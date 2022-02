Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Brand in einer Schultoilette

(lei) Erneut mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in einer Schultoilette ausrücken, in dessen Folge nicht nur zwei Personen leicht verletzt wurden, sondern wiederholt auch erheblicher Sachschaden entstanden ist. Betroffen war in dem Fall eine Gesamtschule in der Straße „Am Trauben“, zu der die Rettungskräfte am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr alarmiert wurden.

Bei Eintreffen der Helfer vor Ort konnte bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Hauptgebäude festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand kurz darauf in einer Toilette im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes lokalisieren und zügig ablöschen. Unterdessen mussten alle Schülerinnen und Schüler der Einrichtung vorübergehend die Räumlichkeiten verlassen und ins Freie, sie konnten jedoch nach Durchlüftung des Gebäudes wieder in die Klassenzimmer zurückkehren.

Zwei Bedienstete der Schule im Alter von 39 und 40 Jahren wurden infolge des Feuers leicht verletzt und vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt. Durch die Flammen- und Rußbildung kam es zu erheblichem Sachschaden an Einrichtungs- und Sanitärgegenständen in dem Toilettenraum und auch angrenzenden Klassenräumen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, nach vorläufigen Schätzungen der Polizei könnte sich dieser jedoch auf bis zu 50.000 Euro belaufen. Der brandbetroffene Bereich ist bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Handtuchspender Ausgangspunkt des Feuers. Die Brandursache ist bis dato jedoch noch unklar. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung bereits aufgenommen und untersucht im Laufe des Tages den Brandort. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Mülltonnenbrand vor Wohnhaus – Zeugen gesucht – Offenbach

(aa) Nach einem Mülltonnenbrand am frühen Dienstag im Landgrafenring sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.10 Uhr brannte eine Mülltonne, die direkt an einem Reihenhaus stand. Schaden am Wohngebäude entstand nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise werden an das Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 erbeten.

Werkzeug aus Rohbau gestohlen – Offenbach

(aa) Ein etwa 40 Jahre alter und 1,75 Meter großer Dieb war am späten Sonntagabend in der Carl-Ulrich-Siedlung zugange. Gegen 22.40 Uhr stieg der Täter in einen Rohbau in der Wingertstraße ein. Dazu hatte der Mann (Glatze, Vollbart) ein Fenster aufgedrückt. Anschließend lud der Unbekannte Werkzeug im Wert von rund 1.300 Euro in einen silbernen Kombi und fuhr davon. Ein Zeuge hatte dies beobachtet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Fahrzeug offenbar durch Steinwurf beschädigt – Bundesstraße 45/Gemarkung Rodgau/Weiskirchen

(jm) Unbekannte haben am Sonntagmittag offenbar Steine von einer Brücke auf die Bundesstraße 45 geworfen. Zunächst befuhr ein 24-Jähriger gegen 13.25 Uhr die B 45 aus Richtung Dieburg kommend in Fahrtrichtung Hanau. Als er in Höhe einer Brücke kurz vor der Anschlussstelle der Autobahn 3 war, traf ein Gegenstand seine Windschutzscheibe und beschädigte diese (zirka 500 Euro). Sofort informierte der Autofahrer die Polizei. Nach seinen Angaben sollen Mädchen im Alter von etwa 11 Jahren auf der Brücke (Schillerstraße) gestanden und die Steine geworfen haben. Anschließend fuhren sie mit ihren Tret-Rollern davon. Zudem soll ein Mädchen einen Helm dabeigehabt haben. Die Beamten suchen daher nun Zeugen, die im Bereich B 45/ Schillerstraße Beobachtungen gemacht haben und bitten um Mitteilung unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Reh angefahren und geflüchtet?

Neu-Isenburg (as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein silberner Kombi die Landesstraße 3117 in Fahrtrichtung Heusenstamm und kollidierte nach der Kempinski Kreuzung mit einem Reh. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen – Seligenstadt

(jm) Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in drei verschiedene Objekte in Seligenstadt ein. Zwischen 14 und 6 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Getränkemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort hebelten sie zunächst eine Tür und anschließend einen Schrank sowie die Kasse auf. Daraus nahmen sie Bargeld sowie eine Bankkarte mit. Ohne Beute flüchteten nach ersten Erkenntnissen zwei bislang unbekannte Täter aus einer Bar in der Steinheimer Straße. Zuvor hatten sie sich kurz nach 4 Uhr gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bar verschafft. Offensichtlich durch die ausgelöste Alarmanlage, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Zu einem weiteren versuchten Einbruch wurde die Polizei in Seligenstadt in der Straße „Große Maingasse“ gerufen. Zwischen 21 Uhr und 10 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Gebäude auf. Die näheren Umstände müssen noch ermittelt werden. Ob in den drei Fällen dieselben Täter am Werk waren, bedarf nun der weiteren Ermittlungen. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

(jm) Am Montag stiegen Einbrecher tagsüber in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße (20er-Hausnummern) ein, durchsuchten die Innenräume und flohen mit ihrer Beute. Zwischen 14 und 19 Uhr verschafften sich die Eindringlinge über die Terrassentür Zugang zum Haus. Nachdem sie Geld und Schmuck eingesteckt hatten, machten sie sich davon. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Unfall am Fußgängerüberweg – Hanau

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montag in der Eberhardstraße Ecke Nordstraße, bei dem ein 19-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Kurz vor 19 Uhr überquerte der Fußgänger den Überweg, als er von einem schwarzen Audi angefahren wurde. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Freiheitsplatz weiter. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen am Arm. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Autofahrer bereits ermitteln und sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Diese können sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.

Mülltonnen brannten – Zeugen gesucht – Hanau

(aa) In Kesselstadt brannten am frühen Dienstag in der Dresdener Straße im Bereich der Hausnummern 36 – 60 mehrere Mülltonnen. Unbekannte haben gegen 3.15 Uhr vermutlich Böller in zwei Plastikmülltonnen geworfen. Das Feuer griff auf vier weitere danebenstehende Tonnen über. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Tote Hundewelpen im Müll entsorgt – Autobahn 3 / Parkplatz Hainbach-Süd

(lei) Unbekannte haben auf dem Parkplatz Hainbach-Süd an der Autobahn 3 zwei tote Hunde in einer Mülltonne entsorgt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die beiden gechipten Cocker Spaniel zuvor offenbar massiv misshandelt wurden. Den grausigen Fund machte ein Autofahrer am Montag gegen 18.50 Uhr. Er verständigte daraufhin die Polizei, die beide Kadaver sicherstellte und das zuständige Veterinäramt verständigte. Die Kripo in Offenbach ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen dieser Straftat. Wer gesehen hat, wann und durch wen die Tiere dort abgelegt worden sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Raub auf Drogeriemarkt: Zeugen bitte melden! – Schöneck/Kilianstädten

(lei) Ein 25 bis 30 Jahre alter Räuber mit beige-brauner Sturmhaube hat am Montagabend einen Drogeriemarkt in der Uferstraße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der mit einer verwaschenen dunklen Jeans und einer schwarzen Winterjacke bekleidete Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss, gegen 19.55 Uhr, den Markt und forderte unter Vorhalt von zwei längeren Messern von den beiden Marktmitarbeiterinnen die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und einem Tresor. Die Beute (neben Schein- und Münzgeld auch mehrere Packungen Zigaretten) ließ sich der etwa 1,80 Meter große Kriminelle in eine markteigene Einkaufstüte verstauen; anschließend machte er sich aus dem Staub. Auf der Flucht verlor er jedoch augenscheinlich Teile des Münzgeldes, welches im Nahbereich durch die Polizei aufgefunden werden konnte. Zur weiteren Täterbeschreibung ist bekannt, dass er auffällig lange Wimpern hatte und eine schwarze Kopfbedeckung sowie schwarze Handschuhe trug. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

(lei) Schwerer Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Großkrotzenburg:

Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Mann aus Kahl am Main war gegen 16.20 Uhr mit seinem dreirädrigen Motorroller auf der Lindenstraße aus Richtung Waitzweg kommend in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Lindenstraße / Goethestraße mit einer entgegenkommenden 18-jährigen Polo-Fahrerin zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die Großkrotzenburgerin an der Kreuzung nach links in die Goethestraße abbiegen, dabei übersah sie offenbar den Rollerfahrer. Auch die 18-Jährige wurde bei der Kollision verletzt; sie kam mit leichten Blessuren ebenfalls in eine umliegende Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Beamten auf insgesamt 8.000 Euro schätzen. Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zu diesem Zweck wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau auch beide Fahrzeuge sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.