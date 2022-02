Selbst Schulkinder wissen bereits, was eine Kryptowährung ist. Aber nur wenige Menschen haben von speziellen Plattformen für den Handel mit Bitcoins und anderen digitalen Token gehört.

Eine Handelsplattform für Kryptowährungen ist ein spezielles Programm, das hochentwickelte Algorithmen und künstliche Intelligenz verwendet, um den Handel zu automatisieren. Es berücksichtigt statistische Daten, analysiert sofort die „Stimmung“ des Marktes und hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Bitcoin-Roboter oder Handelsroboter wie beispielsweise Bitcoin Circuit scannen die Kryptowährungsmärkte mit unglaublicher Geschwindigkeit. Daher sind sie wesentlich effizienter als der manuelle Handel.

Die wichtigsten Vorteile der Nutzung einer Krypto-Plattform

Wenn ein Händler sich für den CFD-Handel mit Kryptowährungen entscheidet, profitiert er von mehreren bedeutenden Vorteilen. Erstens bieten diese Handelsplätze Zugang zu einer Vielzahl von Vermögenswerten. Zweitens sind sie 24 Stunden am Tag verfügbar. Heute müssen Anleger keine Krypto-Assets mehr besitzen, um Vorhersagen über Preissteigerungen oder -Senkungen zu treffen. Weitere Vorteile der Nutzung der Handelsplattform sind:

1. Große Auswahl an Vermögen und Zahlungsarten;

2. Einfache Website-Registrierung;

3. Loyale Gebühren;

4. Möglichkeit, Long- und Short-Positionen zu eröffnen;

5. Arbeit mit regulierten Anlageplattformen;

6. Erhöhte Liquidität;

7. Vorteilhafte Hebelwirkung;

8. 100%ige Vertraulichkeit der Transaktionen.

Natürlich ist und bleibt der Handel mit Kryptowährungen eine riskante Angelegenheit. Wenn Sie nicht über ein fundiertes Wissen über Bitcoin und den Handel im Allgemeinen verfügen, wird es äußerst schwierig sein, anfangs einen Gewinn zu erzielen. Handelsplattformen automatisieren den Prozess und erleichtern die Arbeit mit digitalen Vermögenswerten. Sie haben auch eine Menge von Tutorials, um Ihr Verständnis der Kryptowährungsindustrie zu erweitern.

Welche Funktionen sollte eine Plattform haben?

Das vielleicht wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Handelsplattform ist ihre Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit allein reicht jedoch für einen effektiven Handel nicht aus. Gute Handelsplattformen für Kryptowährungen bieten ihren Kunden viele zusätzliche Funktionen. Diese Plattformen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen.

Beim Handel mit Vermögenswerten geht es nicht nur um den Kauf und Verkauf. Heute ist es möglich, mit Token Geld zu verdienen, ohne irgendwelche Transaktionen durchführen zu müssen. Moderne Handelsplattformen verwenden Produkte wie Stacking. Diese Option zielt darauf ab, Münzen schrittweise zu vermehren, indem sie auf der Plattform gespeichert werden. Je nach spezifischer Krypto-Plattform und gewähltem Vermögenswert kann die jährliche Rendite eines Finanzinstruments zwischen 1 und 15 % liegen.

Planen Sie eine Investition in Kryptowährungen mit langfristigen Zielen? Die effektivste Option ist die Wahl einer Plattform, die das Stacking unterstützt. Mit einer solchen Plattform wird die Zahl der Münzen allmählich wachsen. Durch den Verkauf digitaler Vermögenswerte erzielen Sie einen wesentlich höheren Gewinn.

Ein weiteres interessantes Merkmal einer vielversprechenden Krypto-Plattform ist das Savings. Das funktioniert nach demselben Prinzip wie eine Kaution. Ein Gewerbetreibender beantragt eine Einlage und erhält dann Zinsen. Einzahlungen sind in fast allen Kryptowährungen möglich. Wenn Sie jedoch Bedenken wegen der hohen Volatilität haben, sollten Sie sich für Stablecoins entscheiden. Dabei handelt es sich um Token mit festem Zinssatz, die an andere Fiat-Währungen gekoppelt sind. Zum Beispiel der US-Dollar.

Für wen ist diese Anlagemöglichkeit auf einer Kryptowährungsplattform geeignet? In erster Linie Kunden, die viel Freizeit haben. USDTs sollten nicht ungenutzt bleiben, denn sie können einen stetigen Gewinn bringen, wenn Sie ein Depot eröffnen. Wie hoch die jährliche Rendite sein wird, hängt von vielen Faktoren ab: Kryptowährungskurse, Marktstimmung usw.

Was ist besser – passives Einkommen aus Stackablecoins oder Einkommen aus Stacking? Was die Sicherheit betrifft, so ist die erste Option wesentlich besser. Sie verringern das Risiko, Ihre Ersparnisse zu verlieren, wenn der Kurs der Kryptowährung einbricht.

Fazit

Bitcoin und andere Kryptowährungen erobern nach und nach die Welt. Diejenigen, die ihre Vorteile und Aussichten kennen und schätzen, haben sich schon lange dem Handel verschrieben. Wir werden nicht behaupten, dass Kryptowährungshandelsplattformen all Ihre Probleme lösen und Sie zum Millionär machen werden. Die Zeiten, in denen der Handel an den Börsen nur einigen wenigen Menschen vorbehalten war, sind jedoch längst vorbei. Heute kann fast jeder Netznutzer mit Kryptowährungen handeln.

(Anzeige)