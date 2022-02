Präsidialbereich Rheinpfalz (ots) – Rund 1276 Menschen folgten am Montagabend 14.02.2022 erneut den Aufrufen sich zu sogenannten Spaziergägngen öffentlich zu treffen. In Bellheim, Freinsheim und Grünstadt fanden mehrere angemeldete Versammlungen statt, bei denen sich insgesamt 150 Menschen einfanden (50 in Bellheim, 40 in Freinsheim und 60 in Grünstadt).

Die Versammlungen verliefen weitestgehend friedlich und störungsfrei. Die überwiegende Anzahl der Personen hielt sich an die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und hielt erforderliche Mindestabstände ein und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Von 28 Personen wurde die Identität festgestellt. Davon wurden gegen 10 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese sich trotz mehrfacher Aufforderungen nicht an die Maskenpflicht hielten.

Darüber hinaus wurde gegen eine Person in Grünstadt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Verdacht der Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung) eingeleitet.