Mainz (ots) – Auch an diesem Montagabend 14.02.2022 kam es im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz erneut zu einer Vielzahl von Aktionen und Versammlungen in thematischem Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. An rund 20 Örtlichkeiten fanden sich zahlreiche Menschen zu angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen ein.

Wie in den Vorwochen, waren die Menschen den Aufrufen aus Messengerdiensten und sozialen Netzwerken gefolgt. An diesem Montag nahmen weniger Menschen teil als zuvor.

Bereich Worms:

Am Lutherdenkmal in Worms versammelten sich abermals rund 500 Menschen zu einem nicht angemeldeten Aufzug. Von der Versammlungsbehörde der Stadt Worms wurden mit Unterstützung der Polizeikräfte mehrere Personenkontrollen durchgeführt.

Im Alzeyer Schlosspark waren rund 150 Menschen unterwegs. Hier wurden ebenfalls Personenkontrollen durchgeführt und 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

In Wöllstein, Osthofen, Eich, Kirchheimbolanden und Eisenberg kam es ebenfalls zu Aktionen von Corona Aktivisten und vereinzeltem Gegenprotest.

Bereich Bad Kreuznach

Im Bereich der Fußgängerzone der Kreuznacher Innenstadt fanden sich ab 19:00 Uhr rund 200 Menschen zusammen die sich durch die Innenstadt, bis zu den Brückenhäusern bewegten. Gegen 19:13 Uhr wurden insgesamt 16 Personen aus dem Aufzug heraus wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht polizeilichen Kontrollen unterzogen. In diesen Fällen mussten Ordnungswidrigkeiten gefertigt werden.

An einer angemeldeten Gegenversammlung auf dem Kreuznacher Kornmarkt, nahmen rund 20 Personen teil.

Bereich Mainz:

In der Mainzer Innenstadt kam es wie in den letzten Wochen ab 18:00 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung in Form eines Aufzuges mit rund 210 Teilnehmenden durch die Innenstadt, der sich thematisch mit der Kritik an den Corona Maßnahmen befasste.

Ab 17:30 Uhr fanden mehrere angemeldete Gegenversammlungen mit insgesamt rund 260 Teilnehmenden statt. Von Personen des Gegenprotestes, wurde der angemeldete Aufzug teilweise seitlich begleitet und es kam zu lautstarkem Meinungsaustausch. Hierbei kam es ebenfalls zu wechselseitigen Beleidigungen und einer Körperverletzungshandlung, weshalb Strafanzeigen aufgenommen wurden.

Weiterhin kam es zu mehreren Versuchen den Aufzug durch Sitzblockaden zum Stehen zu bringen. Zudem fand eine Beleidigung gegen eingesetzte Polizeikräfte statt, die ebenfalls strafrechtlich verfolgt wird.

Zeitgleich tauchten im Mainzer Innenstadtbereich vereinzelt Coronamaßnahmenkritiker auf. Insgesamt konnten nur noch 7 Personen gezählt werden.

In Ingelheim musste kurzzeitig die dortige Bahnhofstraße gesperrt werden, als 10 Coronamaßnahmenkritiker auf 11 Personen des Gegenprotests stießen. Hier kam es zu lautstarkem Meinungsaustausch. Die Coronamaßnahmenkritiker wurden von Ordnungsamt und Polizei wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht Kontrollen unterzogen.

Bei den Kontrollen weigerten sich zunächst einige Personen ihrer Ausweispflicht gegenüber den Beamtinnen und Beamten nachzukommen und mussten nah Ausweispapieren durchsucht werden. Insgesamt wurden 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Vom Gegenprotest wurde eine Menschenkette von rund 60 Personen um den ganzen Fridtjof-Nansen-Platz gebildet.

Bodenheim, Oppenheim und Nieder-Olm kam es ebenfalls zu Aktionen von Coronakritikern und jeweiligem Gegenprotest. Hier nahmen allerdings insgesamt weniger Menschen als in den Vorwochen an den Aktionen teil.

Bingen am Rhein

In der Binger Innenstadt versammelten sich insgesamt rund 34 Coronakritiker, die sich an die Maskenpflicht und Abstandsgebote hielten.

Insgesamt 3 angemeldete Gegenversammlungen, verliefen mit Teilnehmenden im niedrigen 2-stelligen Bereich friedlich und störungsfrei.