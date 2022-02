Einbruch mit hohem Diebstahlsschaden,

Bad Camberg, Bircher-Benner-Straße, Montag, 14.02.2022, 10:05 Uhr bis 14:55 Uhr

(he)Gestern kam es in Bad Camberg in der Bircher-Benner-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei der die oder der Täter Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro erbeuteten. Zwischen 10:05 Uhr und 14:55 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu der, im 2.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen, Wohnung und durchsuchten die Innenräume. Hierbei fiel ihnen Bargeld und der hochwertige Schmuck in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Fahrzeug übersehen – Verkehrsunfall,

Weilburg, Waldhausen, Westerwaldstraße, Montag, 14.02.2022, 08:45 Uhr

(he)Gestern Morgen kann es in Weilburg-Waldhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, glücklicherweise jedoch keiner der Beteiligten Fahrzeugführer verletzt wurde. Gegen 08:45 Uhr fuhr ein 28-jähriger Tesla-Fahrer die Steinstraße aus Richtung der Industriestrraße und beabsichtigte nach rechts in die Westerwaldstraße einzubiegen. Zeitgleich war ein 60-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg mit seinem Pickup auf der Westerwaldstraße unterwegs, fuhr aus Richtung Lindenstraße in Richtung Einmündung der Steinstraße und wollte diese eigentlich passieren. Der Tesla-Fahrer übersah jedoch aus ungeklärter Ursache den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Aufgrund der Beschädigungen musste der PKW des Unfallverursachers abgeschleppt werden.