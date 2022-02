Metaverse-Tokens – ein Schritt in die Zukunft

Metaverse-Tokens sind ein neuer wichtiger Trend in der Welt der Krypto-Technologie. Viele Investoren und potenzielle Nutzer haben die Aussichten dieser Projekte schnell erkannt und begonnen, in ihre Entwicklung zu investieren.

Die Unternehmen beschaffen sich Geld, indem sie neue Token schaffen. Es wird erwartet, dass digitale Münzen die wichtigste Währungseinheit im Meta-Welt werden. Um Geld zu verdienen, können Sie jetzt Tokens von diesen neuen, interessanten Projekten kaufen.

Bevor Sie diese kaufen, müssen Sie sich über den Preis und die Aussichten von Metaverse-Tokens informieren.

Was versteht man unter dem Begriff Metaverse?

Unter dem Begriff Metaverse versteht man die Umsetzung der Visionen von Science-Fiction-Autoren in die Realität. Dies ist eine digitale Welt, in der Menschen leben, arbeiten und studieren können, indem sie einen persönlichen Avatar haben. Das Universum kann nicht auf Pause gestellt werden. Seine Entwicklung wird unabhängig von menschlichem Handeln weitergehen.

Das Metaverse wird eine Symbiose aus der physischen und der digitalen Welt sein. Die Unternehmen planen, folgendes ins Spiel integrieren:

● Lernmöglichkeiten;

● Computerspiele;

● die Erbringung von Dienstleistungen;

● Einkaufen;

● Arbeit.

Programmierer und Personen, die digitale Inhalte erstellen, werden zusätzliche Verdienstmöglichkeiten haben. Andere Nutzer können mit Kryptowährungen Geld verdienen, das System am Laufen erhalten und Arbeit in dieser neuen Welt verrichten.

Warum entsteht ein Hype um dieses Thema

Über Metaverse wird schon seit Science-Fiction-Autoren gesprochen. Die Idee wurde nicht ernst genommen, da man sie aufgrund des Mangels an Technologie für unmöglich hielt.

Die Aussage von Mark Zuckerberg, dass er mit der Entwicklung eines vollwertigen Metaverses beginnen wolle, erregte jedoch die Öffentlichkeit. Die Idee wurde begrüßt. Das Budget für die Projektumsetzung beläuft sich auf 1 Milliarde Dollar . Zurzeit befindet sich das Programm noch in der Entwicklungsphase.

Die Rolle der Kryptowährungen

Durch die Verwendung von der Kryptowährung kann man folgendes erreichen :

Dadurch kann man Zensur vermeiden und den Nutzer des Systems wird mehr Sicherheit gewährleistet. Alle Regeln des Blockchain-Systems gelten für die Token. Die Benutzer können sowohl nicht blockiert werden, als auch auf irgendwelche andere Weise eingeschränkt werden.

Das macht die Zahlungen zugänglicher. Jeder kann eine Wallet registrieren und Transaktionen im Metaverse durchführen. Der Zugang zu diesem Angebot erfolgt anonym. Die Registrierung einer Wallet ist absolut gebührenfrei.

Alle Teilnehmer erhalten den Zugang zur Abstimmungen. Über die geplanten Änderungen auf der Website wird eine Abstimmung stattfinden. Die Nutzer werden in der Lage sein, selbst Innovationen vorzuschlagen.

Dadurch kann man Blockchains auswählen. Dies wird es den Unternehmen ermöglichen, Projekte in verschiedenen Netzen zu starten und somit ein geeignetes Umfeld für die Teilnehmer schaffen.

Traditionelle Spiele beginnen mit der Einführung verbesserter In-Game-Zahlungslösungen, aber die Verwendung von Kryptowährungen im Metaverse wird den Ansatz für das Plattformmanagement und die Modernisierung neu definieren.

Token mit guten Aussichten

Unternehmen, die an Metaverse-Projekten arbeiten, haben begonnen, digitale Münzen für Zahlungen und das Plattformmanagement zu erstellen. Es gibt viele Kryptowährungen, aber nur einige vielversprechende Token verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Preis kann steigen und dem Anleger einen Gewinn bescheren. Hier sind einige Beispiele von ihnen:

1. Decentraland (MANA)

Das Projekt wurde im Jahr 2017 gegründet. Es wurde geschaffen, um eine Virtual-Reality-Plattform auf der Etherium-Blockchain zu erhalten. Nutzer, die sich für das Projekt anmelden, erhalten Zugang zu einem Metaverse, das ihnen folgendes ermöglicht:

1. Grundstücke zu kaufen;

2. Kunstwerke schaffen;

3. nicht austauschbare Token entwickeln.

Die Nutzer beteiligen sich an der DAO des Projekts. Der wichtigste Token der Plattform ist MANA. Seine Eigentümer erhalten das Recht, das Projekt selbst zu steuern.

2. Axie infinity (AXS)

Diese Plattform ermöglicht es, Token in Form eines Spiels zu verdienen und zur Entwicklung des Ökosystems beizutragen. Die Plattform ist in Form eines Zeichentrickspiels über fantastische Tiere gestaltet. Es handelt sich um ein soziales Netzwerk, bzw. eine Arbeitsplattform. Der Token wird zur Verwaltung des Projekts verwendet, also für das Spielen, das Erstellen von Inhalten und die Teilnahme an Abstimmungen vergeben.

Wo kann ich diese Token kaufen?

Coins können durch das Spielen verdient oder auf einer Börse gekauft und verkauft werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden mit diesen Token zu traden, und feststellen, dass Ihnen noch ein wenig Erfahrung fehlt, empfehlen wir Ihnen eine solche Trading-Software wie Bitcoin Up zu benutzen, da Sie für viele Anfänger eine enorme Hilfe leistet. Die Arten der Börsen, die mit diesen Coins arbeiten sind unterschiedlich. Das Problem ist, dass Nicht alle Börsen „Metawelt-Token“ akzeptieren. Die beliebtesten Münzen von diesen Projekten erscheinen auf Binance. Sie werden gegen Bitcoins, Fiat-Währung und Ethereum verkauft. Ein Umtausch gegen andere, weniger beliebte Münzen ist manchmal auch möglich. Ihre Liste hängt von den Möglichkeiten der Börse ab.

(Anzeige)