Munitionsfund im Hafen Germersheim (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Am Dienstag 15.02.2022 gegen 09:00 Uhr, wurden im Hafen Germersheim durch Mitarbeiter der Stadtwerke in der Steinschüttung illegal entsorgte Munition gefunden. Insgesamt konnten durch die Wasserschutzpolizei 119 Schrotpatronen, teilweise im Wasser liegend, geborgen und sichergestellt werden.

Die Polizei bittet darum bei Auffinden von Munition, diese nicht anzufassen und den Fund zu melden. Weiterhin besteht für Waffenbesitzer auch die Möglichkeit, Munition und Waffen aus privaten Beständen kostenlos bei den zuständigen Behörden abzugeben.

Quelle: WSP-Station Germersheim

Ölspur zieht sich über die Kreisstraße

Berg (Pfalz) (ots) – Am 14.02.22 konnte durch die Polizei gegen 07:00 Uhr eine größere Ölspur im Bereich der K20 festgestellt werden. Im Rahmen der Nachforschungen konnte das beschädigte Fahrzeug im Bereich der Grillhütte festgestellt werden.

Der Verantwortliche gab an, dass er einen plötzlichen Schaden am Fahrzeug hatte und die Ölspur verursacht habe. Zur Reinigung der Straße musste eine Fachfirma angefordert werden.

Rotlicht und Anhaltesignale missachtet

Wörth (ots) – Am Montag 14.02.2022 um 15:55 Uhr befuhr der Fahrer eines blauen Mitsubishi die Hanns-Martin-Schleyer Straße und bog an der Einmündung “Im Bödel” ab. Hierbei missachtete der Fahrer das schon längere Zeit aktivierte Rotlicht. Der Fahrer hielt nach mehrmaligem Hupen der Polizeistreife hinter der Haltelinie, noch vor der herannahenden Straßenbahn an.

Als der Fahrer im Anschluss kontrolliert werden sollte, reagierte er jedoch auf die eingeschalteten Haltesignale und das Martinshorn nicht und fuhr in deutlichen Schlangenlinien weiter. Vor dem Ortseingang Hagenbach konnte das Fahrzeug durch die Polizeibeamten gestoppt werden.

Auf die Verkehrsvorgänge angesprochen, gab der 90-jährige Fahrer an, nichts bemerkt zu haben. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die weitere Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wird nun durch die zuständige Führerscheinstelle geprüft.

Betrüger legt sich mit dem Falschen an

Germersheim (ots) – Ein Betrüger kontaktierte gestern Mittag telefonisch einen 72-jährigen Mann aus Germersheim. Er gab sich als sein Enkel aus und täuschte eine Notsituation vor, um an das Geld des Pensionärs zu gelangen. Er ahnte dabei jedoch nicht, dass sein vermeintliches Opfer ein pensionierter Polizeibeamter ist, der die Betrugsmasche direkt durchschaute.

Der Betrugsversuch scheiterte und es kam glücklicherweise zu keinem Schaden. Bleiben Sie wachsam und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine telefonische Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Lassen Sie sich in keinem Fall von dem Anrufer einschüchtern und gehen Sie auf keine Forderung ein.

Zigarettenautomat entwendet

Hagenbach (ots) – In der Nacht vom 13.-14.02.22 wurde durch unbekannte Täter der Zigarettenautomat in der Habsburgerallee entwendet. Der oder die Täter müssen hierbei mit einem Trennschleifer den Automaten von der Halterung getrennt haben.