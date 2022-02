Einbrecher durchwühlen Theke und Küche

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagmorgen stellten Reinigungskräfte einen

Einbruch in ein Café in der Kaiserslauterer Innenstadt fest. Unbekannte hebelten

eine Seiteneingangstür auf und drangen in das Café ein. Sie durchwühlten die

Theke und die Küche. Dabei entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Es konnten

bisher keine Feststellungen über entwendete Gegenstände getroffen werden. Die

Polizei sicherte Spuren. |cst

Langfinger ertappt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In Enkenbach-Alsenborn wurde am Montagmittag ein

Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der Filialleiter eines

Lebensmitteldiscounters beobachtete den 47-Jährigen aus Ludwigshafen wie er

Waren im Wert von 55 Euro entwenden wollte. Die hinzugerufene Polizei stellte

bei dem Beschuldigten zudem eine sogenannte Diebesschürze fest. Daher wurde auch

sein Fahrzeug durchsucht. Im Fahrzeug entdeckten die Polizeibeamten weiteres

Diebesgut im Wert von 900 Euro. Ermittlungen ergaben Hinweise auf weitere

Diebstähle des 47-Jährigen in Baden-Württemberg und im Saarland. |cst

Während des Sportunterrichts Schüler beklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Lehrer eines Gymnasiums informierte die Polizei, dass

während des Sportunterrichtes vier Schüler Opfer eines Diebstahles wurden. Der

Dieb entwendete aus der Umkleidekabine vier Handys von Schülern. Die Kinder

beobachteten im möglichen Tatzeitraum zwischen 8 und 9 Uhr eine fremde Person in

der Halle. Bei dieser Person handelte es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann

mit einer Halbglatze und einer roten Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die

Hinweise zur Aufklärung geben können, sich unter folgender Telefonnummer zu

melden 0631 369-2250. |cst

Streithähne schlagen sich auf der Straße

Kaiserslautern (ots) – Verkehrsteilnehmer teilten am Montagmorgen der Polizei

mit, dass sich zwei Männer am Opelkreisel auf der Straße schlagen. Die Polizei

traf einen 38-Jährigen und seinen 47-jährigen Kontrahenten auf einem

Tankstellengelände an. Der Schlägerei mitten auf der Straße ging ein

beiderseitiges Fehlverhalten auf der Autobahn voraus. Der 47-jährige Mann zeigte

danach dem 38-Jährigen den Mittelfinger. Als beide am Opelkreisel in

Kaiserslautern an einer Ampel anhielten, stritten sich die Männer zunächst

verbal. Als die Unstimmigkeiten auch verbal nicht gelöst werden konnte, schlugen

sich die Männer auf der Straße. Beide Personen verletzten sich.|cst

Unfallflucht in Otterberg

Otterberg (ots) – Ein 49-jähriger Mann aus Kaiserslautern stellte am

Montagmittag zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr in Otterberg in der Gewerbestraße

seinen schwarzen Opel Astra auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab.

Als er zurückkam, stellte er frische Kratzer am hinteren Stoßfänger seines PKW

fest. Die Polizeibeamten entdeckten zudem noch blaue Lackanhaftungen. Die

Polizei bitte um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0631

369-2150. |cst

Polizei konkretisiert Tatörtlichkeit

Kaiserslautern (ots) – Am 10. Februar packte ein etwa 60 Jahre alter Mann eine

15-Jährige an einer Bushaltestelle am Arm und forderte sie auf, ihm zu folgen

(wir berichteten https://s.rlp.de/gKx82). Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich

um eine Bushaltestelle unmittelbar am Schillerplatz in Kaiserslautern. Die

Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte

an das Altstadtrevier, Telefon 0631 369-2150. |cst