Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrskontrolle führt zu Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.02.2022 um 18:30 wurde ein 41-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle in der Hetzelstraße in 67433 Neustadt unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, welcher zugleich Halter des Fahrzeuges mit ausländischer Zulassung war, seit 2015 in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist. Aufgrund der Tatsache, dass der 41-Jährige schon über ein Jahr in Deutschland gemeldet ist, hätte dieser sein Fahrzeug ummelden müssen.

Der Mann muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen in der Sauterstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.02.2022 und am 15.05.2022 wurde jeweils im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 08:15 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Sauterstraße überwacht. Die Sauterstraße wird gegenwärtig gerne als Fahrtstrecke zur Arbeit genutzt, da die Talstraße aufgrund einer Baustelle zeitliche Einschränkungen mit sich bringt.

Von insgesamt 140 gemessenen Verkehrsteilnehmern überschritten 13 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht ungefähr 9 % der Verkehrsteilnehmer. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 45 km/h nach Abzug der Toleranz. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden Verwarngelder zwischen 30 Euro und 50 Euro ausgesprochen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):