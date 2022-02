Frankfurt-Bockenheim (ots) – Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet der Nähe des Frankfurter Katharinenkreisels haben eine Weltkriegsbombe zu Tage befördert. Der 50-kg-Blindgänger soll am Mittwoch 16.2.2022 entschärft werden. Bis 11 Uhr muss die Umgebung der Fundstelle evakuiert sein. Dazu müssen am Mittwochmorgen etwa 2.300 Anwohner ihre Wohnungen räumen. Ebenso werden Auto- und Öffentlicher Nahverkehr in dem festgelegten Sperrbereich von den Maßnahmen betroffen sein.

Die Feuerwehr hat eine genaue, interaktive Karte mit Suchfunktion erstellt. Alle die in dem Bereich wohnen oder arbeiten, können damit überprüfen, ob sie von der Evakuierung betroffen sind.

Die Karte kann hier abgerufen werden: https://arcg.is/1Wav9r0. Zusätzlich gibt es auf der Webseite der Feuerwehr zeitnah eine Liste mit betroffenen Straßen und Hausnummern.

Wer den Bereich selbstständig verlassen kann, muss ihn per Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main bis 11 Uhr Vormittags verlassen haben. Die Feuerwehr koordiniert Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Menschen, die im Evakuierungsbereich wohnen.

Wer Hilfe benötigt, sollte sich unbedingt bis heute Abend um 22 Uhr online registrieren unter: https://survey123.arcgis.com/share/4cf3dcfaf66e4b7d9a4acbb844b83db5 oder telefonisch beim eingerichteten Bürgertelefon melden unter: 069 / 212 111.

Die Hotline bei der Feuerwehr Frankfurt ist am Mittwoch 16.02.2022 ab 6 Uhr zu erreichen. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben.

Im Sperrgebiet befinden sich auch 3 Hotels, eine Umspannstation sowie 2 Kindergärten und eine Schule. Für die von der Evakuierung betroffenen Menschen die Probleme haben anderweitig unterzukommen, wird eine Betreuungsstelle mit einem Corona gemäßen Hygienekonzept eingerichtet. Hierzu werden in Kürze weitere Informationen auf der Homepage der Feuerwehr Frankfurt www.feuerwehr-frankfurt.de zur Verfügung stehen.

Ein Streckenabschnitt der A648 wird im Zusammenhang mit den Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen für einige Stunden gesperrt sein. Auch der Öffentliche Personennahverkehr ist betroffen. Details hierzu werden von den Verkehrsbetrieben rechtzeitig veröffentlicht.

Ergänzung:

Im Zusammenhang mit der für Mittwoch 16.02.2022 geplanten Bombenentschärfung in der Nähe des Katharinenkreisels wird ab 09 Uhr eine Betreuungsstelle in der Messehalle 11 angeboten. Die Messehalle ist über das “Tor West” unter der Adresse “Straße der Nation”

zu erreichen.

Menschen die sich aufgrund einer Coronainfektion bereits in Quarantäne befinden, sollen den vor Ort ausgeschilderten alternativen Eingang nutzen.

Gleiches gilt für Menschen die ein positives Schnelltestergebnis haben, derzeit aber noch keine Quarantäneanordnung erhalten haben.

Zur Einhaltung der Coronavorgaben wird vor Ort ein Corona-Schnelltest durchgeführt.

In der Betreuungsstelle ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich. Für sämtliche Fragen hinsichtlich Corona wird durch das Gesundheitsamt eine Auskunftsstelle vor Ort eingerichtet. Transportmöglichkeiten zur Betreuungsstelle sind vorhanden und können über das Bürgertelefon unter 069/212 111 Mittwochfrüh ab 06 Uhr angemeldet werden.

Im Baugebiet am Katharinenkreisel wurde am Montagabend 14.02.2022 eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden.

Der Blindgänger amerikanischen Typs in einer Baugrube in der Felix-Kracht-Straße, ist abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage.

Die Bombe muss am Mittwoch 16.02.2022 entschärft werden, weshalb die Umgebung der Fundstelle aufgrund der Lebensgefahr im Falle einer unkontrollierten Explosion bis 11 Uhr evakuiert sein muss.

Bis zur Entschärfung besteht im Bereich am Katharinenkreisel keine Gefahr.

