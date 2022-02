Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) in ein Vereinsheim in der Huberstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude und konsumierten im Vereinsraum mehrere Getränke. Es entstand circa 20 Euro Sachschaden.

Dieseldiebstahl

Petersberg. In der Lehnerzer Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) mehrere hundert Liter Diesel im Wert von circa 1.100 Euro. Die Täter brachen dazu den Tankdeckelverschluss eines Lkws sowie den Verschluss eines Kraftstofffasses auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Sattelauflieger gestohlen

Fulda. Zwischen Freitagmorgen (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) stahlen Unbekannte in der Werner-von-Siemens-Straße einen Sattelauflieger mit dem Kennzeichen GDA 96684. Der Auflieger stand auf einem Parkplatz neben einem Logistikunternehmen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Hünfeld/Mackenzell. Auf der Kreisstraße 121 ereignete sich am Dienstag (15.02.), gegen 11 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise – entgegen erster Meldungen – nur Sachschaden entstand.

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Offenbach war von Molzbach in Richtung Mackenzell unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß zunächst gegen einen Leitpfosten, danach gegen eine Grundstückseinzäunung und kam in Folge dessen in einem Flutgraben am Ortseingang Molzbach zum Stehen. Das beschädigte Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

Da beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Aufgrund erster Informationen, das eine Person im Fahrzeug eingeklemmt worden sein soll, wurden ein Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie die Feuerwehr Mackenzell zur Unfallstelle entsandt. Glücklicherweise bestätigte sich die anfängliche Meldung nicht und der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Eiterfeld. Am Dienstag (15.02.), gegen 5.30 Uhr, kam es auf der L 3171 zwischen Betzenrod und Leimbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw streifte im Begegnungsverkehr den Tesla einer 51-jährigen Eiterfelderin und verursachte Fremdschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Lkw liegen keine Hinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Geparkter Pkw touchiert

Bebra. Am Sonntag (13.02.), gegen 15.30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen schwarzen VW-Passat in der Stephensonstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein weiterer Pkw-Fahrer ebenfalls aus Bebra, wollte mit seinem VW rückwärts vom gegenüberliegenden Anwohnerparkplatz ausparken. Hierbei übersah er den geparkten Passat und fuhr mit dem Heck gegen dessen hintere Fahrerseite. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

20-Jähriger fährt in Bach

Heringen. Am Montag (14.02.), gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die K 4 von Leimbach nach Widdershausen in nordöstliche Richtung. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen sich mit der Fahrbahn kreuzenden Bach. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Sicherheitsabgrenzung des Bachs wurde durch den Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Im Begegnungsverkehr gestreift

Bad Hersfeld. Am Montag (14.02.), gegen 19.15 Uhr, hatte ein 31-jähriger Fahrer aus Oberaula seinen Kleinbus ordnungsgemäß am Straßenrand in der Friedloser Straße geparkt. Ein 22-jähriger Fahrer aus Bebra, welcher mit einem Transporter unterwegs war, befuhr die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt Bad Hersfeld. Beim Vorbeifahren streifte der Transporter mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Kleinbusses. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Nutzer des Kleinbusses konnte den Vorfall beobachten und folgte unverzüglich dem Transporter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Unfall durch Wildwechsel

Hauneck. Am Montag (14.02.), gegen 20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem Kleinkraftrad die Hersfelder Straße aus Unterhaun kommend in Richtung B27. Aufgrund eines Wildwechsels bremste der 16-Jährige sein Kraftrad so stark ab, dass er zu Fall kam und in den Gegenverkehr rutschte. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer 53-jährigen Fahrerin aus Hauneck. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Scheiben von Schule eingeworfen

Schlitz. Mit Steinen warfen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) drei Scheiben einer Schule in der Schlesische Straße ein und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Ein Geschäft in der Straße „Roßmarkt" war in der Nacht zu Montag (14.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Scheibe der Ladentür verschafften sie sich Zugang. Mit Diebesgut – darunter eine große Anzahl an Feuerzeugen und eine geringen Menge Bargeld – flüchteten sie. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Von einem grauen Mercedes-Benz Sprinter entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (12.02.) und Montagmorgen (14.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen „HEF-MV 105". Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Friedewalder Straße im Stadtteil „Hohe Luft" abgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 50 Euro.

Dekoration gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten Donnerstagnacht (10.02.), gegen 0.50 Uhr, Blumenschmuck, der im Bistro einer Tankstelle in der Straße „An der Haune" stand. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 10 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten.