen.

Platz 6 – USD Coin (USDC)

Auf Platz sechs im Ranking der größten Kryptowährungen 2022 liegt der USD Coin – ein Stablecoin. Er kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von etwa 44,8 Milliarden Dollar. Damit hat sich der USD Coin im Jahresvergleich mehr als verzehnfacht, lag die Marktkapitalisierung Anfang Januar vergangenen Jahres noch bei vier Milliarden Dollar.

Platz 5 – Solana (SOL)

Die Kryptowährung SOL wurde im Jahr 2017 von Anatoly Yakovenko gegründet und hat Ende August 2021 eine Kursexplosion erlebt. Solana setzt auf einen neuen Timestamp Algorithmus, der den Namen Proof-of-History trägt. Dieser Algorithmus ermöglicht automatisierte Transaktionen, die in Bruchteilen einer Sekunde stattfinden, aneinanderzureihen.

Platz 4 – Tether (USDT)

Ähnlich wie der USD-Coin, ist auch Tether ein sogenannter Stablecoin und an die Kursentwicklung des Dollars gekoppelt. Tether zählt damit zu den weniger volatilen Kryptowährungen, da der Dollar-Kurs nur geringfügig ausschlägt. Dies soll Kryptoanlegern Sicherheit bei einer möglichen Investition bieten.

Kritik am Tether-Modell gibt es seit Anbeginn. Sie bezieht sich zum einen auf die grundsätzliche Konstruktion – die Währung wird nur von einer Firma herausgegeben – als auch auf den intransparenten Hintergrund der Firma.

Platz 3 – Binance Coin (BNB)

Der Binance Coin ist die Kryptowährung der zugehörigen Kryptoplattform Binance. Diese stand zuletzt im Fokus der Berichterstattung, da die britischen Behörden dem Unternehmen vorwarfen, Finanzgeschäfte ohne die dafür nötigen Lizenzen angeboten zu haben. In der Folge musste Binance den Betrieb teilweise einstellen. Auch Sepa-Zahlungen in Euro sind seit kurzem nicht mehr möglich.

Der Schritt sei auf „Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle“ zurückzuführen, teilte Binance in einer E-Mail an Nutzer der Börse mit. Binance ist in mehreren Ländern ins Visier von Aufsichtsbehörden geraten. Wenn auch in Ihrem Land Binance ganz oder nur teilweise verboten ist, empfehlen wir Ihnen mit hilfe von verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Bitcoin Profit nach einer neuen, für Sie erlaubten Börse zu suchen.

Platz 2 – Ethereum (ETH)

Die zweitgrößte Kryptowährung ist Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von aktuell mehr als 399 Milliarden Dollar. Damit liegt sie mehr als 300 Milliarden Dollar vor dem drittplatzierten Theter.

Die digitale Infrastruktur basiert auf der Blockchain-Technologie. Neben dem Handel mit der zugehörigen Kryptowährung Ether können im Netzwerk auch Dienstleistungen oder Verträge abgelegt werden. Sogenannte smarte Verträge („smart contracts“) führen dabei automatisch die programmierten Vereinbarungen aus, sobald die vorher ebenfalls im Code festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Platz 1 – Bitcoin (BTC)

Auf dem ersten Platz des Rankings der größten Kryptowährungen der Welt 2022 liegt der Bitcoin. Seine Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 829,1 Milliarden Dollar. Diese war seit dem Allzeithoch des Bitcoin-Kurses von rund 68.000 Dollar pro Bitcoin am im November 2021 allerdings stark gesunken.

Beim Bitcoin-Allzeithoch hatte die Marktkapitalisierung der ältesten Kryptowährung circa 1,27 Billion Dollar betragen. Rechnet man die Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum zusammen, machen diese beiden Werte aktuell mehr als 75 Prozent der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen aus.

