Frankfurt-Nordend (ots)-(ro) – Am Montagnachmittag 14.02.2022 gegen 17 Uhr wurde dem Polizeinotruf gemeldet, das aus einem Kellerabteil in der Berger Straße lautstarke Hilferufe kamen. Die Polizisten fanden in dem Mehrfamilienhaus ein von Außen verschlossenes Kellerabteil vor, aus dessen Innenraum deutlich eine Stimme zu hören war.

Gemeinsam mit der Eigentümerin öffneten die Polizisten daher den Raum und staunten nicht schlecht, als sie dort einen 46-jährigen Mann antrafen. Der Besitzerin war der Mann nicht bekannt. Der Kellerraum selbst war zudem durchwühlt worden.

Der 46-jährige Einbrecher war offenbar durch ein Fenster in den Keller eingestiegen und kam auf demselben Wege nicht mehr hinaus.

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ging es für den Mann auf ein Polizeirevier. Nach deren Abschluss wurde der 46-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

