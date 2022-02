Zeugenaufruf nach versuchtem Handtaschenraub

Worms (ots) – Am 14.02.2022 gegen 12 Uhr ging die 81-jährige Geschädigte entlang

der Seebachstraße in Osthofen in der Nähe der Seebachschule spazieren. Hierbei

näherten sich zwei, vermutlich Jugendliche der 81-jährigen Geschädigten von

hinten und versuchten ihr die in der rechten Hand getragene Handtasche zu

entreißen. Hierdurch stürzte die 81-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter*innen ließen sodann von ihr ab und rannten entlang der

Seebachstr. in Richtung Grabenstr. ohne Beute davon.

Bei den Täter*innen handelte es sich offenbar um zwei Jugendliche mit ca. 160 cm

Körpergröße, schmaler Statur und dunkler Jacke mit aufgesetzter Kapuze.

Wer sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen oder der Tat geben kann,

wird geben sich mit der Polizei in Worms unter piworms@polizei.rlp.de oder

telefonisch unter 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Mülltonnenbrand

Worms (ots) – Am 15.02.2022 kam es in Eich zum Brand von vier Mülltonnen und

einem Gartenzaun, nachdem eine Anwohnerin zuvor noch heiße Asche in der

Restmülltonne entsorgte. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn, der

das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte, konnte ein Übergreifen auf

das Wohnhaus verhindert werden.

Bitte entsorgen Sie daher niemals noch heiße Asche in Ihren Mülltonnenn und

lassen Sie diese lieber noch ein paar Tage abkühlen.

Zeugenaufruf nach Diebstahl von Postsendungen

Worms (ots) – Am Dienstag, dem 15.02.2022, gegen 10:20-10:22 Uhr, entwendeten

unbekannte Täter eine gelbe Kiste mit ca. 150 Briefen (überwiegend Großbriefe)

aus einem Postfahrrad, welches von einer Postbotin in der Bebelstraße Ecke

Würdtweinstraße kurzzeitig abgestellt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben

können.

Westhofen – Verletzte bei Kollision zweier Fahrzeuge

Westhofen – Am gestrigen Morgen, 14.02.2022, gegen 07:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der L386 zwischen Westhofen und Gundersheim. Ein Fahrzeug aus Richtung Gundersheim kommend geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 21-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen, jedoch kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 25-jährigen Unfallverursachers kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einen Baum. Beide Fahrzeugführer kommen ins Krankenhaus, die Straße wurde von der Feuerwehr in beide Richtungen gesperrt.

Schockanruf – Täter erbeuten 90.000 Euro

Worms (ots) – Eine 83-jährige Frau aus Worms wurde am gestrigen Montag Opfer

eines dreisten Trickbetrugs. Die Dame wurde um die Mittagszeit über ihr

Festnetztelefon kontaktiert und es meldete sich eine weinerliche Stimme, die

sich als Tochter der späteren Geschädigten ausgab. Sie sei angeblich in einen

schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei der ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Anschließend übernahmen eine vermeintliche Rechtsanwältin und ein Staatsanwalt

die Gesprächsführung. Sie verlangten eine größere Summe Bargeld, damit die

Tochter wieder aus dem Gefängnis entlassen werden könne. Letztlich einigte man

sich auf eine Summe von 40.000 Euro, die von einem bislang unbekannten Täter vor

ihrem Haus abgeholt wurde. Da den Tätern das Geld offenbar noch nicht genug war,

meldeten sie sich erneut bei der Geschädigten. Jetzt forderten sie

Honorargebühren und Nebenkosten, worauf die Geschädigte weitere 50.000 Euro

übergab. Als die 83-jährige nach der Geldübergabe ihre Tochter kontaktierte,

stellte sich heraus, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Von den

unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Worms unter der

Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Framersheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14.02.2022, parkte eine 26-jährige Frau gegen 04:40 Uhr ihren Audi in Framersheim in der Kirchstraße. Als sie um 08:30 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Dem Schadensbild zufolge muss der Verursacher beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Verursacher war vor Ort nicht mehr anzutreffen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 oder per E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.