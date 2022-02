Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis Unbekannte Täter brechen in Pkw ein – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom Sonntagmorgen bis zum Montagmorgen brach eine

oder mehrere bisher unbekannte Person/en in einer Tiefgarage in der Karlsruher

Straße in einen Pkw ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich zunächst

Zugang zum Fahrzeug, indem sie die Seitenscheibe einschlugen. Anschließend

entwendeten sie Bargeld und eine Sporttasche aus dem Pkw. Die Sporttasche konnte

später in der Nähe des Tatortes samt Inhalt auf einer Parkbank aufgefunden

werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr. 06201 1003 0 zu melden.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis Pkw-Fahrer wendet auf B 3 und verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen verursachte ein Pkw-Fahrer durch ein

gefährliches Wendemanöver auf der B 3 einen Unfall. Der Fahrer war mit einem

Citroen in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs. Weil der Verkehr am Knotenpunkt B

3 / L 723 stockte, setzte der Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße zum Wenden an.

Beim Wendevorgang übersah der Fahrer einen in gleicher Richtung hinter ihm

fahrenden Toyota. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000.-

Euro.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Von unbekannter Frau beleidigt – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 41-jähriger Mann wurde am Montagabend in

Leimen von einer ihm unbekannten Frau beleidigt. Der 41-Jährige war kurz vor 20

Uhr zu Fuß im Stralsunder Weg unterwegs und überquerte dabei auch die Parkplätze

eines dortigen Einkaufsmarkts. Dort begegnete ihm eine unbekannte Frau, die mit

ihrem Mobiltelefon Fotos von dem Mann machen wollte. Nachdem dieser die

Unbekannte aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, begann sie, den 41-Jährigen

mit unflätigen Ausdrücken der Gossensprache zu beleidigten. Als dieser daraufhin

mit seinem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte, schlug ihm die

unbekannte Frau ihm das Gerät aus der Hand und flüchtete anschließend in

Richtung des Kreisverkehrs am Stralsunder Ring.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 bis 40 Jahre alt

Ca. 160 cm groß

Schlanke Statur

Bunte, schulterlange Haare

Dunkel gekleidet

Lückenhafte Zähne

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Stauende auf der B3 – hoher Schaden

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B3 zwischen Leimen

und Nußloch ein Verkehrsunfall an dem drei Pkws beteiligt waren. Zunächst hatte

ein angefahrener Hund auf der Fahrbahn bei Leimen einen Rückstau verursacht. Ein

Suzuki erkannte das Stauende auf der B3 zu spät und musste deshalb stark

bremsen. Ein hinter dem Suzuki fahrender Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig

reagieren und fuhr dem Suzuki hinten auf. Durch die Kollision mit dem Mercedes

wurde der Suzuki auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Der Mercedes-Fahrer

verletzte sich durch den Aufprall am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in

eine Klinik transportiert werden. Auch der Fahrer des Suzuki wurde zur weiteren

medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Sachschaden liegt bei ca. 25.000 Euro.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden- Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 10.02.2022, 08:30 Uhr bis Montag

14.02.2022, 14 Uhr beschädigte ein/e bisher unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in

den im Bereich der hiesigen Bahnhofanlage ordnungsgemäß geparkten Pkw eines

56-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne den dabei

verursachten Schaden zu melden. Durch den Unfall entstand am nunmehr

beschädigten Citroen ein Schaden in Höhe von ca. 3.500,- EUR

Zeugen, die Hinweise auf den/die Verursacher/in oder sonstige sachdienliche

Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: „Einbruch“ in Einfamilienhaus ohne Diebstahlschaden – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am vergangenen Montag im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 19 Uhr

verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte über eine offenbar unverschlossene

Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus im Hardtwaldring. Die Unbekannten

hatten nach ihrem Eindringen mehrere Zimmer durchwühlt und waren dabei

offensichtlich nicht fündig geworden. Durch das unberechtigte Betreten war weder

ein Diebstahl- noch ein Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bieten Zeitung zum Kauf an und entwenden Bargeld; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 12:30 Uhr klingelte es an

der Wohnungstür einer über 80-Jährigen in der Hauptstraße. Als diese die Tür

öffnete, stand ein unbekannter Mann vor ihr, der ihr eine Zeitung zum Kauf

anbot. Nachdem die Frau dankend ablehnte, fragte der Unbekannte nach etwas zum

Essen. Die hilfsbereite Wohnungsinhaberin bat den Mann daraufhin herein und

bereitete ihm in der Küche etwas zu. Nur wenig später bemerkte sie plötzlich,

dass eine zweite männliche Person ihre Wohnung unaufgefordert betreten hatte.

Sie übergab schließlich das Essen und forderte die beiden Männer auf, die

Wohnung zu verlassen. Erst als die Unbekannten außer Sichtweite waren, stellte

die über 80-Jährige fest, dass die beiden Männer offenbar einen unbeobachteten

Moment ausgenutzt hatten und rund 100 Euro aus ihrem Portemonnaie entwendet

haben. Sie verständigte ein Familienmitglied, das wiederum die Polizei

informierte.

Täterbeschreibung:

Beide Personen waren männlich, ca. 180 cm groß, hatten leicht gebräunte Haut und

schwarze Haare

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern und/oder deren Fluchtrichtung

geben können sowie Anwohner, die womöglich ebenfalls eine Zeitung zum Kauf

angeboten bekommen haben, sich unter der Tel.: 06224 2481 zu melden.

Leutershausen, Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verursacht Unfall auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts und flüchtet; Zeugen gesucht

Leutershausen, Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

Samstag gegen 16:40 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

unmittelbar vor einem Einkaufsmarkt in der Beethovenstraße aus und beschädigte

dabei einen geparkten weißen Renault. Anstatt die Polizei zu verständigen,

flüchtete der Unbekannte. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von

rund 2000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen wegen

des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge

dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Kastenwagen

handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 0621 174 4222 zu melden.