Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Zivilfahnder stoppen Impfpassfälscher bei Verkehrskontrolle

A 44/Zierenberg (ots) – Ein mutmaßlicher Impfpassfälscher ging einer Streife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Montagnachmittag auf der Autobahn ins Netz. Die Zivilfahnder hatten gegen 14:30 Uhr einen Audi mit einem jungen Mann am Steuer auf der Tank- und Rastanlage Bühleck an der A 44 angehalten.

Auf der Rückbank des Autos entdeckten die Polizisten sechs Blanko-Impfpässe, einen Ausweis mit bereits eingeklebter Impfung, einen Stempel sowie ein Stempelkissen. Darüber hinaus wurden 56 Aufkleber mit Chargennummern von Impfstoffen im dem Audi gefunden und sichergestellt. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab gegenüber den Zivilfahndern zunächst falsche Personalien an.

Den 22-Jährigen aus Düsseldorf brachten die Beamten auf die Dienststelle, wo seine Identität schließlich zweifelsfrei festgestellt wurde. Er steht nun im Verdacht, Impfausweise gefälscht und veräußert zu haben. Da der 22-Jährige offenbar auch keinen Führerschein hat, muss er sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Betrug durch Love-Scamming – Bandenmitglied festgenommen

Landkreis Kassel (ots) – Nachdem eine Frau aus dem Landkreis Kassel in die Fänge einer Betrügerbande geriet und im Laufe der Zeit mit der sogenannten Love-Scamming-Masche um mehrere Zehntausend Euro gebracht wurde, ist der Polizei am Donnerstag in Baunatal die Festnahme eines Tatverdächtigen gelungen.

Der Festgenommene steht im Verdacht, ein Mitglied der Betrügerbande zu sein und mehrfach größere Geldsummen bei dem Opfer abgeholt zu haben. Die Identität des etwa 40 Jahre alten Mannes ist derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt. Er wurde wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betruges auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt, die für Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Nachdem das 61 Jahre alte Opfer sich nach einigen Wochen ihren Angehörigen anvertraut hatte und dadurch letztlich aufflog, dass sie von Betrügern hereingelegt wurde, erstattete sie in der vergangenen Woche Anzeige bei der Polizei.

Wie sie dabei aussagte, hatte sie Anfang des Jahres über eine Dating-Plattform einen vermeintlichen britischen Arzt kennengelernt, der sich im Laufe der Zeit durch geschickte Gesprächsführung und angebliche romantische Gefühle ihr Vertrauen erschlich. Der Mann, der vorgab derzeit in Syrien karitativ tätig zu sein, täuschte dann verschiedene Notlagen vor, die letztlich immer dazu führten, dass er kurzfristig finanzielle Unterstützung brauchte. Das Opfer hatte dem vermeintlichen Arzt daraufhin mehrfach auf verschiedenen Wegen Geld zukommen lassen.

Da die Täter auch noch Kontakt zu dem Opfer suchten, nachdem sie Anzeige erstattet hatte und dabei versuchten, weitere Beute zu machen, gelang den Ermittler der EG SÄM schließlich der Erfolg. Als ein Mitglied der Bande ein weiteres Mal Wertsachen bei der Frau abholen wollte, ging der Mann den Fahndern der Kasseler Kripo ins Netz. Er konnte am Donnerstagmittag als Fahrgast eines Minicars in Baunatal festgenommen werden und sitzt nun in Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zwei Trickdiebstähle in Schauenburger Discounter

Schauenburg (ots) – Bislang unbekannte Trickdiebe haben am Montag 14.02.2022 in einem Discounter in Schauenburg-Hoof ihr Unwesen getrieben. Unabhängig voneinander wurden 2 Frauen aus Schauenburg beim Einkaufen angesprochen, abgelenkt und schließlich bestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass beide Fälle auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen.

Der erste Fall in dem Discounter in der Straße “Pfingstweide” hatte sich am Morgen gegen 10:00 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war eine 64-jährige Frau an einer Warenauslage von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Die Ablenkung nutzte der Trickdieb jedoch, um der Frau unbemerkt die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zu stehlen.

Erst später fiel der 64-Jährigen das Fehlen ihres Portemonnaies auf. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit hellgrauen Haare und osteuropäischen Äußeren gehandelt haben, der einen ungepflegten Eindruck machte und einen beigefarbenen oder grauen Parka trug.

Der zweite Trickdiebstahl in dem Geschäft ereignete sich dann gegen 14:15 Uhr. Dort hatte eine unbekannte Frau eine 79 Jahre alte Kundin angesprochen, eine Dose Tomaten gezeigt und sie nach den kleingedruckten Inhaltsstoffen gefragt. Den Moment der Ablenkung, während die hilfsbereite Seniorin ihr den Aufdruck vorlas, nutzte die Trickdiebin jedoch für sich und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Rentnerin.

Als die 79-Jährige kurz danach den Diebstahl ihres Portemonnaies feststellte, hatte die Täterin den Discounter bereits schnellen Schrittes verlassen. Das Opfer beschrieb später gegenüber der Polizei eine 35 bis 40 Jahre alte und hochdeutsch sprechende Frau mit schulterlangen schwarzen Haaren und dunklerem Teint, die eine rote Strickmütze, eine schwarze Steppjacke und eine dunkle Hose trug.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Trickdiebstählen führt die Regionale Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Von Unfallstelle geflüchtet aber Radkappe zurückgelassen

Kassel-Fasanenhof (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 17:45 Uhr, und Freitagmorgen, 7:20 Uhr, im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ereignete. Ein Anwohner hatte in diesem Zeitraum sein Firmenfahrzeug auf dem Parkstreifen entlang der Ihringshäuser Straße, nahe der Eichendorffstraße, abgestellt.

Am Freitagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite des silbernen Ford Transit Custom, die der Straße zugewandt war. Vom stadteinwärts fahrenden Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 4.000 Euro fehlte zwar jede Spur. Allerdings hatte der Unbekannte eine beschädigte Radkappe an der Unfallstelle verloren und zurückgelassen, die die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord sicherstellten.

Wer den Unfall beobachtet hat und den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A7 bei Kassel

Autobahn 7 (ots) – Auf der Autobahn 7 ist es zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Kassel-Ost in Fahrtrichtung Süden gegen 14:20 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, sind wohl zunächst 2 Pkw zusammengestoßen und im weiteren Verlauf gegen 2 Lkw gestoßen.

Die beiden Autofahrer sind nach ersten Erkenntnissen schwer, aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Die Lkw-Fahrer sind unverletzt geblieben. Alle vier Fahrzeuge sind beschädigt worden.

Da sich aktuell über eine Länge von mehr als 100 Metern Trümmerteile auf der Fahrbahn befinden, ist die A 7 in Richtung Süden voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung kann momentan noch nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Update:

(ots) – Nach dem Unfall auf der A 7 in Richtung Süden ist die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Kassel-Ost seit ca. 16:20 Uhr geräumt und der Verkehr läuft wieder auf allen Fahrstreifen. Zwischenzeitlich war es aufgrund der Vollsperrung zu mehr als 10 Kilometern Stau gekommen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 14:20 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang war ein 53-Jähriger aus Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Opel an der Anschlussstelle Kassel-Nord auf die Autobahn aufgefahren. Dabei wechselte er bis auf den äußersten linken Fahrstreifen, offenbar ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein auf dem linken Fahrstreifen mit höherer Geschwindigkeit kommender 29-Jähriger aus Baunatal in einem Seat hatte dem Opel nicht mehr ausweichen können und war auf diesen aufgefahren. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Beide Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zudem wurden bei dem Unfall zwei auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzüge und die Schutzplanke durch die herumschleudernden Pkw bzw. Fahrzeugteile beschädigt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 50.000 Euro geschätzt, wobei jeweils 20.000 Euro auf die beschädigten Autos entfallen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen