Eschwege (ots) – Am Montagvormittag 14.02.2022 unterzogen die Eschweger Polizeibeamte einen ausländischen Sattelzug einer genaueren Verkehrskontrolle. Die Polizisten hatten an dem Sattelauflieger während der Fahrt ein loses Rad an der rechten Hinterachse bemerkt. Gegen 11.20 Uhr gegleiteten die Beamten den verkehrsuntauglichen Sattelzug von der Bundesstraße zunächst auf einen Parkplatz in Eltmannshausen in der Soodener Straße (B 27).

Wie die Polizisten bei der Begutachtung des Sattelzuges feststellten, waren an dem auffällig schlingernden Rad an der hinteren Dreifachachse die Bolzenlöcher, vmtl. durch eine unsachgemäße Handhabung bei der Radanbringung, bereits so aufgeweitet und ausgeschlagen, dass bei nächster Gelegenheit das Rad gänzlich von den mit Radmuttern versehenen Haltebolzen und in der Folge von der Achse gerutscht wäre, was dann zu einer erheblichen Gefahr für den Sattelzugfahrer und auch andere Verkehrsteilnehmer geführt hätte.

Aufgrund der festgestellten Mängel mussten die Beamten dem aus Polen stammenden 28-Jährigen Fahrer des Sattelzuges letztlich die Weiterfahrt untersagen, der mit seiner Fracht aus mehreren Robotern und Bauteilen aus der Automobilindustrie ursprünglich auf dem Weg nach Hamburg war.

Neben den erheblichen Fahrzeugmängeln, die der 28-Jährige nun beseitigen muss, erhoben die Beamten wegen des zu erwartenden Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 Euro.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Die Beamten der Eschwege Polizei haben aktuell Ermittlungen gegen einen jungen Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. Am Montagabend um kurz nach 19.00 Uhr war ihnen der aus Eschwege stammende 19-Jährige aufgefallen, wie er mit einem Elektrokleinfahrzeug (Roller) von der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Schützengraben unterwegs war.

Die Überprüfung von dem Fahrzeug ergab in dem Fall, dass der Roller im öffentlichen Straßenverkehr der Zulassungspflicht unterliegt und damit auch versichert sein muss. Dies konnte der 19-Jährige allerdings nicht nachweisen, so dass die Beamten entsprechende Ermittlungen einleiteten.

Einbruch in Gartenhäuser

In der Kleingartenanlage “Vor dem Brückentor” in Eschwege sind erneut Gartenparzellen von Einbrechern heimgesucht und mindestens zwei Gartenhäuser aufgebrochen worden. In einem Fall klauten die Täter 4 Solarlampen und eine Stereoanlage im Wert von insgesamt 120 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt hier bei 50 Euro.

In einem weiteren Fall ließen die Täter eine Bierkiste mitgehen und verursachten ebenfalls einen Sachschaden 50 Euro. Die Täter verschafften sich vmtl. zwischen Montagabend 17.30 Uhr und Dienstagvormittag 11.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Gartengrundstücken und den darauf befindlichen Häusern. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfälle

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr auf der Landesstraße L 3227 zwischen Mäckesldorf und Friemen ein Reh erfasst, welches bei dem Zusammenstoß verendete. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Gegen 18.05 Uhr kollidierte dann ein 56-Jähriger aus Gröditz (LK Meißen) mit einem Reh, als mit seinem Kleintransporter auf der B 400 von Ulfen in Richtung Wommen unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall davon, der Schaden an dem Kleintransporter beziffert sich auf 600 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich außerdem gestern Abend auf der Landstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue. Hier hatte eine 55-jährige Autofahrerin aus Wanfried gegen 19.30 Uhr ein Reh erfasst, was bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Der Schaden am Pkw der Frau wird mit 3.000 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 11.500 Euro – Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag befuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Wanfried gegen 14.45 Uhr die Kreisstraße K 3 von Grebendorf in Fahrtrichtung Jestädt. Etwa in Höhe der Zufahrt zum Freizeitzentrum musste der Mann seinen eigenen Angaben zu Folge einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und verunfallte dadurch. Das entgegenkommende Fahrzeug soll z.T. die Gegenfahrspur benutzt haben, wodurch der 77-Jährige nach rechts weichen musste und gegen das Gitter von einem Wasserdurchlass prallte.

Der entgegenkommende Pkw ist nach dem Vorfall ohne anzuhalten weitergefahren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 8.000 Euro an dem Wagen des 77-Jährigen, der Schaden an dem Gitter beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Die Beamten der Eschweger Polizei ermitteln in dem Fall nun wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise zu dem flüchtigen Pkw unter der Nummer 05651/925-0.

Unfall an Bushaltestelle – Beteiligte sind unterschiedlicher Auffassung in der Schuldfrage

Gestern Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Bushaltestelle der Anne-Frank-Schule in Eschwege. Gegen 07.30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Eschwege zunächst den Fliederweg aus Richtung Südring kommend. Beim Anhalten und Einfädeln auf einer dort befindlichen Bushaltespur touchierte der Mann das Auto einer 20-Jährigen aus Waldkappel, die dort zuvor schon gehalten hatte.

Bei der Kollision sind beide Autos mit je 1.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Uneinigkeit gab es bei den Beteiligten darüber, ob die Frau in ihrem Wagen noch stand oder bereits im Begriff war, loszufahren. Während der Mann vorgab, dass die Frau bereits losgefahren sei, behauptete die 20-Jährige das Gegenteil, so dass die genaue Schuldfrage im Rahmen der Unfallermittlungen noch zu klären ist.

Polizei Sontra

Versuchter Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben am Montag zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr versucht, ein schwarzes Pedelec der Marke “Giant” im Wert von 4.000 Euro zu klauen, das mittels Ringschloss gesichert an einem Fahrradständer vor dem Eingangsbereich der Regenbogenschule in Sontra abgestellt war.

Letztlich gelang es den Tätern aber nicht, das Rad zu klauen, sondern sie richteten lediglich Sachschaden an der Vorderradaufhängung an, der auf 300 Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

2x Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots9 – Auf dem Waldparkplatz “Günsteröder Höhe” an der Landesstraße L 3147 ist ein geparkter grauer Seat Ibiza von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Der Vorfall geschah am Sonntag 13.02.2022 zwischen 10.30-12.00 Uhr. Der Schaden an dem Seat wird auf 1.500 Euro beziffert.

(ots) – Am Samstagabend 12.02.2022 gegen 18.10 Uhr befuhren ein 18-jähriger und ein 28-jähriger Autofahrer, beide aus Hessisch Lichtenau, in dieser Reihenfolge den Mühlweg mit ihren PKW aus Richtung Stadtkern kommend, in Richtung Fürstenhagen. Vor dem Auto des 18-Jährigen war ein weiterer Pkw in gleicher Fahrtrichtung unterwegs.

Als dieser Pkw in Höhe Mühlweg/Sudetenstraße offenbar ohne zwingenden Grund plötzlich stark abbremste, um nach links in die Sudetenstraße abzubiegen, musste der 18-Jährige seinerseits ebenfalls stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der dahinter befindliche 28-Jährige bremste zwar ebenfalls stark ab, konnte aber aufgrund des nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes einen Auffahrunfall auf den PKW des 18-Jährigen nicht mehr vermeiden.

An den Fahrzeugen des 18-jährigen und 28-jährigen Beteiligten entstanden Schäden in noch unbekannter Höhe, der Verursacher des Konflikts verließ unmittelbar nach dem Vorfall in unbeschädigtem Zustand die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen gelben PKW, vermutlich der Marke MAZDA, gehandelt haben. Hinweise in den beiden Fällen nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Diebstahl aus Briefkasten

Am Montagnachmittag ist bei einem Reihenhaus in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau ein Päckchen aus einem Türbriefkasten entwendet worden, was zuvor von einem Paketdienst zugestellt worden war. Der Diebstahl, der sich etwa gegen 13.25 Uhr ereignet haben soll, ist im Nachgang zur Anzeige gebracht worden. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Wildunfälle

(ots) – Auf der Kreisstraße K 42 zwischen Laudenbach und Weißenbach hat eine 38-jährige Autofahrerin aus Großalmerode heute Morgen gegen 07.15 Uhr ein Reh erfasst, welches bei dem Unfall letztlich zu Tode kam. Das Auto der Frau wurde mit einem Frontschaden in Höhe von 1.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall ereignete sich dann heute Morgen gegen 07.50 Uhr auf der K 43 zwischen Velmeden und Rommerode. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Eschwege war auf besagter Strecke mit einem Reh kollidiert, welches den Aufprall ebenfalls nicht überlebte. Der Schaden am Auto der 36-Jährigen beläuft sich auf 1.500 Euro.

Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss muss sich ein 37-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau verantworten, der in Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00.30 Uhr von den Beamten in der Albert-Schweitzer-Straße in Hessisch Lichtenau kontrolliert wurde.

Nachdem die Beamten auf den Alkoholgeruch bei dem Fahrer aufmerksam wurden, führten sie mit dem 37-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von knapp über 0,6 Promille zu Tage brachte, so dass im Anschluss noch eine Blutentnahme fällig wurde. Die Beamten leiteten in dem Fall dann letztlich Ermittlungen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein.

