Heidelberg-Südstadt: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht beim Überholen Verkehrsunfall und haut ab – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verursachte bei einem

rücksichtslosen Überholvorgang einen Verkehrsunfall und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle. Eine 36-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit

ihrem Mercedes Vito auf der Römerstraße stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der

Einmündung zur Saarstraße wurde sie in groß verkehrswidriger und rücksichtsloser

Fahrweise von einem unbekannten Autofahrer überholt. Dieser nutzte zum Überholen

den Linksabbiegestreifen der Gegenfahrtrichtung und fuhr in so knappem Abstand

zu dem Vito, dass er diesen entlang der Fahrerseite streifte und beschädigte. Er

fuhr anschließend einfach weiter. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe

von rund 5.000 Euro.

Die Fahrerin des Mercedes erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock sowie

Nackenverletzungen. Sie wurde zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war die linke stadteinwärts führende Fahrspur der

Römerstraße vorübergehend gesperrt. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen

unbekannter Marke gehandelt haben, der von einer langhaarigen Person geführt

wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers oder Fahrerin geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Ein 51-jähriger Motorrollerfahrer wurde bei

einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag im Stadtteil Ziegelhausen verletzt.

Ein ebenfalls 51-jähriger Mann wollte kurz nach 12 Uhr mit seinem Mercedes vom

Gelände einer Brauerei auf den Stiftweg einfahren. Der Rollerfahrer befuhr in

diesem Moment den Stiftweg bergauf und musste wegen des Mercedes, dessen

Schnauze bereits rund einen Meter in die Fahrbahn hineinragte, stark abbremsen,

um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam er zu Sturz und zog sich

Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er

zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener

Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Der Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montagmittag im Stadtteil Pfaffengrund ereignete, konnte bislang nicht

abschließend geklärt werden. Zwischen einem Lkw und einem Audi war es gegen 12

Uhr im Kurpfalzring, in Höhe der Einmündung zur Henkel-Teroson-Straße, zu einem

Zusammenstoß gekommen. Der Lkw war in Richtung Autobahn unterwegs, der Audi

befand sich auf der Rechtsabbiegerspur in die Henkel-Teroson-Straße. Es war

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen

Ablauf geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Geklauter Smart taucht auf Supermarktparkplatz wieder auf – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr

und Sonntag, 16:30 Uhr entwendeten ein oder auch mehrere Unbekannte einen

ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Luisenstraße geparkten Smart. Der als

gestohlen geglaubte Smart tauchte jedoch am darauffolgenden Montagmorgen auf dem

Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes wieder auf. Wie die Unbekannten in

das Fahrzeuginnere gelangten, um das Fahrzeug vor seiner Entwendung auf

ungeklärte Weise letztlich fortzubewegen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen

der Kriminalpolizei Heidelberg.

Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.