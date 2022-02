Herborn/Sinn/Wetzlar (ots) – Bereits am 12.11.2021 um 13:20 Uhr wollte eine 89-Jährige mit ihrem Rollator das “Bonita”-Bekleidungsgeschäft am Marktplatz betreten. 2 junge Frauen halfen der betagten Seniorin beim betreten des Geschäfts. Dabei nutzten die beiden Diebinnen diesen Moment und stahlen die Geldbörse der Dame aus der am Rollator befestigten Handtasche. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Kurz darauf nahmen die Frauen die Geldkarte der Seniorin und hoben an Geldautomaten in Sinn und Wetzlar insgesamt 4.000 Euro ab. Eine Täterin wurde dabei videografiert.

Mit diesen Fotos bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit im Mithilfe:

Wem ist die schlanke 20- bis 30-jährige Frau mit dunklen Haaren bekannt?

Wer kann Hinweise zu den beiden Diebinnen geben?

Wer kann sich an die Situation im November erinnern?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

