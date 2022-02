Mit Messer gedroht und Geld gefordert – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf das Geld eines 29-Jährigen hatte es am späten Montagabend 14.2.2022 ein Duo in der Alsfelder Straße abgesehen. Gegen 22.30 Uhr war der 29-Jährige in einem dortigen Park spazieren, als plötzlich 2 unbekannte Männer von hinten zu ihm rannten. Zunächst forderten die Unbekannten die Herausgabe seines Geldes. Dann forderten mit einem Messer in der Hand den 29-Jährigen auf, sich auf den Boden zu legen.

Im Anschluss entwendete das Duo zunächst die Jacke des 29-jährigen Mannes und danach seine Geldbörse, in dem sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden. Die Unbekannten sind daraufhin mit einem Roller in Richtung eines dortigen Schwimmbads geflüchtet.

Der 29-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 25-35 Jahre alt geschätzt. Sie sollen um die 1,70 Meter groß gewesen sein. Laut Zeugen war das Duo schwarz gekleidet. Sie sollen Mützen getragen und ihre Gesichter mit schwarzen Tüchern bedeckt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Jugendzentrum in der Lincolnstraße im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend (10.2.) und Montagmittag (14.2.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, hebelten die ungebetenen Gäste eine Tür des Jugendzentrums auf. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchsucht.

Mit ihrer Beute in Form von elektronischen Gegenständen und Lebensmitteln suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

54-Jährige nach Brand in Klinik verstorben

Darmstadt (ots) – Nachdem es am vergangenen Freitag 11.2.2022 zu einem Wohnungsbrand in der Straße “Steubenplatz” kam, ist die 54-Jährige Bewohnerin am Dienstagmorgen 15.2.2022 in einer Klinik verstorben. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt haben am Montag die Brandstelle begutachtet. Zum jetzigen Ermittlungsstand haben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben.

Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass wahrscheinlich der Umgang mit Zigaretten zu dem Brandausbruch geführt haben dürfte.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Darmstadt-Dieburg

Schneller Ermittlungserfolg nach Vandalismus auf Friedhof

Otzberg-Hering (ots) – Nachdem am vergangenen Sonntagabend (13.2.) unter anderem diverse Grablichter auf einem Friedhof in der Friedhofstraße beschädigt wurden (wir haben berichtet), konnte die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen. Nach Veröffentlichung des Sachverhalts meldeten sich am Dienstagmorgen (15.2.) mehrere Zeugen.

Unter anderem eine Frau die angab, dass möglicherweise ihr Sohn in Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen könnte. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll es sich bei den Tatverdächtigen um 2 Kinder gehandelt haben. Diese werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit noch an.

Vorherige Meldung:

(ots) – Ein Friedhof in der Friedhofstraße rückte am Sonntagabend (13.2.) in das Visier bislang unbekannter Vandalen. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 19 und 19.30 Uhr an mehreren Grablichtern sowie an der Trauerhalle zu schaffen. Dabei entstanden unter anderem Schäden an diversen Behältnissen sowie an Türen und Fenstern. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Laut eines Zeugen, konnten in diesem Zeitraum Kinderstimmen auf dem Friedhof wahrgenommen werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg bittet um Kontaktaufnahme von weiteren Zeugen oder Anwohnern, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Autoscheibe eingeschlagen und geflüchtet

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte an einem weißen Wagen in der Karlstraße zu schaffen gemacht haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der weiße Saab am Montag (14.2.) im Tatzeitraum zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in das Visier der Kriminellen.

Hierbei schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge, machten die Unbekannte keine Beute, dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Restaurant im Visier Krimineller

Griesheim (ots) – Ein Restaurant in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (13.2.) und Montagmittag (14.2.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung in das Restaurant. Dort hatten sie es unter anderem auf Geld und auf alkoholische Getränke abgesehen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Griesheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Einbruch in Gartenhütte

Groß-Bieberau (ots) – Bislang Unbekannte brachen im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (11.2.) und Samstagmorgen (12.2.) in eine Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie ins Innere der Hütte und entwendeten neben Gartenwerkzeug ein E-Bike.

Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zigarettenautomat geplündert

Heppenheim (ots) – Mit einem Winkelschneider wurde die stabile Metallsicherung eines Zigarettenautomaten in der Siegfriedstraße, Nähe Birkenweg, an der Bundesstraße 460, aufgeschnitten. Die eingelagerten Zigaretten sowie Bargeld im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro wurden entnommen.

Die Tat wurde am Dienstagmorgen (15.02.) entdeckt und kann Tage oder Wochen zurückliegen. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 41 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen