Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 14.02.2022 gegen 20:30 Uhr, wurde eine 18-Jährige in der Bgm.-Trupp-Straße von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Die junge Frau ging in Richtung Bad-Aussee-Straße als der Täter im Bereich einer Pizzeria von seinem Fahrrad gesprang und die 18-Jährige von hinten gepackte. Daraufhin schlug die 18-Jährige um sich und rannte schreiend über die Bad-Aussee-Straße in die Rheinstraße. Der Täter folgte ihr zunächst, verschwand dann aber.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 16-17 Jahre alt, etwa 1,63 m groß, schwarze Haare, einen Oberlippenbart. Sehr schmale Statur und ein schmales Gesicht. Er trug einen blauen Hoodie, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Schuhe und hatte ein dunkles Fahrrad bei sich.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Beachten Sie hierzu folgende 6 Tipps Ihrer Polizei