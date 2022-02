Friedberg: Die Polizei-News

Gelegenheit macht Diebe – Autoaufbrecher im Wetteraukreis aktiv

Derzeit stellt die Polizei in der Wetterau eine Vielzahl von Aufbrüchen geparkter Kraftfahrzeuge fest. Täter nutzen sich ihnen bietende Gelegenheiten, um in Autos zurückgelassene Wertgegenstände zu stehlen. Ein gezielter Schlag und die Fahrzeugscheibe zersplittert in zigtausende Einzelteile. Mit flinken Fingern ist anschließend innerhalb weniger Augenblicke der in der Seitenablage verstaute Geldbeutel genommen, das an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationsgerät gegriffen oder die in der Mittelkonsole platzierte Designerbrille entwendet.

Der folgende Ärger für Fahrzeughalter ist regelmäßig groß. Aufgrund der momentanen Witterungsverhältnisse tritt in den Innenraum anschließend Feuchtigkeit ein, Fahren ohne Seitenscheibe ist bei Wind und Wetter keine gemütliche Angelegenheit. Regelmäßig werden in der Folge Behördengänge, Telefonate mit Geldinstituten und Schriftwechsel mit der KFZ-Versicherung nötig.

Wie die Polizei erneut feststellen musste, wären viele gemeldete Taten offenbar problemlos vermeidbar gewesen. Straftäter finden in Fahrzeugen deponierte Wertsachen ähnlich anziehend, wie Motten das Licht. Lassen Sie Ihr Hab und Gut daher nicht achtlos im Fahrzeug zurück. Das Auto ist schließlich kein Safe!

Erneut wurden einige Taten festgestellt:

Butzbach/Nieder-Weisel:

Im Ortsteil Nieder-Weisel schlugen Unbekannte in der Reutergasse zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Skoda ein und durchsuchten dessen Innenraum, offenbar ohne fündig zu werden. Am Marktplatz wurde zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 6.15 Uhr die Beifahrertür eines grauen Ford aufgehebelt. Aus diesem entwendete man eine Geldbörse. Einen roten Mercedes traf es im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr Am Heidelbrunnen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde etwa 5 Euro Münzgeld gestohlen. Der durch das Einschlagen einer Seitenscheibe entstandene Sachschaden beträgt dagegen mehrere Hundert Euro.

Bad Nauheim:

Aus einem gelben Mercedes stahlen Diebe in der Alfred-Martin-Straße im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen (8.2.22, 9.45 Uhr) und Sonntagnachmittag (13.2.22, 16.20 Uhr) unter anderem Münzgeld, einzelne Zigaretten sowie eine Gleitsichtbrille, nachdem auch hier Glas zum Bersten gebracht worden war. Aus der in einem silbernen Mercedes zurückgelassenen Geldbörse entwendeten Straftäter zwischen Samstagnachmittag, 16.20 Uhr und Sonntagnachmittag, 17.20 Uhr neben Bargeld auch eine Kredit-, sowie eine Krankenkassenkarte. Das Auto parkte im Tatzeitraum in der Usagasse. Im Söderweg beschädigte man zwischen Sonntagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (9.30 Uhr) in identischer Art und Weise einen weißen Skoda. Entwendet wurde nichts. Im Ernst-Ludwig-Ring genügten am Sonntagabend ab 18.30 Uhr 30 Minuten, um eine Seitenscheibe eines schwarzen Smart einzuschlagen und die im Auto zurückgelassene Geldbörse, gefüllt mit mehreren Hundert Euro Bargeld, zu stehlen.

Friedberg:

Offenbar beim Versuch blieb es indes in der Friedberger Taunusstraße. Dort hatten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) eine Scheibe eines weißen Toyota zertrümmert. Soweit bisher bekannt, wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. In der Altkönigstraße traf es einen blauen VW. Hier wurde zwischen Sonntagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (7.30 Uhr) eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entnahm man neben etwa 150 Euro Bargeld auch Kopfhörer. Das Glas der Fahrertür eines silberfarbenen VW splitterte zwischen Sonntagabend (20.15 Uhr) und Montagmorgen (8.15 Uhr) in der Straße “Am Holzpförtchen”. Gestohlen wurde nichts. Sachschaden auch hier: Mehrere Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen (versuchten) besonders schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Mögliche Zeugen der Friedberger und Bad Nauheimer Taten werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Die Butzbacher Wache ist über Tel. 06033/70430 erreichbar.

Niddatal: Erfolglose Zigarettendiebe flüchten vor Polizei – Ermittler bitten um Hinweise

(ots) – In der Nacht zu Sonntag 13.02.2022 versuchten 3 Täter zwischen 02.35-02.47 Uhr gemeinschaftlich, einen in Höhe der Assenheimer Bahnhofstraße 31 gelegenen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchtete das Trio hastig in Richtung Wintersteinstraße.

Die Ordnungshüter fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtigen; jedoch ohne Erfolg. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro am Automaten. Dieser blieb jedoch funktionsfähig.

Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den Tatverdächtigen um drei junge Männer im Alter von etwa 20-25 Jahren gehandelt haben. Einer soll mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Ein anderer mit schwarzer Jacke, darunter einen etwas helleren Pullover und helle Jeans. Der Dritte trug schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie eine helle Basecap. Sie sollen deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls, und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Insbesondere gilt es, die Fragen zu klären, ob weitere Personen die geschilderte Tat hatten beobachten können und, ob die Tatverdächtigen bei ihrer anschließenden Flucht möglicherweise jemandem begegnet sind.

