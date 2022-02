Bitcoin wird oft als die erste und wichtigste Kryptowährung der Welt angesehen. Ethereum holt jedoch schnell auf und könnte Bitcoin in naher Zukunft in Bezug auf den Gesamtwert sogar übertreffen.

Der Grund dafür ist, dass die Plattform eine Reihe von Vorteilen gegenüber Bitcoin hat, die es sowohl für Investoren als auch für Unternehmen immer attraktiver machen. In diesem Blogbeitrag werden wir einige der wichtigsten Gründe erörtern, warum das quelloffene verteilte System für die Zukunft der Kryptowährungen so wichtig ist.

Ethereum wird nicht von einer klaren monetären Agenda wie Bitcoin angetrieben und ist daher nicht so populär oder bedeutend wie Bitcoin. Ether ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Revolutionär ist die Multi-Milliarden-Dollar-Industrie, die das dahinterstehende Ökosystem geschaffen hat, und seine Fähigkeit, auf die Anforderungen der Nutzer zu reagieren.

Ethereum ist heute die vielseitigste dezentralisierte Computerplattform. Sie ist zum Herzstück einer Reihe verschiedener Anwendungen in der Kryptowirtschaft geworden, darunter grenzüberschreitende Zahlungen, die Abwicklung und das Clearing von OTC-Derivaten sowie die Schaffung autonomer Governance-Strukturen und die Vereinfachung von Back-Office-Verfahren.

Der Aufstieg von Ethereum

Im Juli 2015 gründete Vitalik Buterin Ethereum mit dem Ziel, den Wert und die Funktionalität von Bitcoin zu erweitern. Im Laufe der Jahre war er damit in einer Reihe von Bereichen erfolgreich. Die Plattform wird nun für die Programmierung, Dezentralisierung und vieles andere genutzt, was man sich im Blockchain-Bereich vorstellen kann. Darüber hinaus ist ihr Aufstieg eine der treibenden Kräfte (wenn nicht sogar die Hauptkraft), die die Wall Street dazu verleitet hat, in den Kryptomarkt einzusteigen und das Vertrauen von Regierungen auf der ganzen Welt zu gewinnen.

Ethereum macht derzeit zwischen 60 und 70 % des Kryptowährungsmarktes aus. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi), wie wir sie kennen, ohne es nicht existieren würde.

Es geht also um weit mehr als nur den Kryptowährungs-Handel mit der internen Kryptowährung Ether, Zahlungen und reine Investments über Apps wie Bitcoin Loophole, denn das Krypto-Ökosystem der Plattform umfasst viel mehr und bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Der größte Vorteil der Plattform

Der größte Vorteil der Plattform besteht darin, dass es dem Kryptowährungssektor ermöglicht, traditionelle Finanzdienstleistungen wie Kredite und Zinserträge zu replizieren und zu digitalisieren. MakerDAO, Uniswap, Aave, Compound und andere sind einige der bekanntesten Projekte in diesem Bereich.

Private Kryptowährungen wie EOS, Tron und Litecoin investieren in stabile Münzen wie USDC, Tether und PAX. Auch der NFT-Wahn wäre ohne Ethereum nicht möglich gewesen. Heute sind viele der hochpreisigen NFTs und Märkte wie OpenSea dank des Netzwerks aktiv.

Die Technologie der Plattform wird auch verwendet, um eine Vielzahl von kryptobezogenen Produkten und Dienstleistungen zu betreiben, einschließlich Wallets, Börsen, Handelsplattformen, Kryptowährungs-Newslettern, Portfolio-Management-Apps, dezentralisierten Versicherungsplattformen, KYC- und Identitätslösungen sowie anderen Dingen. Ohne sie hätten sich Konzepte wie dezentrale autonome Organisationen (DAOs) und intelligente Verträge, die das Potenzial für menschliche Fehler bei Transaktionen und Beziehungen zwischen Parteien minimieren, nicht entwickeln können.

Kurz gesagt: Ethereum hat sich im Laufe der Jahre als bevorzugte Plattform für Projektentwickler in diesem Bereich etabliert, wodurch sich der Kryptosektor weiterentwickeln und vorantreiben konnte. Darüber hinaus ergänzen sich die breite Palette an Anwendungen und der starke Netzwerkeffekt, so dass die Zahl der Nutzer des Netzwerks immer weiter steigt.

Das Wachstum des Ökosystems und der internen Kryptowährung Ether zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Einige Experten rechnen sogar mit einem möglichen „Flipping“, bei dem ETH den Wert von BTC übertrifft. Ob das passiert oder nicht, ist eine Frage für einen anderen Tag. Es ist wichtiger, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, als darüber zu spekulieren.

Da der Trend zum dezentralen Finanzwesen in der Weltwirtschaft weiter zunimmt und Millionen, wenn nicht gar Milliarden neuer Verbraucher hinzukommen werden, kann man davon ausgehen, dass Ethereum weiterhin das Rückgrat der Kryptowirtschaft sein wird.