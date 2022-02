Mannheim-Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt durch Fußtritt ins Gesicht; Augenlicht in Gefahr, Zeugen werden gesucht.

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Sonntagnacht gegen 1:40 Uhr trat ein

unbekannter Täter mit dem Fuß einem Wohnsitzlosen ins Gesicht und verletzte

diesen schwer. Das Opfer zog sich hierbei Gesichtsfrakturen zu und er muss nun

um sein Augenlicht bangen.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Wohnsitzlosen am

Paradeplatz. Der oben genannte 40-jährige Mann kniete zunächst auf seiner

38-jährigen Lebenspartnerin und schlug auf sie ein.

Dies beobachtete vermutlich der unbekannte Täter, der mit seinem Audi auf der

Kunststraße gegenüber dem Eingang des Stadthauses anhielt.

Er näherte sich den beiden Personen, die dort noch auf dem Boden saßen.

Plötzlich und ohne erkennbare Ankündigung blieb der Haupttäter vor dem Opfer

stehen und trat ihm mit Anlauf und voller Wucht frontal ins Gesicht. Ein zweiter

Tatverdächtiger begleitete den Mann und stand bei ihm.

Durch den heftigen Tritt wurde der Kopf des Opfers nach hinten geschleudert und

schlug dann unkontrolliert auf den Asphalt auf. Der Mann blieb regungslos

liegen. Die beiden Täter flüchteten anschließend gemeinsam mit einem Pkw in

Richtung Wasserturm.

Die Aufnahmen der Videoüberwachung am Paradeplatz zeigen den Tatablauf, den auch

ein weiterer Zeuge beobachten konnte und über Notruf die Polizei verständigte.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der schwer

verletzte Mann wurde zunächst durch einen Notarzt erstversorgt und kam

anschließend mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben

Täter

Schwarz gekleidet mit weißen Turnschuhen

Täter

Dunkle Hose, weißer Hoodi mit Kapuze, weiße Turnschuhe

Die beiden Männer fuhren mit einem schwarzen Audi A5 Coupe oder Sportback mit

Glas-Schiebedach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder das

Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel.:

0621. 174-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim / Viernheim – BAB A 6: Gleich zwei Unfälle auf der A6

Mannheim (ots) – Heute Mittag kam es gegen 13:00 Uhr auf der A 6 Mannheim in

Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Viernheimer und dem Mannheimer Kreuz zu

gleich zwei Verkehrsunfällen. Bei dem ersten Unfall geriet eine Pkw-Fahrerin

durch ein abrupt eingeleitetes Bremsmanöver ins Schleudern. Ihr Pkw kam

hierdurch quer auf der Fahrbahn stehend zum Stillstand und blockiert seither den

rechten sowie mittleren Fahrstreifen. In der Folge kam es zu einem weiteren

Unfall, einem Auffahrunfall. Während die Alleinbeteiligte des ersten Unfalles

zur weiteren medizinischen Abklärung in eines der umliegenden Krankenhäuser

verbracht wurde, blieben die beiden Beteiligten des zweiten Unfalles unverletzt.

Über die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens liegen bislang keine

Erkenntnisse vor. Aufgrund der Unfälle bildete sich ein mehrere Kilometer langer

Rückstau.

Mannheim-Neckarau: Rücksichtslos überholt, Unfall verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein rücksichtsloser

Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Neckarau und flüchtete anschließend von

der Unfallstelle. Eine 81-jährige Frau befuhr kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai

den Morchfeldkreisel und bog nach links zur Überleitung auf die Casterfeldstraße

in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau ab. Unmittelbar nach der Unterführung unter

der Casterfeldstraße hindurch in der dortigen Kurve fuhr ihr ein nachfolgender

Autofahrer so dicht auf, dass dessen Kennzeichen im Rückspiegel nicht mehr zu

sehen war und überholte schließlich grob verkehrswidrig und rücksichtslos.

Hierdurch erschrak die 81-Jährige und stieß dabei mit dem Fahrzeug gegen den

dortigen Bordstein, sodass Sachschaden entlang der gesamten Beifahrerseite

entstand. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend, ohne

anzuhalten fort. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung,

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen den unbekannten Autofahrer.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um eine größere Limousine der Marke

BMW in der Farbe Weiß gehandelt haben, die von einem ca. 30-jährigen Mann mit

dunklen Haare gesteuert wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83391-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Steinerwerfer auf Auto, weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Vermutlich aufgrund einer besonderen psychischen

Ausnahmesituation beschädigte ein 65-jähriger Steinewerfer anhaltende Autos und

stellt sich anschließend der Polizei.

Der Schrecken für eine 28-jährige Mini-Fahrerin war sicherlich riesen groß, als

gestern Morgen, kurz nach 8 Uhr plötzlich ein Mann aus der Markstraße in

Richtung Luisenring kam und handflächengroße Steine auf ihr Auto warf.

Verkehrsbedingt musste sie dort anhalten und sah die Geschosse auf die

Motorhaube fliegen.

An ihrem Auto entstand dadurch Sachschaden von circa 500 Euro und sie hätte sich

an diesem Tag sicherlich ein schöneres Valentinsgeschenk vorstellen können.

Wenig später stellte sich der wohnsitzlose Steinewerfer beim Polizeirevier

Innenstadt und bat um Hilfe.

Nach derzeitigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass noch weitere

Fahrzeuge beschädigt wurden. Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621. 1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim / Weinheim: Trickbetrüger ohne Erfolg – Betroffene reagierten alle richtig; Warnhinweise der Polizei

Mannheim / Weinheim (ots) – Trotz der Tatsache, dass Trickbetrüger in den

vergangenen Wochen wieder verstärkt versucht hatten, Betroffene um ihr Erspartes

zu bringen und dabei verschiedene Betrugsmaschen anwendeten, kam es am Montag

glücklicherweise zu keinem bekannten Schadenseintritt.

Vor allem in den Mannheimer Stadtteilen Käfertal und Sandhofen sowie im Bereich

Weinheim trieben die Betrüger wieder ihr Unwesen. Als „Falsche Polizeibeamten“

getarnt, versuchten sie die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass es

in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen wäre, im Rahmen dessen mehrere Täter

festgenommen werden konnten. Angeblich hätte es die Einbrecherbande auch auf die

jeweiligen Wohnhäuser der Betroffenen abgesehen. Lediglich durch die Übergabe

der Wertsachen an die „Falschen Polizeibeamten“ könnte das Ersparte in

Sicherheit gebracht werden.

Keiner der Betroffenen im Alter zwischen 56 Jahren und 87 Jahren schenkte den

Aussagen der Trickbetrüger Glauben. Stattdessen erinnerten sich alle an die

dreiste Betrugsmasche, beendeten umgehend das Gespräch und verständigten sofort

die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und weist auf folgende Hinweise und Verhaltenstipps

hin:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich unwohl fühlen oder

nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer

an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende

Personen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen

unbekannte Personen Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

Weitere Informationen zu diesem und weiteren Betrugsphänomenen finden Sie auch

unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention:

www.polizei-beratung.de

Mannheim-Innenstadt: Hund vor Supermarkt gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag, zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr,

entwendete ein bislang unbekannter Täter im Quadrat R1 einen vor einem

Supermarkt angeleinten Hund und flüchtete unerkannt. Der Besitzer des

Husky-Labrador-Mischlings leinte den Vierbeiner am Geländer der

Straßenbahnhaltestelle „Marktplatz“ an und musste nach dem Einkauf den Diebstahl

feststellen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die die Tat

beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter und den Aufenthaltsort des Hundes

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu

melden.

Mannheim-Feudenheim: Mit dem Roller gestürzt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Montagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 55-jähriger

Rollerfahrer von der B38a in Richtung Ilvesheim ab. In der kurvigen Ausfahrt zur

Banater Straße geriet der Roller ins Rutschen. Der Fahrer verlor dabei den Halt,

stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der

Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden.