Graben-Neudorf – Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine 20-jährige Autofahrerin bei

einem Auffahrunfall am Montagmittag auf der Bundesstraße 35 leicht verletzt.

Eine 23-jährige Mercedesfahrerin war gegen 12:45 Uhr auf der B35 von

Graben-Neudorf kommend in Richtung B36 unterwegs, als das vorausfahrende Auto

verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste. Die 23-Jährige reagierte hierauf

zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 20-jährigen BMW-Fahrerin. Die

BMW-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf

insgesamt 4.000 Euro geschätzt.

Bruchsal – Bronzekreuze von Grabmälern entwendet

Karlsruhe (ots) – Zwei bronzene Kreuze im Wert von mehreren hundert Euro

entwendete ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen vier Wochen von

Gräbern auf dem Bruchsaler Hauptfriedhof.

Zwischen dem 16.01.2022 und dem 13.02.2022 brach der Dieb gewaltsam die

Bronzekreuze aus zwei Grabmälern heraus und entwendete diese. Der Grabschmuck

hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der 07251 7260 zu

melden.

Karlsruhe – Polizei fahndet nach einem Fahrer eines

Peugeot mit französischer Zulassung

Karlsruhe (ots) – Nachdem es bereits in der Nacht zum 6. November 2021 in der

Karlsruher Südweststadt zu einer Verfolgungsfahrt gekommen war, sucht die

Staatsanwaltschaft und die Karlsruher Verkehrspolizei noch immer nach dem Fahrer

eines Peugeot mit französischem Kennzeichen. Anhand von Fotoaufnahmen aus

Geschwindigkeitsmessanlagen erhoffen sich die Ermittlungsbehörden die

Identifizierung des jungen Mannes.

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt wollte in jener

Nacht gegen 04:00 Uhr den französischen Pkw einer Kontrolle unterziehen. Dieser

entzog sich der Überprüfung, indem er mit dem Fahrzeug in Richtung des

Streifenwagens zurücksetzte und anschließend flüchtete. Die Verfolgungsfahrt

erstreckte sich zunächst von der Beiertheimer Allee über die Kriegsstraße, den

Adenauerring und die Reinhold-Frank-Straße. Auf Haltesignale reagierte der

Flüchtende nicht. Mehrere Streifenwagen hatten hierzu die Verfolgung

aufgenommen. Der junge Fahrer hatte zeitweise im Stadtgebiet eine

Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h erreicht und diverse rote Ampeln überfahren.

In Anbetracht seiner rücksichtslosen und riskanten Fahrweise musste die

Verfolgung abgebrochen werden und der Verdächtige blieb bislang unerkannt.

Hinweise zu den über den folgenden Link ersichtlichen Fotos mit der gesuchten

Person werden unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Autobahnpolizei

Karlsruhe entgegengenommen.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-verbotenes-kraftfahrzeugrennen/

Weingarten – Raubüberfall auf Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Vier bislang unbekannte junge Männer überfielen am Montag

gegen 21.00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Durlacher Straße in Weingarten.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hielt sich das Quartett

zunächst im Verkaufsraum auf. Kurz vor Ladenschluss wurde die Gruppe

aufgefordert, ihre Einkäufe zu bezahlen. In der Folge hielten wohl plötzlich

zwei junge Männer im Kassenbereich eine Angestellte gewaltsam fest. Ein weiterer

Tatgenosse habe nun die Kassiererin mit einem Messer bedroht und gefordert, das

Geld aus der Kasse zu entnehmen. Nachdem die Beschuldigten die Beute in Höhe von

mehreren Hundert Euro erhalten hatten flohen sie.

Zu einem späteren Zeitpunkt beobachteten Zeugen mehrere Personen, die am Bahnhof

Weingarten eilig in einen roten Pkw stiegen. Es ist derzeit nicht gesichert, ob

es sich hierbei auch um die Tätergruppe handelte.

Alle Räuber sollen laut Beschreibung zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein

und deutsch sowie türkisch gesprochen haben.

Der erste Täter besitzt eine dünne Statur, ist ungefähr 180 cm groß und trägt

dunkles lockiges sowie seitlich sehr kurzes Haar. Er war mit einer hellen

Jogginghose, einer hellen Jacke, einer ärmellosen schwarzen Daunenweste

bekleidet und trug helle Sneaker. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack

dabei.

Ein Zweiter ist ungefähr 160 cm groß, hat eine mollige Figur und trägt kurzes,

dunkles glattes Haar. Er trug eine schwarze Daunenjacke, dunkelblaue Jeans, eine

helle Basecap und helle Sneakers.

Ein weiterer Beschuldigter ist 170 cm groß, auffallend dünn und trägt kurzes

dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen

Streifen, einem schwarzen Kapuzenpullover mit auffälligen Streifen auf der

Kapuze sowie einer hellen Basecap. Er trug ebenfalls einen schwarzen Rucksack.

Von dem Vierten ist bekannt, dass er etwa 180 cm groß ist und eine normale

Statur besitzt. Er war mit einer grauen Hose, einem Kapuzenpullover und einer

schwarzen Jacke mit Fellkapuze bekleidet. Weiterhin trug er dunkle Sneakers mit

hellen Sohlen.

Die sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit der Unterstützung eines

Polizeihubschraubers, erbrachte bislang keine neuen Ermittlungsansätze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Autofahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 66-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am

Montagabend an der Auffahrt von der Landestraße 559 auf die Bundesstraße 36

schwer verletzt.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes fuhr zunächst ein 21-Jähriger

gegen 19.20 Uhr mit seinem Pkw auf die B36 in Richtung Karlsruhe auf. Nach

bisherigen Erkenntnissen wechselte er anschließend für einen Überholvorgang auf

den linken Fahrstreifen und übersah dort offenbar einen in gleicher Richtung

fahrenden Ford.

Die beiden Autos kollidierten seitlich miteinander, sodass der Ford nach links

in die Schutzplanke abgewiesen wurde. Der 66 Jahre alte Fahrer des Ford wurde

dabei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

verbracht werden. Unterstützend war auch die Freiwillige Feuerwehr

Eggenstein-Leopoldshafen mit 58 Einsatzkräften vor Ort.

Für die Unfallaufnahme musste die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzfristig

voll gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere

tausend Euro.

Kraichtal- Vorfahrtsverletzung auf der Kreisstraße

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag auf der

Kreisstraße 3512, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 44 Jahre alter Autofahrer fuhr kurz nach 14 Uhr von der Menzinger

Industriestraße nach links auf die K 3512. Hierbei kollidierte er mit dem aus

Richtung Menzingen kommenden VW-Fahrer. In der Folge wurde der 32-Jährige mit

seinem VW nach links abgewiesen, überfuhr eine dortige ansteigende Schutzplanke,

kollidierte frontal mit einer Schilderbrücke und kam an dieser letztendlich zum

Endstand.

Der 44-Jährige sowie der 32-Jährige wurden durch die Kollision verletzt und

mussten mit dem alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in

Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer starken

Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle

abgeschleppt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro

geschätzt.